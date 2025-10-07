लॉन्च प्राइस से 2 हजार रुपये सस्ता हुआ मोटोरोला का नया वॉटरप्रूफ फोन, कैशबैक ऑफर भी moto edge 60 fusion featuring ip68 ip69 rating and 32mp selfie camera is now rupees 2000 cheaper from its launch price, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़moto edge 60 fusion featuring ip68 ip69 rating and 32mp selfie camera is now rupees 2000 cheaper from its launch price

32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा वाला मोटोरोला का वॉटरप्रूफ फोन लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। फ्लिपकार्ट की बिग फेस्टिव धमाका सेल में यह फोन 2 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। फोन पर कंपनी कैशबैक ऑफर भी दे रही है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 10:17 AM
मोटोरोला फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी साल लॉन्च हुआ Motorola Edge 60 Fusion 5G फ्लिपकार्ट की बिग फेस्टिव धमाका सेल में लॉन्च प्राइस से कम कीमत में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये थी। फ्लिपकार्ट की सेल में यह फोन इस वक्त 20,999 रुपये में मिल रहा है।

फोन खरीदने के लिए अगर आप ऐक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड का यूज करेंगे, तो आपको 5 पर्सेंट का कैशबैक मिलेगा। फोन पर अडिशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

मोटोरोला एज 60 फ्यूजन 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

मोटोरोला के इस फोन में आपको 2712 x 1220 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ OLED डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले एंडलेस एज डिजाइन के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन भी मिलेगा। यह डिस्प्ले 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल ऑफर करता है। फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज से लैस है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट दे रही है। फोन में फोटोग्राफी के लिए आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। इसके अलावा फोन में 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस भी दिया गया है। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में लगी बैटरी 5500mAh की है।

ये भी पढ़ें:सैमसंग के इन फोन के लिए आया आखिरी बड़ा अपडेट, ऐंड्रॉयड 12 के साथ हुए थे लॉन्च

यह बैटरी 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह फोन मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन और IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। दमदार साउंड के लिए फोन में आपको डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा।

इन फोन पर भी बंपर डील

