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ये है iPhone 17 Pro का सबसे महंगा वर्जन, 84 डायमंड और गोल्ड से है बना, ₹19 लाख के पार कीमत, देखकर उड़ जाएंगे होश

May 04, 2026 09:02 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Caviar ने iPhone 17 Pro का एक बेहद लग्जरी वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें 84 डायमंड और गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसकी कीमत करीब 19 लाख रुपए के पार जाती है।

ये है iPhone 17 Pro का सबसे महंगा वर्जन, 84 डायमंड और गोल्ड से है बना, ₹19 लाख के पार कीमत, देखकर उड़ जाएंगे होश

लग्जरी ब्रांड Caviar ने iPhone 17 Pro का एक ऐसा स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। इस नए डिज़ाइन में गुलाबी और गोल्ड कलर का मिक्सचर है, जिसमें सोने, हीरों और जटिल कारीगरी का इस्तेमाल किया गया है। यह कोई आम स्मार्टफोन नहीं है, बल्कि इसे एक तरह से ज्वेलरी की तरह डिजाइन किया गया है। इसमें 84 असली हीरे, 18K गोल्ड और प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह फोन बेहद खास और यूनिक बन जाता है। यह फोन खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि स्टाइल और स्टेटस भी दिखाना चाहते हैं।

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इस लग्जरी सीरीज को “Rose Collection” नाम दिया गया है, जिसमें अलग-अलग डिजाइन वाले चार लिमिटेड एडिशन मॉडल शामिल हैं। जिनके नाम हैं: पिंक लोटस, क्वीन ऑफ थॉर्न्स, ओफेलिया और सेक्स एंड द सिटी।

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Caviar iPhone 17 Pro

क्या खास इस 19 लाख रुपए वाले iPhone में?

Caviar ने iPhone 17 Pro को एक लग्जरी प्रोडक्ट में बदल दिया है। इसका सबसे महंगा वर्जन “Pink Lotus” है, जिसमें 999 गोल्ड प्लेटिंग के साथ 84 नैचुरल डायमंड लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें mother-of-pearl और हैंडमेड डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक आर्ट पीस जैसा लुक देता है। यह फोन टेक्नोलॉजी से ज्यादा डिजाइन और एक्सक्लूसिविटी के लिए जाना जा रहा है।

इतनी है कीमत

Caviar द्वारा लॉन्च किए गए इस खास iPhone 17 Pro की कीमत अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से काफी अलग है। इस Rose Collection की शुरुआती कीमत लगभग $8,200 (करीब 7.7 रुपए लाख) से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत $20,270 यानी करीब 19.2 रुपए लाख तक जाती है। सबसे महंगा वर्जन Pink Lotus है, जिसमें 84 असली डायमंड और 999 गोल्ड प्लेटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी कीमत करीब 19 लाख रुपए है। वहीं बाकी वेरिएंट जैसे Queen of Thorns और Sex and the City थोड़े सस्ते हैं, लेकिन फिर भी इनकी कीमत लाखों में ही है।

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Rose Collection

कितने यूनिट्स बनाए गए

इस लग्जरी iPhone की सबसे बड़ी खास बात इसकी लिमिटेड उपलब्धता है। हर मॉडल को बहुत कम यूनिट में बनाया गया है ताकि इसकी एक्सक्लूसिविटी बनी रहे।सबसे महंगे Pink Lotus वर्जन के सिर्फ 14 यूनिट्स ही पूरी दुनिया में बनाए गए हैं। इसके अलावा Sex and the City लगभग 99 यूनिट्स, Queen of Thorns लगभग 99 यूनिट्स, Ophelia सिर्फ 19 यूनिट्स।

Pink Lotus वर्जन

iPhone 17 Pro के फीचर्स

iPhone 17 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और खास बात यह है कि तीनों सेंसर 48MP के हैं। इसमें 48MP प्राइमरी कैमरा शानदार डिटेल और लो-लाइट फोटोग्राफी के लिए काम आता है, 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा बड़े एरिया को कवर करने में मदद करता है, जबकि 48MP टेलीफोटो लेंस जूम फोटोग्राफी को बेहतर बनाता है। यह फोन 4K 120fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। फ्रंट में लगभग 18MP का कैमरा दिया गया है।

डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें Always-On Display और Dynamic Island जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस को और आसान बनाते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में यह फोन काफी पावरफुल है क्योंकि इसमें Apple का लेटेस्ट A19 Pro चिपसेट दिया गया है। स्टोरेज के लिए इसमें 256GB, 512GB और 1TB तक के ऑप्शन मिलते हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से वेरिएंट चुन सकते हैं।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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