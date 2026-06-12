आ गया 200MP कैमरे वाला Moto G Max 5G, मिलेगी DSLR जैसी क्वालिटी, रैम और बैटरी भी जबर्दस्त

Motorola अपना 200 मेगापिक्सेल कैमरे वाला 5G फोन लेकर आ गया है। ब्रांड ने Moto G Max 5G को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया है। इसमें एमोलेड डिस्प्ले के साथ 8GB रैम और 5,200mAh बैटरी है। कितनी है फोन की कीमत और इसमें क्या है खास, चलिए बताते हैं...

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए Motorola एक धांसू फोन लेकर आ गया है, जो काफी हद तक DSLR जैसी तगड़ी फोटो लेगा। हम बात कर रहे हैं Moto G Max 5G की, जिसे मोटो की मिड-रेंज G लाइनअप में नए मॉडल के तौर पर कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है। खास बात यह है कि यह फोन 200 मेगापिक्सेल कैमरा के साथ आता है। इसे दो कलर ऑप्शन और सिंगल कॉन्फिगरेशन में बाजार में उतारा गया है। इसमें 4nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6000 सीरीज का चिपसेट और 8GB रैम दी गई है। Moto G Max में 5,200mAh की बैटरी है जो USB Type-C पोर्ट के जरिए 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें बड़ी एमोलेड स्क्रीन भी है। मोटोरोला के इस 200-मेगापिक्सेल कैमरा वाले फोन को खरीदने के लिए कितना बजट रखना होगै, चलिए बताते हैं...

इतनी है Moto G Max 5G की कीमत मोटो जी मैक्स 5G की कीमत 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए BRL 2,519.10 (लगभग 47,000 रुपये) है। यह फोन वर्तमान में मोटोरोला ब्राजील ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध है। मोटो जी मैक्स 5G अजुल क्लारो और ग्रेफाइट कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है।

चलिए एक नजर डालते हैं Moto G Max 5G की खासियत पर

फोन में 200MP का दमदार कैमरा फोन में सबसे खास इसका कैमरा सेटअप है। मोटोरोला ने इस फोन में फोटोग्राफी के लिए, डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें मेन कैमरा 200-मेगापिक्सेल का है, जो f/1.8 अपर्चर, 10x तक डिजिटल जूम और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट के साथ आता है। फोन में f/2.2 अपर्चर वाला 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी है, जो 120-डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए, फोन में f/2.2 अपर्चर वाला 32-मेगापिक्सेल कैमरा दिया गया है। यह फोन 2K/30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।

फुल वॉटरप्रूफ और मजबूत बॉडी भी कंपनी का दावा है कि धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए तीन IP रेटिंग (IP66 + IP68 + IP69) के साथ आता है और मजबूती के लिए फोन Military-Grade 810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ आता है। यानी यह फोन न ऊंचाई से गिरने पर टूटेगा न पानी में खराब होगा। फोन डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हैलो यूआई पर चलता है। इस फोन में 6.8-इंच का 1.5K सुपर एचडी (1272×2772 पिक्सेल) एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 5000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आती है।

तेजतर्रार प्रोसेसर और हैवी रैम भी नया Moto G Max 5G, 6nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट पर चलता है, जो 2.5 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देता है। इस स्मार्टफोन में आर्म माली-G57 MC2 जीपीयू के साथ 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज भी है। इसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और ई-कंपास जैसे सेंसर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक जैसे फीचर्स भी हैं।