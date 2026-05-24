₹13999 शुरुआती कीमत में 7000mAh तक बैटरी वाले Moto फोन, पहली सेल कल; 12GB रैम भी

Moto G37 और Moto G37 Power की पहली सेल कल 25 मई से शुरू हो रही है। इन दोनों फोन्स को फ्लिपकार्ट के अलावा कंपनी की वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा। दोनों में MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट लगा है। देखें कीमत और खासियत की डिटेल

Moto G37 और Moto G37 Power की पहली सेल कल 25 मई से शुरू हो रही है। इन दोनों फोन्स को फ्लिपकार्ट के अलावा कंपनी की वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा। दोनों ही फोन कई दमदार फीचर्स पैक करते हैं। पहली सेल में ऑफर का लाभ लेकर इन्हें कम कीमत में खरीदा जा सकता है। Moto G37 और Moto G37 Power दोनों में MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट लगा है। पहले वाले में 5,200mAh की बैटरी है, जबकि दूसरे वाले में 7,000mAh की बैटरी दी गई है। दोनों हैंडसेट Android 16 पर चलते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं इनकी कीमत और खासयित के बारे में सबकुछ...

इतनी है Moto G37, Moto G37 Power की कीमत भारत में Moto G37 की शुरुआती कीमत 13,999 रुपये तय की गई है। यह कीमत इसके एकमात्र वेरिएंट के लिए है, जिसमें 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज है। यह फोन दो कलर्स - Pantone Capri और Pantone Impenetrable में उपलब्ध है। Moto G37 Power के 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है। ऊपर बताए गए कलर्स के अलावा, यह फोन Pantone Nautical Blue नाम के तीसरे कलर ऑप्शन में भी उपलब्ध है।

लॉन्च ऑफर्स के तहत, ग्राहक IDFC, ICICI और SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा, IDFC बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर 5,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी उपलब्ध है। ये दोनों फोन कल यानी 25 मई से Flipkart, Motorola India की वेबसाइट और देशभर के रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे।

Moto G37, Moto G37 Power की खासियत मोटोरोला G-सीरीज के फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट पर चलते हैं। G37 में 4GB LPDDR4x रैम और 64GB UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज है, जबकि G37 Power में 8GB तक LPDDR4x रैम और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज है। दोनों फोन रैम बूस्ट फीचर का इस्तेमाल करके 12GB तक रैम बढ़ाने की सुविधा देते हैं, साथ ही स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड से 1TB तक बढ़ा सकते हैं। फोन डुअल सिम (नैनो+नैनो) सपोर्ट के साथ आते हैं और एंड्रॉयड 16 पर चलते हैं। दोनों ही फोन में 6.6-इंच एचडी प्लस (720x1,604) एलसीडी स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, पिक्सल डेंसिटी 264 पीपीआई, टच सैंपलिंग रेट 120 हर्ट्ज, 1050 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस (HBM) और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है।

G37 और G37 Power, दोनों में ही IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग है, साथ ही MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन भी है। इनमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। Motorola G37 में 20W फास्ट चार्जिंग के साथ 5,200mAh की बैटरी है, जबकि G37 Power में 30W की ज्यादा तेज वायर्ड चार्जिंग के साथ 7,000mAh की बड़ी बैटरी है। ये फोन 6W की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। कैमरे की बात करें तो, Moto G37 और Moto G37 Power में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें f/1.8 अपर्चर और PDAF के साथ 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लगा है। इसका सेकेंडरी कैमरा 2-इन-1 लाइट सेंसर है, जिसमें एम्बिएंट लाइट सेंसर और फ्लिकर डिटेक्टर शामिल हैं। फोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।