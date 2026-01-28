मोटोरोला G सीरीज का एक और जबर्दस्त फोन, लॉन्च से पहले दिखा धांसू लुक
मोटोरोला अपनी G सीरीज का एक और नया फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Moto G17 है। लॉन्च से पहले फोन के रेंडर्स लीक हुए हैं। इनमें फोन के कलर ऑप्शन को देखा जा सकता है।
मोटोरोला अपनी G सीरीज का एक और नया फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Moto G17 है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर इसकी मेमरी और स्टोरेज डीटेल दे दी गई है। इसी बीच एक नई लीक आई है, जिसमें फोन के लीक्ड रेंडर्स को शेयर किया गया है। इन रेंडर्स को YTECHB ने शेयर किया है। शेयर किए गए रेंडर्स के अनुसार फोन अलास्कन ब्लू, ईवनिंग ब्लू और पिंक में आएगा। लीक के अनुसार फोन का डाइमेंशन 165.67 x 75.98 x 8.17 mm है।
मोटोरोला का यह फोन फरवरी 2025 में लॉन्च हुए मोटो G15 के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च हो सकता है। फोन के डिस्प्ले का साइज 6.72 का हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यह फोन 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। यूरोजोन में इसकी कीमत 289 यूरो (करीब 31800 रुपये) है। मोटो G17 को कंपनी मोटो G17 पावर के साथ लॉन्च कर सकती है। G17 पावर की बैटरी थोड़ी बड़ी हो सकती है। फिलहाल आइए जान लेते हैं मोटो G15 के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।
मोटो G15 के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस फोन में 6.72 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह फुल एचडी+ डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। फोन 4जीबी रैम से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें मीडियाटेक हीलियो G81 अल्ट्रा चिपसेट दिया गया है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। साथ ही इसमें 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा भी दिया गया है।
फोन में सेल्फी के लिए कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।