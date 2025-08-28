Motorola का नया दांव! एक साथ लॉन्च किए दो जबरदस्त Earbuds; डॉल्बी ऑडियो, AI, ANC, 43 घंटे की बैटरी से लैस
Motorola ने भारत में अपने नए ईयरबड्स Moto Buds Loop और Moto Buds Bass लॉन्च कर दिए हैं। ये दोनों बड्स शानदार साउंड क्वालिटी, लंबी बैटरी लाइफ और एडवांस फीचर्स के साथ आए हैं। दोनों ही बड्स IP रेटिंग के साथ आते हैं और लंबा प्लेबैक टाइम देते हैं। जानें कीमत, फीचर्स और खासियतें।
Moto Buds Loop and Moto Buds Bass Launched: मोटोरोला ने भारत में अपने दो नए वायरलेस ईयरबड्स Moto Buds Loop और Moto Buds Bass को लॉन्च कर दिया है। दोनों ही मॉडल Flipkart पर उपलब्ध हैं और अपने-अपने सेगमेंट में धांसू फीचर्स के साथ आते हैं। Moto Buds Loop प्रीमियम ओपन-ईयर डिजाइन के साथ आते हैं, जिन्हें Bose द्वारा ट्यून किया गया है और यह Spatial Audio सपोर्ट करते हैं। दूसरी ओर, Moto Buds Bass बजट-फ्रेंडली हैं और Hi-Res LDAC ऑडियो, 50dB True ANC और शक्तिशाली 12.4mm ड्राइवर्स जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। जानें बड्स की कीमत और सभी फीचर्स:
Moto Buds Loop और Moto Buds Bass की भारत में कीमत और उपलब्धता
मोटो बड्स लूप की भारत में कीमत 7,999 रुपये है, जबकि मोटो बड्स बास की कीमत 1,999 रुपये है। इनकी सेल देश में क्रमशः 1 सितंबर और 8 सितंबर से शुरू होगी। ये ईयरफ़ोन फ्लिपकार्ट, मोटोरोला इंडिया ई-स्टोर और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे।
Moto Buds Loop के फीचर्स
Moto Buds Loop को खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो प्रीमियम साउंड क्वालिटी के साथ-साथ चारों ओर के माहौल से भी जुड़े रहना चाहते हैं। यह ओपन-ईयर डिज़ाइन के साथ आता है, यानी यह आपके कानों को पूरी तरह बंद नहीं करता, जिससे आप गाने या कॉल सुनने के साथ-साथ आसपास की आवाज़ भी साफ सुन पाएंगे। इसमें दिए गए 12mm आयरनलेस ड्राइवर्स को Bose ने ट्यून किया है, जिसकी वजह से आपको गहरा बास और बेहद नैचुरल ऑडियो मिलता है। साथ ही Spatial Audio सपोर्ट इसे और भी खास बना देता है।
कॉल क्वालिटी के लिए इसमें CrystalTalk AI टेक्नोलॉजी और ड्यूल माइक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे शोरगुल वाले माहौल में भी आवाज़ साफ सुनाई देती है। बैटरी की बात करें तो यह एक बार चार्ज पर 8 घंटे तक चल सकता है और चार्जिंग केस के साथ मिलकर कुल 37 घंटे का प्लेबैक टाइम देता है। साथ ही इसमें पानी-रोधी डिजाइन (Water-repellent) भी है, जिससे इसे रोज़ाना इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सुरक्षित कहा जा सकता है।
Moto Buds Bass के फीचर्स
इसमें 12.4mm बड़े ड्राइवर्स दिए गए हैं जो दमदार बास और साफ साउंड क्वालिटी प्रदान करते हैं। खास बात यह है कि इसमें Hi-Res LDAC Audio का सपोर्ट है, जो इस प्राइस रेंज में बहुत कम देखने को मिलता है। म्यूजिक लवर्स के लिए इसमें 50dB True Active Noise Cancellation (ANC) दिया गया है, जिससे गाना सुनते समय बाहरी शोर बिल्कुल भी परेशान नहीं करता।
कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें भी CrystalTalk AI दिया गया है। बैटरी लाइफ की बात करें तो Buds Bass इयरबड्स 7 घंटे तक चलते हैं और चार्जिंग केस के साथ मिलकर लगभग 41 घंटे का बैकअप देते हैं। इसके अलावा ये IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं, यानी हल्की बारिश या पसीने से खराब नहीं होंगे। यह तीन आकर्षक रंगों Pantone Dark Shadow, Blue Jewel और Posy Green में उपलब्ध हैं।