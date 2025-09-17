6790mAh बैटरी, 16GB रैम, 50MP कैमरा के साथ लॉन्च होगा Moto G36, मिड बजट में होगी कीमत

Motorola का नया Moto G36 फोन TENAA सर्टिफिकेशन में लीक हो गया है। इसमें 6790mAh की बड़ी बैटरी, 6.72 इंच FHD+ डिस्प्ले, 50MP मेन कैमरा होगा।

Wed, 17 Sep 2025 05:00 PM

Motorola का बजट 5G फोन TENAA सर्टिफिकेशन वेबसाइट Moto G36 लीक हो गया है। इस लीक से पता चलता है कि G36 न सिर्फ बेहतर बैटरी लाइफ देगा बल्कि अन्य फीचर्स में भी जबरदस्त सुधार होगा। TENAA लिस्टिंग से खुलासा हुआ है कि Moto G36 में 6,790mAh की बहुत बड़ी बैटरी। इसके अलावा, फोन में 6.72-इंच का FHD+ डिस्प्ले होने की संभावना है, जो मनोरंजन और मूवीज देखने के लिए परफेक्ट रहेगा। कैमरा सेटअप में एक 50MP मुख्य लेंस और 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है, साथ ही सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा।

Moto G36 की संभावित कीमत और उपलब्धता Moto G36 अभी आधिकारिक रूप से लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन TENAA लीक और भारतीय रिपोर्ट्स से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी कीमत मिड बजट सेगमेंट में रहेगी। भारत में इसके RAM-स्टोरेज वेरिएंट और फीचर्स को देखते हुए 14,000 से 18,000 रुपए हो सकती है।

Moto G36 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स (लीक) डिस्प्ले: फोन में 6.72-इंच TFT/FHD+ डिस्प्ले होगा। यह डिस्प्ले बड़े स्क्रीन अनुभव के साथ इस बजट फ़ोन को मनोरंजन-अनुकूल बनाता है।

बैटरी और चार्जिंग: Moto G36 में 6,790mAh की विशाल बैटरी है, चार्जिंग की स्पीड 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग होगी।

कैमरा सेटअप: Moto G36 में पीछे की तरफ़ होगा 50MP मुख्य कैमरा और 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस। सामने होगा 32MP का सेल्फी कैमरा। फोटो और वीडियो के लिए बेहतर अनुभव दिया जाएगा।