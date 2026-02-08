Hindustan Hindi News
moto buds 2 plus case redesign and color options reveals
मोटो के नए ईयरबड्स, इसमें Bose का साउंड और दिखने में भी धांसू, कलर ऑप्शन लीक

मोटो के नए ईयरबड्स, इसमें Bose का साउंड और दिखने में भी धांसू, कलर ऑप्शन लीक

संक्षेप:

Motorola अपनी TWS लाइनअप को अपडेट करने की तैयारी में है, और एक नए लीक से पता चला है कि कंपनी Moto Buds 2 Plus जल्द ला सकती है। एंड्रॉयड हेडलाइंस द्वारा पब्लिश की गई तस्वीरों में मोटो बड्स 2 प्लस मॉडल ब्लू और व्हाइट कलर में दिख रहे हैं।

Feb 08, 2026 11:58 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Motorola अपनी TWS लाइनअप को अपडेट करने की तैयारी में है, और एक नए लीक से पता चला है कि कंपनी Moto Buds 2 Plus जल्द ला सकती है। ये ईयरबड्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन नए रेंडर्स से पता चलता है कि कंपनी उसी फॉर्मूले पर कायम है जो पहले से काम कर चुका है।

दो कलर में आ सकते हैं ईयरबड्स

एंड्रॉयड हेडलाइंस द्वारा पब्लिश की गई तस्वीरों में मोटो बड्स 2 प्लस मॉडल ब्लू और व्हाइट कलर में दिख रहे हैं। पहली नजर में, ईयरबड्स पिछले मोटो बड्स प्लस से बहुत ज्यादा अलग नहीं दिखते, जिससे पता चलता है कि मोटोरोला पूरी तरह से रीडिजाइन करने के बजाय उसमें सुधार करने पर ध्यान दे रहा है।

moto buds 2 plus images leak

इसमें भी Bose का सांडड

एक बात जो सबसे अलग दिखती है, वह है लगातार "साउंड बाय बोस" की ब्रांडिंग। बोस के साथ पार्टनरशिप ओरिजिनल मॉडल के सबसे मजबूत पॉइंट्स में से एक थी, खासकर ट्यूनिंग और नॉइज कैंसिलेशन के लिए, और ऐसा लगता है कि मोटोरोला इस स्ट्रैटेजी पर कायम है। हालांकि अभी तक खास ऑडियो फीचर्स के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन यह उम्मीद की जा सकती है कि साउंड क्वालिटी वैसी ही होगी, हो सकता है कि अंदर कुछ छोटे-मोटे सुधार किए गए हों।

ये भी पढ़ें:Motorola यूजर्स की मौज, इतने सारे फोन में आया Android 16, देखें पूरी लिस्ट

इस बार वर्टिकल केस मिलेगा

ईयरबड्स का डिजाइन स्टेम-स्टाइल का है, जो कंफर्ट और कॉल क्वालिटी दोनों के लिए पॉपुलर है। सबसे बड़ा विजुअल बदलाव चार्जिंग केस में दिखता है। पहले इस्तेमाल किए गए फ्लैट, हॉरिजॉन्टल लेआउट के बजाय, Moto Buds 2 Plus वर्टिकली केस के साथ आ रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि मोटोरोला केस का साइज थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा है।

इतनी हो सकती है कीमत

कीमत की डिटेल्स अभी कंफर्म नहीं हुई हैं, लेकिन मौजूदा उम्मीदों के मुताबिक Moto Buds 2 Plus की कीमत लगभग $199.99 (करीब 18,118 रुपये)होगी, जो पिछली जेनरेशन की लॉन्च कीमत के आसपास है। अगर ऐसा होता है, तो ये ईयरबड्स एक किफायती प्रीमियम ऑप्शन बने रहेंगे, खासकर सोनी, ऐप्पल या बोस जैसे ज्यादा कीमत वाले मॉडल्स की तुलना में।

मोटोरोला ने इस लीक पर कोई कमेंट नहीं किया है, जो इस स्टेज पर कोई अजीब बात नहीं है। ये रेंडर इवान ब्लास जैसे जाने-माने सोर्स से आ रहे हैं, जो यह बताता है कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट काफी आगे बढ़ चुका है। लॉन्च की टाइमिंग अभी साफ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह बहुत दूर है। जैसे ही इन पर कोई अपडेट आएगा, हम आपको तुरंत इसकी जानकारी देंगे।

