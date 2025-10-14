Hindustan Hindi News
24GB रैम, 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा के साथ आया Moto का लोहा फोन; न गिरने से डर, न पानी से

Lenovo ने Moto G100 लॉन्च किया है जिसमें 7000mAh की बैटरी, Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट, 24GB तक की रैम और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें इसकी कीमत, उपलब्धता और खासियतें।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 02:33 PM
Moto G100 Launched: Lenovo ने अपने Moto G series में एक और नया फोन Moto G100 को लॉन्च किया है। इस फोन ने अभी सिर्फ चीन दस्तक दी है। यह एक ऐसा फोन है जिसे प्रीमियम फीचर्स और लंबी बैटरी लाइफ के साथ पेश किया गया है, ताकि यूजर्स को एक भरोसेमंद और पावरफुल अनुभव मिल सके। Moto G100 की खासियत इसमें मिलने वाली 7,000mAh की बड़ी बैटरी है, जो सामान्य इस्तेमाल में लगभग दो दिन तक चल सकती है। आइए डिटेल्स में आपको बताते हैं इस फोन के बारे में

Moto G100 की कीमत और उपलब्धता

Moto G100 को सिर्फ चीन में अभी सिर्फ एक वेरिएंट (12GB + 256GB) में पेश किया गया है, और इसकी कीमत CNY 1,399 (लगभग 17,500 रुपए) रखी गई है। चीन में इसकी प्री-सेल अब लाइव है और शिपिंग 23 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। यह फोन तीन रंग वेरिएंट्स Qingfeng Green, Sky Blue, Obsidian Black में उपलब्ध होगा।

Moto G100 के फीचर्स

Moto G100 में 6.72 इंच की LCD स्क्रीन दी गई है, जिसका रेज़ॉल्यूशन 2400×1080 पिक्सल है और यह 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। Moto G100 में Snapdragon® 7s Gen 2 चिपसेट है जिसे Adreno 710 GPU सपोर्ट करता है। इसके साथ फोन 24GB रैम तक एक्सपेंड किया जा सकता है। फोन में एक ग्रेफाइट हीट डिसिपेशन यूनिट भी है, ताकि तापमान नियंत्रण बेहतर हो सके।

Moto G100 में कैमरा सेटअप में पीछे की ओर 50MP प्राइमरी कैमरा, और सामने की ओर 32MP सेल्फी कैमरा है। इस कैमरा सेटअप की तस्वीरों को बेहतर बनाने के लिए साफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और AI टूल्स का उपयोग होगा। डिज़ाइन और मजबूती के लिहाज से यह फोन Air Nano Skin मटेरियल से बना है, और इसे IP64 रेटिंग दी गई है जिससे यह धूल और हल्की छींटों से सुरक्षित रहेगा।

Moto G100 की सबसे बड़ी USP 7000mAh बैटरी है, जिसे कंपनी दो दिनों की बैटरी लाइफ देने वाला बताती है। यह फोन 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इस फोन में 5G, WiFi, Bluetooth, NFC, OTG, USB Type-C पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं।

