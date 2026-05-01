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भारत आए Moto के दमदार ईयरबड्स, इसमें 'Bose' का साउंड, 40 घंटे बैटरी लाइफ, बस इतनी है कीमत

May 01, 2026 01:08 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Moto Buds 2 Plus Launched in India: भारत में Moto Buds 2 Plus की कीमत 5,999 रुपये है। ये इयरफोन Pantone Cool White और Pantone Silhouette फिनिश में आते हैं। Flipkart माइक्रोसाइट से यह कंफर्म हो गया है यह देश में 8 मई से दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

भारत आए Moto के दमदार ईयरबड्स, इसमें 'Bose' का साउंड, 40 घंटे बैटरी लाइफ, बस इतनी है कीमत

Moto Buds 2 Plus Launched in India: दमदार साउंड और लंबी बैटरी लाइफ वाले ईयरबड्स तलाश रहे हैं, तो मोटोरोला के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। Motorola ने भारत में Moto Buds 2 Plus ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरफोन को लॉन्च कर दिया है। इन ईयरबड्स को सबसे पहले बार्सिलोना में हुए MWC 2026 में Moto Buds 2 के साथ पेश किया गया था। इनमें हाइब्रिड डुअल-ड्राइवर सेटअप दिया गया है जिसे 'Sound by Bose' के साथ ट्यून किया गया है। इसके अलावा, इनमें LHDC कोडेक के साथ Hi-Res Audio का सपोर्ट और 55dB तक का एडाप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) भी मिलता है। इनमें ब्लूटूथ 6.0 कनेक्टिविटी, डुअल डिवाइस पेयरिंग की सुविधा और चार्जिंग केस के साथ कुल 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ भी मिलती है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं...

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Moto Buds 2 Plus की कीमत और पहली सेल डेट

भारत में Moto Buds 2 Plus की कीमत 5,999 रुपये है। ये इयरफोन Pantone Cool White और Pantone Silhouette फिनिश में आते हैं। Flipkart माइक्रोसाइट से यह कंफर्म हो गया है यह देश में 8 मई से दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

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Moto Buds 2 Plus की खासियत

Motorola ने Moto Buds 2 Plus में 11mm + 6mm का हाइब्रिड ऑडियो सेटअप दिया है, जिसमें डुअल डायनामिक ड्राइवर्स और Knowles बैलेंस्ड आर्मेचर्स का कॉम्बीनेशन है, जिसे 'Sound by Bose' ब्रांडिंग के साथ ट्यून किया गया है। ये ईयरबड्स LHDC कोडेक के साथ Hi-Res Audio को भी सपोर्ट करते हैं, और साथ ही इसमें स्पैटियल ऑडियो का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलता है।

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फुल चार्ज में कुल 40 घंटे बैटरी लाइफ

बैटरी लाइफ के मामले में, Moto Buds 2 Plus के बारे में दावा किया गया है कि ये एक बार चार्ज करने पर आठ घंटे तक का प्लेबैक देते हैं, और चार्जिंग केस के साथ यह कुल मिलाकर 40 घंटे तक चल सकते हैं। कंपनी का कहना है कि 10 मिनट की चार्जिंग में यह दो घंटे तक का प्लेटाइम दे सकते हैं। इन इयरफोन के बारे में यह भी दावा किया गया है कि ये ईयरबड्स धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP54 रेटिंग के साथ आते हैं।

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AI फीचर्स का सपोर्ट भी

यह ऐप प्रीसेट के साथ एक कस्टम इक्वलाइजर, सही फिट के लिए एक फिट टेस्ट, और ईयरबड्स को खोजने या उन्हें रिंग करने की सुविधा भी देता है। कम्पैटिबल मोटोरोला डिवाइस पर, Moto AI टूल्स जैसे कि कैट मी अप, पे अटेंशन, रिमेंबर दिस और AI-पावर्ड ट्रांसलेशन का सपोर्ट मिलता है।

तगड़ा एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन

शोर को कंट्रोल करने के लिए, Moto Buds 2 Plus में 55dB तक का एडाप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) और कई ट्रांसपेरेंसी मोड मिलते हैं। एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसिलेशन वाला छह-माइक्रोफोन सिस्टम कॉल की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है, जबकि CrystalTalk AI, AI-बेस्ड वॉयस नॉइज रिडक्शन की एक और लेयर जोड़ता है।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट मिलता है, और ये ईयरबड्स डुअल कनेक्शन को सपोर्ट करते हैं, जिससे इन्हें एक साथ दो डिवाइस के साथ पेयर किया जा सकता है। Moto Buds ऐप के जरिए, यूजर्स को ऑडियो शेयर, लो लेटेंसी वाला गेमिंग मोड, वियर डिटेक्शन और कस्टमाइजेबल टच कंट्रोल्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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