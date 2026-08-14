7000mAh बैटरी, 32MP सेल्फी कैमरा, 'पत्थर' जैसी मजबूत बॉडी के साथ आया Motorola का नया 5G फोन; कीमत ₹27,999

7000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरे वाला Motorola का नया फ्लैगशिप फोन Moto G Max भारत में लॉन्च हो गया है। साथ ही पहली सेल में फोन को बढ़िया ऑफर और डिस्काउंट के साथ सेल किया जाएगा:

Moto G Max हुआ लॉन्च, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेगी 63 घंटे की लाइफ

Moto G Max Launched: Motorola ने भारत में अपना नया Moto G Max स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का यह नया फोन G-Series में आया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की बड़ी बैटरी है। Motorola का दावा है कि फोन एक बार फुल चार्ज होने पर 63 घंटे तक चल सकता है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा डिस्प्ले, Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर और 50MP Sony का मेन कैमरा दिया गया है।

Moto G Max की कीमत Moto G Max को भारत में केवल एक ही वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। इस फोन के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपए रखी गई है। फोन को Pantone Alaskan Blue, Pantone Malaga और Pantone Stargazer कलर में खरीदा जा सकेगा। इसकी सेल Flipkart के जरिए होगी।

Moto G Max की पहली सेल और डिस्काउंट ऑफर्स की डिटेल्स Moto G Max की पहली 20 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। लॉन्च ऑफर की बात करें तो Axis Bank और ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर भी 1,000 रुपए तक का बोनस मिल सकता है। यानी ऑफर का फायदा मिलने पर Moto G Max की प्रभावी कीमत और कम हो सकती है।

Moto G Max के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: Moto G Max में 6.72 इंच का Full-HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन का रिजॉल्यूशन 1080 x 2400 पिक्सल है और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन की पीक ब्राइटनेस 1,050 निट्स तक बताई गई है और पिक्सल डेंसिटी 391ppi है। डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass 7i की सुरक्षा भी मिली है। यानी रोजाना के इस्तेमाल में स्क्रीन को मामूली खरोंच और नुकसान से बचाने के लिए फोन में मजबूत ग्लास दिया गया है।

प्रोसेसर: परफॉर्मेंस के लिए Moto G Max में 4nm Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 6GB LPDDR5x RAM और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। Motorola ने इसमें RAM Boost फीचर भी दिया है। इसकी मदद से फोन के स्टोरेज का इस्तेमाल वर्चुअल RAM के तौर पर किया जा सकता है।

सॉफ्टवेर: फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 पर आधारित Hello UI पर चलता है। कंपनी ने दो Android OS अपग्रेड और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।

कैमरा: फोटोग्राफी के लिए Moto G Max में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका मेन कैमरा 50MP Sony LYTIA 600 सेंसर है, जिसमें f/1.8 अपर्चर मिलता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

बैटरी: Moto G Max की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh बैटरी है। कंपनी का दावा है कि फोन एक बार चार्ज करने पर 63 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है। फोन में 30W TurboPower फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

अन्य फीचर: कनेक्टिविटी के मामले में Moto G Max में Dual-SIM 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 और GPS जैसे फीचर्स मिलते हैं। फोन में USB Type-C पोर्ट के साथ 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है। यानी वायर वाले पुराने ईयरफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को अलग से Type-C या वायरलेस ईयरफोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।