धूम मचाने आ रहा Moto का स्टाइलस वाला नया फोन, लाइव तस्वीरें लीक, देखें फर्स्ट लुक

Fri, 21 Nov 2025 06:25 PM

Moto तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब मोटो के नए फोन के तौर पर Moto G Stylus (2026) जल्द ही लॉन्च हो सकता है। हाल ही में सर्टिफिकेशन लिस्टिंग से लीक हुई लाइव तस्वीरों से अपकमिंग स्टाइलस वाले स्मार्टफोन की पहली झलक देखने को मिली है। तस्वीरों में एक ऐसा डिजाइन दिखता है जो इस साल के Moto G Stylus (2025) के डिजाइन जैसा है, जिससे पता चलता है कि मोटोरोला अपने मिड-रेंज स्टाइलस लाइनअप को पूरी तरह बदलने के बजाय उसे बेहतर बनाना जारी रखेगा। Moto G Stylus (2026) के जल्द ही कुछ मार्केट में उपलब्ध होने की उम्मीद है।

दिखने में ऐसा होगा Moto G Stylus (2026) फोन (लीक के अनुसार) Moto G Stylus (2026) की हाल ही में हुई सर्टिफिकेशन लिस्टिंग से नई लीक हुई लाइव इमेज सामने आई हैं, जिससे इसके डिजाइन की पहली साफ झलक मिली है। फोन में पतले बेजल वाला एक फ्लैट डिस्प्ले दिखता है, जबकि रियर पैनल पर बेज, लेदर जैसा फिनिश और तीन बड़े लेंस वाला एक चौकोर कैमरा मॉड्यूल है। इसका फिनिश और लेआउट मौजूदा Moto G Stylus (2025) के डिजाइन जैसा है।

ये तस्वीरें टिप्स्टर सुधांशु अंभोरे के जरिए XpertPick की रिपोर्ट में शेयर की गई थीं। इससे पता चलता है कि कथित Moto G Stylus (2026) लॉन्च के करीब आ रहा है। हालांकि अभी तक डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स लीक नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि फोन का कोडनेम “Orlando” और मॉडल नंबर XT2617-V, XT2617-1, XT2617-2 और XT2617-3v होगा। अलग-अलग मॉडल नंबर रीजनल वेरिएंट या रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन के कारण अलग हो सकते हैं।

इस महीने की शुरुआत में Moto G (2026) और Moto G Play (2026) लॉन्च हो चुके हैं, ऐसे में Moto G Stylus (2026) के भी जल्द लॉन्च होने की उम्मीद है, और इसके बारे में जल्द ही और जानकारी सामने आनी चाहिए। यूएस में, Moto G (2026) की कीमत 199.99 डॉलर (लगभग 17,000 रुपये) है, जबकि Moto G Play (2026) की कीमत 169.99 डॉलर (लगभग 15,000 रुपये) है।

पुराने Moto G Stylus (2025) की कीमत और खासियत मोटो जी स्टाइलस (2025), जिसे इस साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था, यूएस में इसके अकेले 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 399 डॉलर (लगभग 26,900 रुपये) है। यह Pantone-सर्टिफाइड जिब्राल्टर सी और सर्फ द वेब शेड्स में बेचा जाता है। फोन में 6.7-इंच का फुल एचडी प्लस pOLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक है। यह 4nm स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट पर चलता है और एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हैलो यूआई के साथ आता है।

कैमरे की बात करें तो, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50-मेगापिक्सेल का OIS वाला सोनी LYTIA 700C मेन सेंसर और 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है, साथ ही सेल्फी के लिए 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी है। मोटोरोला के फोटो एनहांसमेंट इंजन के बारे में दावा किया जाता है कि यह इमेज क्वालिटी को बेहतर बनाता है, जबकि स्टाइलस-बेस्ड टूल स्केच टू इमेज और गूगल के सर्कल टू सर्च जैसे AI फीचर्स को सपोर्ट करते हैं।