Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Moto G57 Power Launched in India with 7000mAh battery military grade 50MP AI camera phone at just 13999 rupees
₹13,999 में आया Motorola का 24GB रैम, 50MP AI कैमरा, 7000mAh बैटरी फोन, धूल-पानी में चलेगा बेखौफ

₹13,999 में आया Motorola का 24GB रैम, 50MP AI कैमरा, 7000mAh बैटरी फोन, धूल-पानी में चलेगा बेखौफ

संक्षेप:

Moto G57 Power 5G हुआ भारत में लॉन्च, मिलेगी 7000mAh की सुपर बैटरी, 120Hz फुल-HD+ डिस्प्ले और 50MP Sony ट्रिपल कैमरा। जानें सभी फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डिटेल्स। 

Mon, 24 Nov 2025 01:11 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Moto G57 Power

Moto G57 Power

  • checkMultiple
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage

₹22999

और जाने

discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Moto G57 Power Launched: मोटोरोला ने आज अपने G-सीरीज के नए स्मार्टफोन Moto G57 Power 5G को लॉन्च कर दिया है। यह फोन खास तौर पर उन यूजर्स के लिए है जो बड़ी बैटरी चाहते हैं। क्योंकि इस बजट फोन में 7,000mAh की साइलिकॉन-कार्बन बैटरी है। इसके अलावा फोन में 120Hz की रिफ्रेश रेट LCD डिस्प्ले है। कैमरे के मामले में फोन में 50MP Sony LYT-600 प्राइमरी सेंसर हैं। सुरक्षा और टिकाऊपन को ध्यान में रखते हुए, फोन को IP64 रेटिंग (धूल-बूंद से प्रोटेक्शन) और MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन मिला है। इसे भारत में फ्लिपकार्ट के जरिए सिंगल स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में बेचा जाएगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Moto G57 Power

Moto G57 Power

  • checkMultiple
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage

₹22999

और जाने

discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Moto G57 Power 5G की भारत में कीमत और उपलब्धता

Moto G57 Power 5G को केवल एक ही वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। फोन के एकमात्र 8GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 14,999 रुपये रखी गई है। शुरुआती ऑफर के तहत 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है जिसके बाद फोन फ्लिपकार्ट पर 13,999 रुपए में लिस्टेड है। इसके साथ ही 1000 रुपए के बैंक डिस्काउंट के बाद फोन को 12,999 रुपये में ख़रीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:Alert! Voter Id अपडेट के नाम पर हो रहा स्कैम, OTP मांगकर खाली कर रहे बैंक अकाउंट
Moto G57 Power: लंबी बैटरी लाइफ और स्टाइलिश डिजाइन का कॉम्बो

Moto G57 Power 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Moto G57 Power 5G को डिज़ाइन में बेहद स्टाइलिश बनाया गया है। इसका बैक सर्फेस साइलिकॉन-कार्बन मटेरियल पर आधारित है, जिससे हाथ में पकड़ने में आराम मिलता है और यह क्लासिक स्क्रैच-प्रूफ भी लगता है। इसका वजन करीब 210 ग्राम है।यह फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है यानी धूल और छींटे-पानी से कुछ हद तक सुरक्षा है। इसके अलावा, यह MIL-STD-810H सर्टिफाइड है, जिससे यह रोजमर्रा के ड्रॉप्स और थोड़ी बहुत स्ट्रेस को झेल सकता है। फोन में 6.72-इंच का LCD डिस्प्ले है, जिसका रिज़ॉल्यूशन FHD+ (1080×2400 पिक्सल) है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

19% OFF

Vivo T45 5G

Vivo T45 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹21114

₹25999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

  • checkLikely Arctic White
  • check16 GB RAM
  • check512GB Storage

₹24990

और जाने

यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, जिससे यूजर को स्क्रॉलिंग, गेमिंग और एनीमेशन में काफी स्मूदनेस मिलेगी। फोन के ऊपर Corning Gorilla Glass 7i सुरक्षा है, जो स्क्रैच और मामूली गिरने के केस में भी मदद करता है। Moto G57 Power 5G की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 7,000mAh साइलिकॉन-कार्बन बैटरी, जो लंबे समय तक बैकअप देने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह बैटरी 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Moto G57 Power 5G में Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) चिपसेट है, जो पावर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों में अच्छी पकड़ देता है। यह चिपसेट ऑक्टा-कोर कॉन्फ़िगरेशन का है। मेमोरी के मामले में, डिवाइस में 8GB RAM और 256GB इनबिल्ट स्टोरेज का वेरिएंट है, जिससे मल्टीटास्किंग और फाइल स्टोरेज दोनों में मिलता है। यह स्मार्टफोन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जो यूजर को लेटेस्ट फीचर्स और अपडेटेड यूजर एक्सपीरियंस देता है।

Moto G57 Power 5G में शानदार कैमरा है इसमें 50MP Sony LYT-600 सेंसर जो क्लियर और डिटेल-रिच फोटोज़ है। इसके अलावा, इसमें एक 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस भी है, जो वाइड एंगल शॉट्स में मदद करता है। सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए इसमें 8MP फ्रंट कैमरा मौजूद है। कनेक्टिविटी फीचर्स में 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB Type-C, और NFC शामिल हैं। सुरक्षा के लिए, डिवाइस में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है।

ये भी पढ़ें:नहीं मिली PM Kisan की किश्त? तो घर बैठे करें शिकायत, तुरंत आएंगे 2000 रुपए
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Motorola

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।