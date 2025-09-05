7000mAh तक बैटरी और 50MP कैमरा वाले दो धांसू फोन लाया मोटोरोला, देखें कीमत और खासियत

बर्लिन ने चल रहे दुनिया के सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज ट्रेड शो IFA 2025 में मोटोरोला ने अपने दो धांसू स्मार्टफोन Moto G06 Power और Moto G06 को लॉन्च कर दिया है। इनमें 50 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है।

बर्लिन ने चल रहे दुनिया के सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज ट्रेड शो IFA 2025 में मोटोरोला ने अपने दो धांसू स्मार्टफोन Moto G06 Power और Moto G06 को लॉन्च कर दिया है। इवेंट में कंपनी ने Motorola Edge 60 Neo को भी लॉन्च किया है। यहां हम आपको moto G06 power और moto G06 के बारे में बता रहे हैं। इन 4G स्मार्टफोन्स में 6.88 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 600 निट्स पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आती है। दोनों ही मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर से लैस हैं। ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 पर चलते हैं और इनमें 50 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है।

दोनों में केवल बैटरी का अंतर फोनएरेना की रिपोर्ट के अनुसार, इन दोनों फोन में केवल बैटरी का अंतर है। मोटो G06 में 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5200mAh की बैटरी है। जबकि, G06 पावर में 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh की बड़ी बैटरी है जो ढाई दिन से ज्यादा की बैटरी लाइफ देती है। कंपनी का कहना है कि 1000 चार्ज साइकल के साथ, यह सालों तक इस्तेमाल के बाद भी 80% से ज्यादा बैटरी लाइफ बरकरार रख सकते हैं।

दोनों में 4G सपोर्ट मिलेगा ये फोन डुअल सिम सपोर्ट के साथ आते हैं और इनमें माइक्रोएसडी स्लॉट भी मिलता है। दोनों फोन 3.5 एमएम ऑडियो जैक से लैस है और इनमें सेफ्टी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। कनेक्टिविटी के लिए, दोनों फोन में डुअल 4G वोल्ट, वाई-फाई, ब्लूटूथ वर्जन 6.0, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट है। इन दोनों फोन्स को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग दी गई है। दमदार साउंड के लिए इनमें डॉल्बी एटमॉस के साथ स्टीरियो स्पीकर लगे हुए हैं। G06 पावर 220 ग्राम वजनी है और इसका डाइमेंशन 171.35x77.50x8.82 एमएम है।