मोटो लाया लाइटवेट, मजबूत बॉडी वाला Laptop, कीमत 60 हजार से कम, यह है खास

Moto Book 60 Pro Launched in India: लैपटॉप खरीदने का प्लान है लेकिन बजट टाइट है, तो मोटोरोला का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। हम बात कर रहे हैं Moto Book 60 Pro की, जो ऑफर में यह 60 हजार से भी कम कीमत में मिल रहा है।

Moto Book 60 Pro Launched in India: लैपटॉप खरीदने का प्लान है लेकिन बजट टाइट है, तो मोटोरोला का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। हम बात कर रहे हैं Moto Book 60 Pro की। कंपनी ने मोटो बुक 60 प्रो को भारत में लॉन्च कर दिया है। ऑफर में यह 60 हजार से भी कम कीमत में मिल रहा है। नया लैपटॉप इंटेल कोर अल्ट्रा 7 और कोर अल्ट्रा 5 एच-सीरीज प्रोसेसर से लैस है और इसमें बिल्ट-इन एआई फीचर्स भी हैं। यह मबजूती के लिए MIL-STD-810H स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है और इसमें 14-इंच 2.8K OLED डिस्प्ले के साथ-साथ डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर भी हैं। इसमें 60Wh बैटरी है, जो 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। बता दें कि कंपनी ने अप्रैल में भारत में इंटेल कोर 7 240H सीपीयू तक के साथ मोटो बुक 60 लॉन्च किया था। कितनी है प्रो मॉडल की कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं...

ऑफर में इतना सस्ता मिल रहा Moto Book 60 Pro भारत में मोटो बुक 60 प्रो की कीमत 16GB रैम और 1TB एसएसडी स्टोरेड वाले इंटेल कोर अल्ट्रा 5 वेरिएंट के लिए 64,990 रुपये से शुरू होती है, जबकि 32GB रैम और 1TB एसएसडी स्टोरेज वाले इंटेल कोर अल्ट्रा 7 वेरिएंट की कीमत 80,990 रुपये है।

बैंक ऑफर्स के साथ, मोटो बुक 60 प्रो के इंटेल कोर अल्ट्रा 5 मॉडल को 59,990 रुपये और इंटेल कोर अल्ट्रा 7 मॉडल को 75,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह लैपटॉप ब्रॉन्ज ग्रीन और वेजवुड जैसे कलर्स में उपलब्ध है। यह लैपटॉप देश में फ्लिपकार्ट और मोटोरोला इंडिया वेबसाइट के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध है।

चलिए एक नजर डालते हैं Moto Book 60 Pro की खासियत पर:

14 इंच स्क्रीन, पावरफुल प्रोसेसर मोटो बुक 60 प्रो लैपटॉप में 14-इंच 2.8K (2880×1800 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन वाली OLED स्क्रीन है जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1100 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट कवरेज है। डिस्प्ले TÜV रीनलैंड लो ब्लू लाइट और फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन के साथ आता है। यह लैपटॉप इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225H या इंटेल कोर अल्ट्रा 7 225H सीपीयू से लैस है। ये दोनों वेरिएंट क्रमशः 16GB DDR5 रैम और 32GB DDR5 रैम को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही वर्जन 1TB तक एसएसडी स्टोरेज मिलता है। लैपटॉप विंडोज 11 होम पर चलते हैं।

लैपटॉप में मजबूत बॉडी भी मोटोरोला का बुक 60 प्रो स्मार्ट कनेक्ट को सपोर्ट करता है, जिससे क्रॉस-डिवाइस फीचर जैसे लैपटॉप से ​​टैबलेट चलाने के लिए क्रॉस कंट्रोल, ऐप्स को बड़ी स्क्रीन पर लाने के लिए स्वाइप टू स्ट्रीम और डिवाइस के बीच तेजी से शेयर करने के लिए फाइल ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। यह MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को भी पूरा करता है। लैपटॉप में दो 2W डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर लगे हैं। इसमें विंडोज हैलो फेशियल रिकग्निशन के लिए एक IR कैमरा और एक प्राइवेसी शटर भी है।