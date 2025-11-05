Hindustan Hindi News
moto g67 power 5g launched in india at price rs 14999 offer upto 24gb ram and 7000mah battery
Moto लाया ₹14999 का पावरफुल 5G फोन; इसमें 24GB तक रैम और 7000mAh बैटरी, पहली सेल इस दिन

संक्षेप: Moto G67 Power 5G launched: मोटोरोला ने भारतीय बाजार में अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर Moto G67 Power 5G को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे तीन खूबसूरत कलर्स में लॉन्च किया है। ऑफर में फोन 15 हजार रुपये से कम में मिल रहा है। चलिए डिटेल में बताते हैं फोन की कीमत, पहली सेल और खासियत के बारे में सबकुछ...

Wed, 5 Nov 2025 12:42 PM
Moto G67 Power 5G launched: मोटोरोला ने भारतीय बाजार में अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर Moto G67 Power 5G को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे तीन खूबसूरत कलर्स में लॉन्च किया है। ऑफर में फोन 15 हजार रुपये से कम में मिल रहा है। यह फोन शानदार फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और सेगमेंट लीडिंग 7000mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ आता है। रैम और स्टोरेज के हिसाब से दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। फोन में ऑक्टा कोर 4nm स्नैपड्रैगन 7s जेन 2 चिपसेट है। फोन की पहली सेल अगले हफ्ते से शुरू हो रही है। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच डिस्प्ले भी है। रैम बूस्ट के साथ इसकी रैम को 24GB तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए डिटेल में बताते हैं फोन की कीमत, पहली सेल और खासियत के बारे में सबकुछ...

Moto G67 Power 5G की कीमत और पहली सेल

मोटो G67 पावर 5G की कीमत भारत में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 15,999 रुपये से शुरू होती है। शुरुआती ऑफर के तहत, फोन का बेस वेरिएंट देश में 14,999 रुपये में उपलब्ध होगा। पहली सेल 12 नवंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे Flipkart के अलावा मोटोरोला इंडिया की वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने इसे तीन कलर ऑप्शन - पैनटोन पैराशूट पर्पल, पैनटोन ब्लू कुराकाओ और पैनटोन सीलेंट्रो में लॉन्च किया है। इसके अलावा, इसका टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है, भी बाद में उपलब्ध होगा।

Moto G67 Power 5G के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स

मोटो का नया फोन डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आता है और Android 15 पर बेस्ड हैलो यूएक्स पर चलेगा। कंपनी ने वादा किया है कि फोन को Android 16 अपग्रेड मिलेगा और यह तीन साल के सिक्योरिटी पैच के लिए एलिजिबल है। इसमें 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस (1080x2400 पिक्सेल) एलसीडी स्क्रीन है, जो 120 हर्ट्ज फ्रेश रेट, 391 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 20:9 आस्पेक्ट रेशियो, HDR10+ सपोर्ट के साथ आती है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है। फोन में मजबूती के लिए MIL-810H मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन मिलता है और धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए इसे IP64 रेटिंग दी गई है। इसमें प्लास्टिक फ्रेम और वेगन लेदर बॉडी है।

फोन में दमदार प्रोसेसर भी

फोन क्वालकॉम के ऑक्टा-कोर 4nm स्नैपड्रैगन 7s जेन 2 प्रोसेसर से लैस है, जिसकी अधिकतम क्लॉक स्पीड 2.4GHz है। चिपसेट को एड्रेनो जीपीयू, 8GB रैम और 256GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। रैम बूस्ट के साथ इसकी रैम को 24GB तक बढ़ाया जा सकता है। यह स्मार्ट कनेक्ट, थ्री-फिंगर स्क्रीनशॉट, फ्लैशलाइट चालू करने के लिए दो बार चॉप, ट्विस्ट टू ओपन कैमरा और फैमिली स्पेस 3.0 जैसे फीचर्स को सपोर्ट करेगा। फोन में Google के Gemini AI वॉयस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलता है।

फोन में तगड़ा कैमरा भी

कैमरे की बात करें तो, Moto G67 Power 5G में AI फोटो एन्हांसमेंट इंजन से लैस ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) Sony LYT-600 प्राइमरी कैमरा, 8-मेगापिक्सेल (f/2.2) अल्ट्रावाइड कैमरा और एक 2-इन-1 फ्लिकर कैमरा शामिल है। आगे की तरफ, इसमें 32-मेगापिक्सेल (f/2.2) का सेल्फी कैमरा है, जो एक होल-पंच कटआउट में लगा हुआ है। फोन के सभी कैमरे 4K रिजॉल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं। यह डुअल कैप्चर, टाइमलेप्स, स्लो मोशन, नाइट विजन और गूगल लेंस को भी सपोर्ट करता है।

फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी

फोन में 7000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है, जो 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 130 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम, 33 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम दे सकती है। सेफ्टी के लिए, इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक भी है। दमदार साउंड के लिए, इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ स्टीरियो स्पीकर सेटअप भी है। फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है। इसके रियर पैनर पर वीगन लेदर फिनिश है। 210 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 166.23×76.5×8.6 एमएम है यानी फोन की मोटाई 8.6 एमएम है।

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है।
