मोटो के नए ईयरबड्स, इसमें Bose का साउंड और दिखने में भी धांसू, कलर ऑप्शन लीक
Motorola अपनी TWS लाइनअप को अपडेट करने की तैयारी में है, और एक नए लीक से पता चला है कि कंपनी Moto Buds 2 Plus जल्द ला सकती है। एंड्रॉयड हेडलाइंस द्वारा पब्लिश की गई तस्वीरों में मोटो बड्स 2 प्लस मॉडल ब्लू और व्हाइट कलर में दिख रहे हैं।
Motorola अपनी TWS लाइनअप को अपडेट करने की तैयारी में है, और एक नए लीक से पता चला है कि कंपनी Moto Buds 2 Plus जल्द ला सकती है। ये ईयरबड्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन नए रेंडर्स से पता चलता है कि कंपनी उसी फॉर्मूले पर कायम है जो पहले से काम कर चुका है।
दो कलर में आ सकते हैं ईयरबड्स
एंड्रॉयड हेडलाइंस द्वारा पब्लिश की गई तस्वीरों में मोटो बड्स 2 प्लस मॉडल ब्लू और व्हाइट कलर में दिख रहे हैं। पहली नजर में, ईयरबड्स पिछले मोटो बड्स प्लस से बहुत ज्यादा अलग नहीं दिखते, जिससे पता चलता है कि मोटोरोला पूरी तरह से रीडिजाइन करने के बजाय उसमें सुधार करने पर ध्यान दे रहा है।
इसमें भी Bose का सांडड
एक बात जो सबसे अलग दिखती है, वह है लगातार "साउंड बाय बोस" की ब्रांडिंग। बोस के साथ पार्टनरशिप ओरिजिनल मॉडल के सबसे मजबूत पॉइंट्स में से एक थी, खासकर ट्यूनिंग और नॉइज कैंसिलेशन के लिए, और ऐसा लगता है कि मोटोरोला इस स्ट्रैटेजी पर कायम है। हालांकि अभी तक खास ऑडियो फीचर्स के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन यह उम्मीद की जा सकती है कि साउंड क्वालिटी वैसी ही होगी, हो सकता है कि अंदर कुछ छोटे-मोटे सुधार किए गए हों।
इस बार वर्टिकल केस मिलेगा
ईयरबड्स का डिजाइन स्टेम-स्टाइल का है, जो कंफर्ट और कॉल क्वालिटी दोनों के लिए पॉपुलर है। सबसे बड़ा विजुअल बदलाव चार्जिंग केस में दिखता है। पहले इस्तेमाल किए गए फ्लैट, हॉरिजॉन्टल लेआउट के बजाय, Moto Buds 2 Plus वर्टिकली केस के साथ आ रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि मोटोरोला केस का साइज थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा है।
इतनी हो सकती है कीमत
कीमत की डिटेल्स अभी कंफर्म नहीं हुई हैं, लेकिन मौजूदा उम्मीदों के मुताबिक Moto Buds 2 Plus की कीमत लगभग $199.99 (करीब 18,118 रुपये)होगी, जो पिछली जेनरेशन की लॉन्च कीमत के आसपास है। अगर ऐसा होता है, तो ये ईयरबड्स एक किफायती प्रीमियम ऑप्शन बने रहेंगे, खासकर सोनी, ऐप्पल या बोस जैसे ज्यादा कीमत वाले मॉडल्स की तुलना में।
मोटोरोला ने इस लीक पर कोई कमेंट नहीं किया है, जो इस स्टेज पर कोई अजीब बात नहीं है। ये रेंडर इवान ब्लास जैसे जाने-माने सोर्स से आ रहे हैं, जो यह बताता है कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट काफी आगे बढ़ चुका है। लॉन्च की टाइमिंग अभी साफ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह बहुत दूर है। जैसे ही इन पर कोई अपडेट आएगा, हम आपको तुरंत इसकी जानकारी देंगे।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
