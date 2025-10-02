हो जाइए तैयार, लॉन्च होने वाला है Motorola का नया फोन, कंपनी ने ग्रीन कलर में दिखाई झलक

Moto G06 Power Smartphone: मोटोरोला फैन्स के लिए अच्छी खबर है। मोटोरोला का एक धांसू फोन जल्द भारतीय बाजार में एंट्री करने के लिए तैयार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद मोटोरोला इंडिया ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल के जरिए भारतीय ग्राहकों के लिए Moto G06 Power स्मार्टफोन के आने की जानकारी दी है।

Thu, 2 Oct 2025 03:13 PM

Moto G06 Power Smartphone: मोटोरोला फैन्स के लिए अच्छी खबर है। मोटोरोला का एक धांसू फोन जल्द भारतीय बाजार में एंट्री करने के लिए तैयार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद मोटोरोला इंडिया ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल के जरिए भारतीय ग्राहकों के लिए Moto G06 Power स्मार्टफोन के आने की जानकारी दी है। कंपनी ने अपकमिंग फोन के एक झलक भी दिखाई है। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग फोन में क्या खास हो सकता है...

भारत में लॉन्च होने वाला है Moto G06 Power मोटोरोला के Moto G06 Power स्मार्टफोन को अब भारतीय बाजार में टीज किया गया है और टैगलाइन - 'भविष्य पूरी ताकत से आ रहा है' का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा, एक्स पोस्ट में, ब्रांड ने बताया है कि यह अपकमिंग डिवाइस 'पावर का एक नया तरीका' लेकर आएगा और यूजर्स 'बिना किसी सीमा के वर्क, प्ले और क्रिएट' कर पाएंगे, जिससे अनंत संभावनाएं सुनिश्चित होंगी। जैसा कि बताया गया है, ब्रांड ने स्मार्टफोन के डिजाइन की एक झलक भी जारी की है, जिसके अनुसार, यह Moto G05 जैसा ही डिजाइन रखता है।

कंपनी का ट्वीट

अपकमिंग फोन में क्या होगा खास इस बार ब्रांड अपने Moto G06 Power के लिए एक टेक्सचर्ड बैक डिजाइन पेश करता दिख रहा है, और इसमें पीछे की तरफ ऊपरी-बाएं कोने में एक ब्लेंडेड रियर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल में दो कैमरा सेंसर वर्टिकल पॉजीशन से लगे हैं, साथ ही पहले कैमरा यूनिट के दाईं ओर एक एलईडी लाइट स्ट्रिप भी है। कोने गोल हैं और दाईं ओर के पैनल पर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन देखे जा सकते हैं। इस बार डिवाइस के लिए एक नए ग्रीन कलर के विकल्प की भी उम्मीद की जा सकती है। चूंकि Moto G05 स्मार्टफोन 5200mAh की बैटरी से लैस था और अब ब्रांड Moto G06 Power मॉडल लॉन्च करने वाला है, इसलिए 5200mAh से ज्यादा की बड़ी बैटरी कैपेसिटी की भी उम्मीद की जा सकती है।