Moto लाया तीन धाकड़ फोन, 108MP तक कैमरा, 7000mAh तक बैटरी; Dolby Atmos साउंड भी
Motorola ने G-सीरीज के नए फोन के तौर पर Moto G47, Moto G37 और Moto G37 Power को चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है। G47 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 108-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा है। देखें अलग-अलग मॉडल की कीमत और खासियत
Motorola ने अपने इवेंट में ढेर सारे स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है। कंपनी ने G-सीरीज के नए फोन के तौर पर Moto G47, Moto G37 और Moto G37 Power को चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है। G47 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 108-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा है। Moto G37 और Moto G37 Power में 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है और यह IP64 रेटेड बिल्ड के साथ आते हैं। Moto G37 Power में 7000mAh की बैटरी है, जबकि Moto G47 और Moto G37 में 5200mAh की बैटरी है। कितनी है इन स्मार्टफोन्स की कीमत और इनमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...
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इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत
यूरोप में, Moto G47 की कीमत 319 यूरो (लगभग 35,000 रुपये) रखी गई है। यह फोन सिर्फ एक ही कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है: 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। यह फोन कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के जरिए दुनिया के कुछ चुनिंदा बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। नया Moto G47 तीन कलर्स - पैनटोन फूशिया रेड, पैनटोन इंपेनिट्रेबल और पैनटोन नॉटिकल ब्लू में पेश किया गया है।
Moto G37 के 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 249 यूरो (लगभग 27,000 रुपये) रखी गई है। वहीं, Moto G37 Power के 4GB रैम + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 279 यूरो (लगभग 31,000 रुपये) है। ये दोनों फोन अभी जर्मनी में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। Moto G37, पैनटोन फूशिया रेड, पैनटोन इंपेनिट्रेबल और पैनटोन नॉटिकल ब्लू कलर्स में उपलब्ध है। वहीं, Moto G37 Power को पैनटोन कैप्री, पैनटोन नॉटिकल ब्लू और पैनटोन इम्पेनेट्रबल फिनिश में लॉन्च किया गया है।
Moto G47 की खासियत
Moto G47 एक डुअल सिम फोन है जो एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हैलो यूआई पर चलता है। इस फोन में 6.67-इंच की एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन है, जिसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 1050 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और कॉर्निींग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है। यह फोन IP64 रेटिंग और MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट है। कैमरे की बात करें तो मोटो G47 में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है, जिसमें 108-मेगापिक्सल (f/1.7) का मेन कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। फोन में 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो 20W टर्बोपावर वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 6W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
Moto G37 की खासियत
मोटो G37 एंड्रॉयड 16 पर चलता है और इसमें 6.67-इंच का HD+ LCD पैनल है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, टच सैंपलिंग रेट 120 हर्ट्ज और ब्राइटनेस 1050 निट्स तक है। फोन के फ्रंट में कॉर्निींग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन दिया गया है। Moto G37 में 6nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर लगा है। कैमरे की बात करें तो मोटो G37 में 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। फोन में 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो 20W टर्बोपावर चार्जिंग और 6W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन IP64 रेटिंग और MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन के साथ आता है।
इसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, सेंसर हब, फिंगरप्रिंट सेंसर, SAR सेंसर और ई-कम्पास जैसे सेंसर उपलब्ध हैं। इसमें डोल्बी एटमॉस और हाई-रेस ऑडियो के साथ स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में जीपीएस, ए-जीपीएस, ग्लोनैस, गैलीलियो, क्यूजेडएसएस, बेईडू, 3.5mm हेडफोन जैक, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, ब्लूटूथ 5.4, डुअल-बैंड वाई-फाई और वैकल्पिक NFC शामिल हैं। इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और यह फेशियल रिकग्निशन की सुविधा भी देता है।
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Moto G37 Power की खासियत
मोटो G37 Power में वही ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑनबोर्ड रैम, डिस्प्ले, रियर कैमरा सेटअप और ड्यूरेबिलिटी रेटिंग है जो Moto G37 के बेसिक मॉडल में है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट पर चलता है, जिसके साथ 256GB तक की स्टोरेज मिलती है। इसके फ्रंट में कॉर्निींग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन भी दिया गया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,000mAh की बैटरी है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 78 घंटे तक का चल सकती है। यह बैटरी 30W टर्बोपावर चार्जिंग और 6W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें Dolby Atmos और हाई-रेस ऑडियो वाले स्टीरियो स्पीकर और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी शामिल हैं। कनेक्टिविटी के ऑप्शन स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही हैं, और सेंसर भी वैसे ही हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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