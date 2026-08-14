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7000mAh बैटरी, 32MP सेल्फी कैमरा, 'पत्थर' जैसी मजबूत बॉडी के साथ आया Motorola का नया 5G फोन; कीमत ₹27,999

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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7000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरे वाला Motorola का नया फ्लैगशिप फोन Moto G Max भारत में लॉन्च हो गया है। साथ ही पहली सेल में फोन को बढ़िया ऑफर और डिस्काउंट के साथ सेल किया जाएगा:

Moto G Max
Moto G Max हुआ लॉन्च, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेगी 63 घंटे की लाइफ

Moto G Max Launched: Motorola ने भारत में अपना नया Moto G Max स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का यह नया फोन G-Series में आया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की बड़ी बैटरी है। Motorola का दावा है कि फोन एक बार फुल चार्ज होने पर 63 घंटे तक चल सकता है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा डिस्प्ले, Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर और 50MP Sony का मेन कैमरा दिया गया है।

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Moto G Max की कीमत

Moto G Max को भारत में केवल एक ही वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। इस फोन के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपए रखी गई है। फोन को Pantone Alaskan Blue, Pantone Malaga और Pantone Stargazer कलर में खरीदा जा सकेगा। इसकी सेल Flipkart के जरिए होगी।

Moto G Max की पहली सेल और डिस्काउंट ऑफर्स की डिटेल्स

Moto G Max की पहली 20 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। लॉन्च ऑफर की बात करें तो Axis Bank और ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर भी 1,000 रुपए तक का बोनस मिल सकता है। यानी ऑफर का फायदा मिलने पर Moto G Max की प्रभावी कीमत और कम हो सकती है।

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Moto G Max के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले: Moto G Max में 6.72 इंच का Full-HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन का रिजॉल्यूशन 1080 x 2400 पिक्सल है और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन की पीक ब्राइटनेस 1,050 निट्स तक बताई गई है और पिक्सल डेंसिटी 391ppi है। डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass 7i की सुरक्षा भी मिली है। यानी रोजाना के इस्तेमाल में स्क्रीन को मामूली खरोंच और नुकसान से बचाने के लिए फोन में मजबूत ग्लास दिया गया है।

प्रोसेसर: परफॉर्मेंस के लिए Moto G Max में 4nm Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 6GB LPDDR5x RAM और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। Motorola ने इसमें RAM Boost फीचर भी दिया है। इसकी मदद से फोन के स्टोरेज का इस्तेमाल वर्चुअल RAM के तौर पर किया जा सकता है।

सॉफ्टवेर: फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 पर आधारित Hello UI पर चलता है। कंपनी ने दो Android OS अपग्रेड और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।

कैमरा: फोटोग्राफी के लिए Moto G Max में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका मेन कैमरा 50MP Sony LYTIA 600 सेंसर है, जिसमें f/1.8 अपर्चर मिलता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

बैटरी: Moto G Max की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh बैटरी है। कंपनी का दावा है कि फोन एक बार चार्ज करने पर 63 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है। फोन में 30W TurboPower फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

अन्य फीचर: कनेक्टिविटी के मामले में Moto G Max में Dual-SIM 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 और GPS जैसे फीचर्स मिलते हैं। फोन में USB Type-C पोर्ट के साथ 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है। यानी वायर वाले पुराने ईयरफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को अलग से Type-C या वायरलेस ईयरफोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पानी और धूल से भी सुरक्षा: Moto G Max को IP64 रेटिंग मिली है। इससे फोन को धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा फोन MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड को भी पूरा करता है। सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दिया गया है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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