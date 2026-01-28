Hindustan Hindi News
Moto G17 leaks in renders ahead of launch reveals three colors know details
मोटोरोला G सीरीज का एक और जबर्दस्त फोन, लॉन्च से पहले दिखा धांसू लुक

मोटोरोला G सीरीज का एक और जबर्दस्त फोन, लॉन्च से पहले दिखा धांसू लुक

संक्षेप:

मोटोरोला अपनी G सीरीज का एक और नया फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Moto G17 है। लॉन्च से पहले फोन के रेंडर्स लीक हुए हैं। इनमें फोन के कलर ऑप्शन को देखा जा सकता है।

Jan 28, 2026 02:23 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
मोटोरोला अपनी G सीरीज का एक और नया फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Moto G17 है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर इसकी मेमरी और स्टोरेज डीटेल दे दी गई है। इसी बीच एक नई लीक आई है, जिसमें फोन के लीक्ड रेंडर्स को शेयर किया गया है। इन रेंडर्स को YTECHB ने शेयर किया है। शेयर किए गए रेंडर्स के अनुसार फोन अलास्कन ब्लू, ईवनिंग ब्लू और पिंक में आएगा। लीक के अनुसार फोन का डाइमेंशन 165.67 x 75.98 x 8.17 mm है।

मोटोरोला का यह फोन फरवरी 2025 में लॉन्च हुए मोटो G15 के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च हो सकता है। फोन के डिस्प्ले का साइज 6.72 का हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यह फोन 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। यूरोजोन में इसकी कीमत 289 यूरो (करीब 31800 रुपये) है। मोटो G17 को कंपनी मोटो G17 पावर के साथ लॉन्च कर सकती है। G17 पावर की बैटरी थोड़ी बड़ी हो सकती है। फिलहाल आइए जान लेते हैं मोटो G15 के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

Photo: YTECHB

मोटो G15 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.72 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह फुल एचडी+ डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। फोन 4जीबी रैम से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें मीडियाटेक हीलियो G81 अल्ट्रा चिपसेट दिया गया है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। साथ ही इसमें 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा भी दिया गया है।

ये भी पढ़ें:4999 और 5999 में मिल रहे धांसू LED TV, इन टॉप 3 डील्स के लिए मची लूट

फोन में सेल्फी के लिए कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:सैमसंग का गजब ऑफर, 5G फोन पर 3 हजार रुपये का डिस्काउंट, तुरंत करें ऑर्डर
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
