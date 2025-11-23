Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़moto g57 power india launch tomorrow check price features and details
इंतजार खत्म, 7000mAh बैटरी वाला 5G Moto फोन कल होगा लॉन्च, दुनिया का पहला जिसमें यह खूबी

इंतजार खत्म, 7000mAh बैटरी वाला 5G Moto फोन कल होगा लॉन्च, दुनिया का पहला जिसमें यह खूबी

संक्षेप:

Motorola फैन्स के लिए अच्छी खबर है। कल यानी 24 नवंबर को भारतीय बाजार में Moto G57 POWER 5G फोन लॉन्च होने के लिए तैयार है। दावा है कि यह स्नैपड्रैगन 6s जेन 4 चिपसेट से लैस दुनिया का पहला फोन है। अपकमिंग फोन में और क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं

Sun, 23 Nov 2025 02:56 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Moto G57 Power

Moto G57 Power

  • checkMultiple
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage

₹22999

और जाने

discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Motorola फैन्स के लिए अच्छी खबर है। कल यानी 24 नवंबर को भारतीय बाजार में Moto G57 POWER 5G फोन लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसकी माइक्रोसाइट Flipkart पहले ही लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसके कई खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। माइक्रोसाइट से फोन के स्पेसिफिकेशन्स के साथ फोन के डिजाइन और कलर ऑप्शन्स का भी पता चल गया है। दावा है कि यह दुनिया का पहला फोन है जो स्नैपड्रैगन 6s जेन 4 चिपसेट से लैस है। अगर आप भी स्टाइलिश लुक और पावरफुल प्रोसेसर वाला फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Moto G57 Power

Moto G57 Power

  • checkMultiple
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage

₹22999

और जाने

discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

कब होगा लॉन्च

फोन 24 नवंबर को भारत में लॉन्च होगा। फोन की माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव है, जिससें हिंट मिलता है कि मोटोरोला इंडिया की वेबसाइट के अलावा इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। कंपनी ने इसे तीन कलर ऑप्शन्स में आने के लिए टीज किया है।

ये भी पढ़ें:नए iPhone की कीमत में ₹13000 की कटौती, ग्राहकों की चांदी, गर्दा उड़ा रही यह डील

Moto G57 Power के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स

बड़ा डिस्प्ले और मजबूत बिल्ड

कंपनी ने माइक्रोसाइट पर टीज कर दिया है कि फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आएगा। डिस्प्ले में स्मार्ट वॉटर टच, डिस्प्ले कलर बूस्ट और 1050 निट्स ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलेगा। फोन में मजबूत और वॉटरप्रूफ बॉडी भी मिलेगी। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह फोन मजबूती MIL-810H मिलिट्री ग्रेड बिल्ड के साथ आएगा। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए इसे IP64 रेटिंग दी गई है। दमदार साउंड के लिए इसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलेगा।

दुनिया का पहला जिसमें यह प्रोसेसर

कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला फोन है जो स्नैपड्रैगन 6s जेन 4 चिपसेट से लैस है। फोन में 8GB तक रैम और 128GB स्टोरेज है। रैम बूस्ट फीचर से रैम को 24GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में Moto AI सपोर्ट के साथ ढेर सारे एआई फीचर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ आएगा। फोन Android 17 और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल होगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

19% OFF

Vivo T45 5G

Vivo T45 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹21129

₹25999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

  • checkLikely Arctic White
  • check16 GB RAM
  • check512GB Storage

₹24990

और जाने

ये भी पढ़ें:ब्लैक फ्राइडे सेल में मची लूट, ₹15000 से कम में मिल रहे ये धांसू 5G फोन, लिस्ट

कैमरा और बैटरी भी दमदार

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन सोनी LYT-600 कैमरा, 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और एक अनस्पेसिफाइड 3-इन-1 लाइट सेंसर है। फ्रंट में, सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सेल का कैमरा है। फोन में सेगमेंट लीडिंग 7000mAh बैटरी मिलेगी। दावा है कि फोन में 60 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलेगी।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Motorola Flipkart

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।