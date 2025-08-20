दमदार साउंड, यूनिक डिजाइन, अब भारत में धूम मचाएंगे ये Moto ईयरबड्स, देखें लॉन्च डेट

Moto Buds Loop India Launch: मोटोरोला के नए ईयरबड्स Moto Buds Loop भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। कंपनी ने भारत में इसकी लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। कंपनी ने बताया कि इन्हें 28 अगस्त, 2025 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। चलिए जानते हैं क्या होगा खास…

Moto Buds Loop India Launch: दमदार साउंड वाला ईयरबड्स तलाश रहे हैं, तो बस कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोटोरोला के नए ईयरबड्स Moto Buds Loop भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। मोटोरोला ने अब भारत में मोटो बड्स लूप की लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। कंपनी ने बताया कि इन्हें 28 अगस्त, 2025 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। Flipkart पर इसकी माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुकी है, जहां इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को टीज किया गया है। बता दें कि ईयरबड्स पहले ही वैश्विक स्तर पर लॉन्च हो चुके हैं। अपकमिंग ईयरबड्स में क्या-क्या खास होगा, चलिए जानते हैं...

Moto Buds Loop की खासियत

यूनिक लुक और वॉटर रेजिस्टेंट मोटोरोला मोटो बड्स लूप ईयरबड्स साउंड बाय बोस के साथ आते हैं, जिसमें 12 एमएम आयरनलेस ड्राइवर हैं जो रिच और डिटेल ऑडियो प्रदान करते हैं। ये स्पैटियल साउंड का भी सपोर्ट करते हैं, जो सुनने का इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए इसे IP54 रेटिंग दी गई है।

फुल चार्ज में 37 घंटे की बैटरी लाइफ पावर की बात करें तो लिए, फ्लिपकार्ट पर कंपनी ने टीज किया है कि अकेले ईयरबड्स 8 घंटे तक का प्लेबैक टाइम और चार्जिंग केस के साथ कुल 37 घंटे तक का प्लेबैक टाइम प्रदान करते हैं। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिसे लेकर कंपनी का कहना है कि सिर्फ 10 मिनट में चार्जिंग में यह 3 घंटे तक चल सकते हैं।

मिलेगी क्लियर कॉल क्वालिटी बड्स डुअल माइक्रोफोन सिस्टम से लैस हैं जिसमें क्रिस्टलटॉक एआई और एक बोन कंडक्शन माइक्रोफोन शामिल है, जो बैकग्राउंड के शोर को कम करते हुए यूजर की आवाज को अच्छी तरह से कैप्चर करके क्लियर कॉल क्वालिटी सुनिश्चित करता है।