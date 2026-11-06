Motorola लाया सबसे एडवांस ईयरबड्स, फुल चार्ज में 37 घंटे तक चलेंगे, नई वॉच भी लॉन्च

Motorola ने वैश्विक स्तर पर अपने नए स्मार्टफोन Signature 27 को लॉन्चस कर दिया है। इस फोन के साथ कंपनी अपनी नई स्मार्टवॉच Moto Watch Fit 27 और नए ईयरबड्स Moto Buds Ultra 27 भी लेकर आई है। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में जानते हैं...

ईयरबड्स फुल चार्ज में केस के साथ कुल 37 घंटे तक चलते हैं जबकि वॉच 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ देती है।

Motorola ने अपने नए फ्लैगशिप फोन Signature 27 को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। कंपनी इस फोन के साथ अपने और भी प्रोडक्ट्स लेकर आई है। दरअसल, मोटोरोला ने इस फोन के साथ-साथ, Moto Buds Ultra 27 और Moto Watch Fit 27 को भी लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि ईयरबड्स फुल चार्ज में केस के साथ कुल 37 घंटे तक चलते हैं जबकि वॉच 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ देती है। इसके अलावा यह दोनों डिवाइस कई खास फीचर्स पैक करते हैं। यहां हम आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। ये दोनों डिवाइस आने वाले महीनों में अमेरिका में भी उपलब्ध होंगे। चलिए इनकी इनकी कीमत और खासियत पर एक नजर डालते हैं...

Moto Buds Ultra 27 की खूबियां

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, मोटो बड्स अल्ट्रा 27 मोटोरोला के अब तक के सबसे बेहतरीन फीचर्स वाले ईयरबड्स हैं, जिन्हें बोस साउंडडिजाइन और बोस क्वाइटकंट्रोल ANC के साथ तैयार किया गया है। हर ईयरबड में 11mm का डायनामिक ड्राइवर और एक डेडिकेटेड बैलेंस्ड आर्मेचर दिया गया है, जो आवाज को ज्यादा साफ और डिटेल रिच बनाता है। साथ ही, हाई-रिजॉल्यूशन ऑडियो सपोर्ट की मदद से ब्लूटूथ पर भी आवाज की डिटेलिंग बनी रहती हैं। जब इन्हें मोटोरोला के सपोर्टेड फोन के साथ जोड़ा जाता है, तो ये डॉल्बी हेड ट्रैकिंग के साथ डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस भी देते हैं।

कंपनी का कहना है कि हर ईयरबड में तीन हाई-SNR माइक्रोफोन और एक वॉयस पिकअप यूनिट होने से बेहतर कॉल क्वालिटी मिलती है। इसमें मिलने वाले स्मार्ट फीचर्स की लिस्ट में एलिजिबल मोटोरोला फोन पर AI लाइव ट्रांसलेट, कॉल का जवाब देने या कॉल कट करने के लिए हेड जेस्चर, प्लेबैक को रोकने के लिए वियर डिटेक्शन, डुअल कनेक्शन और ऑडियो शेयरिंग जैसी खूबियां शामिल हैं।

कंपनी का कहना है कि एक बार चार्ज करने पर इसकी बैटरी 8 घंटे तक चलती है, और केस के साथ इसमें कुल 37 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसमें IP57 प्रोटेक्शन, वायरलेस चार्जिंग और गूगल फाइंड हब का सपोर्ट भी मिलता है, साथ ही बड्स से मोटोरोला किरा (Motorola Qira) का सपोर्ट भी जोड़ा गया है। कंपनी ने इसे 'पैनटोन रिफ्लेक्टिंग पॉन्ड' (Pantone Reflecting Pond) और 'पैनटोन टेम्पल ग्रे' (Pantone Temple Gray) जैसे कलर्स में लॉन्च किया है।

Moto Watch Fit 27 की खासियत

Moto Watch Fit 27, हाल ही में लॉन्च हुई Watch Ultra की तुलना में फिटनेस पर ज्यादा फोकस करती है। इसमें 1.85 इंच का gOLED डिस्प्ले है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1500 निट्स तक है, साथ ही इसमें 2 एमएम के पतले बेजल, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन और एक लाइटवेट एल्युमिनियम फ्रेम है, जिसमें रोटेटिंग क्राउन और कस्टमाइजेबल बटन दिए गए हैं।

कंपनी का कहना है वॉच में Polar द्वारा पावर्ड हेल्थ और वर्कआउट ट्रैकिंग की सुविधा भी है, जिसमें हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस इनसाइट्स, पीरियड ट्रैकिंग, स्लीप स्टेज, नाइटली रिचार्ज, रनिंग इंडेक्स और 100 से ज्यादा वर्कआउट के लिए ऑटोमैटिक डिटेक्शन के साथ-साथ डुअल-फ्रीक्वेंसी GPS जैसे खूबियां शामिल हैं।

कंपनी का कहना है कि ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले बंद होने पर इसकी बैटरी लाइफ 12 दिन तक चलती है, और चालू होने पर लगभग एक सप्ताह तक चलती है। यह वॉच धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 और 5ATM रेटिंग के साथ आती है। इसमें माइक और स्पीकर भी लगी है, जिससे ब्लूटूथ कॉलिंग की जा सकती है। इसमें भी मोटोरोला किरा (Motorola Qira) का सपोर्ट भी दिया गया है। कंपनी ने इसके स्ट्रैप को तीन कलर्स पैंटोन स्ट्रैटिफाइड सी (Pantone Stratified Sea), पैंटोन पिजन (Pantone Pigeon) और पैंटोन बैलेरीना (Pantone Ballerina) में लॉन्च किया है।