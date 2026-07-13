Amazon पर मौजूद ये लैपटॉप्स देंगे आपको 18+ घंटे तक का बैकअप, अभी देखें लिस्ट
2026 के आधुनिक लैपटॉप्स अब 18+ घंटे की लंबी बैटरी लाइफ देते हैं, जिससे बार-बार चार्जिंग की चिंता खत्म हो गई है। बेहतरीन परफॉरमेंस और पावर-एफिशिएंट प्रोसेसर वाले ये लैपटॉप्स अब Amazon पर आसानी से उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में तकनीकी प्रगति के कारण अब बाजार में ऐसे कई बेहतरीन लैपटॉप मौजूद हैं जो 18 घंटे से अधिक का शानदार बैटरी बैकअप प्रदान करते हैं। यह लंबी बैटरी लाइफ उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जिन्हें अपने काम या पढ़ाई के सिलसिले में अक्सर यात्रा करनी पड़ती है या लंबे समय तक बिजली के आउटलेट से दूर रहना पड़ता है। आज के आधुनिक लैपटॉप्स में ऊर्जा-कुशल प्रोसेसर और बेहतर पावर-मैनेजमेंट तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे उनकी कार्यक्षमता काफी बढ़ गई है।
लैपटॉप की बैटरी लाइफ कैसे बढ़ाएं?
इन लैपटॉप्स को चुनते समय आपको उनकी डिस्प्ले ब्राइटनेस, रिफ्रेश रेट और उपयोग के पैटर्न पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें सीधे तौर पर बैटरी की खपत को प्रभावित करती हैं। यदि आप अपनी बैटरी लाइफ को और भी बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो काम के दौरान स्क्रीन की ब्राइटनेस को जरूरत के अनुसार रखें, अनावश्यक बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करें और सिस्टम के इन-बिल्ट पावर-सेवर मोड का उपयोग करना न भूलें।
सही चुनाव और निष्कर्ष
आप Amazon पर अपनी पसंद और बजट के अनुसार इन लंबी बैटरी लाइफ वाले मॉडल्स को आसानी से सर्च कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो, बिना किसी रुकावट के काम करने के लिए बेहतरीन बैटरी बैकअप वाले लैपटॉप में निवेश करना एक समझदारी भरा निर्णय है, जो आपकी दैनिक उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकता है।
1. HP OmniBook 5 OLED (Previously Pavilion), Snapdragon X Processor 45 Tops (16GB LPDDR5x, 512GB SSD), 2K 14''/35.6cm, Win11, Office24, Silver, 1.29kg, he0014QU, Multi-Day Battery, AI Laptop
HP OmniBook 5 OLED एक बेहतरीन और आधुनिक लैपटॉप है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो काम के लिए एक स्टाइलिश, पोर्टेबल और लंबी बैटरी लाइफ वाला डिवाइस चाहते हैं। यह लैपटॉप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से लैस है, जो इसे बहुत ही तेज़ और ऊर्जा-कुशल बनाता है। अपनी शानदार 2K OLED स्क्रीन और हल्के वजन के कारण, यह छात्रों और ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेमिसाल बैटरी लाइफ
शानदार डिस्प्ले
वजन बहुत कम
आधुनिक परफॉरमेंस
क्यों खोजें विकल्प
पोर्ट्स सीमित
कीबोर्ड डेक प्लास्टिक
2. Dell G Series, Intel Core i5-13450HX, 13th Gen, NVIDIA RTX 3050-6GB, 16GB, 512GB SSD, FHD, 15.6"/39.62cm, Windows 11, MSO'24, Dark Shadow Gray, 2.65KG, [G15-5530], Backlit Keyboard, Gaming Laptop
Dell G15-5530 एक शक्तिशाली गेमिंग लैपटॉप है जिसे उन गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बजट में बेहतर प्रदर्शन चाहते हैं। इसमें 13वीं पीढ़ी का इंटेल प्रोसेसर और डेडिकेटेड ग्राफ़िक्स कार्ड दिया गया है, जो न केवल गेमिंग बल्कि भारी मल्टीटास्किंग और एडिटिंग के काम को भी आसान बनाता है। यह उन छात्रों और गेमर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो परफॉरमेंस से समझौता नहीं करना चाहते।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन परफॉरमेंस
120Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन गेमिंग
रैम और स्टोरेज को अपग्रेड करने का विकल्प
काफी मजबूत
क्यों खोजें विकल्प
काफी भारी
पोर्टेबल अल्ट्राबुक जैसा नहीं
3. Lenovo V15 G6 AMD Ryzen 7 170 (Coequal 7735HS) 15.6" (39.62cm) FHD Thin and Light Business Laptop (16GB RAM DDR5/ 512GB SSD/Windows 11/ MS Office 2024/ AMD Radeon Graphics/Luna Grey/ 1.6 kg)
Lenovo V15 G6 एक बेहतरीन बिजनेस लैपटॉप है जो अपनी तेज रफ़्तार और पोर्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसमें शक्तिशाली AMD Ryzen 7 प्रोसेसर और DDR5 रैम दी गई है, जो इसे मल्टीटास्किंग और ऑफिस के कामों के लिए बहुत उपयुक्त बनाती है। इसका वजन कम है और डिज़ाइन काफी स्लीक है, जिससे इसे ऑफिस या कॉलेज ले जाना बेहद आसान है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन मल्टीटास्किंग
पोर्टेबिलिटी
तेज स्टोरेज
बिजनेस के लिए बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स
डिजाइन में बहुत ज्यादा अपग्रेड की गुंजाइश नहीं
4. ASUS Vivobook 15, Smartchoice,Intel Core i3 13th Gen 1315U, 12GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6", Windows 11, Office 2024, Cool Silver, 1.7Kg, X1504VA-BQ331WS, Intel UHD iGPU, Thin & Light, 42Whrs Laptop
ASUS Vivobook 15 एक बेहद लोकप्रिय और किफायती लैपटॉप है, जो छात्रों और ऑफिस के सामान्य कार्यों के लिए एक शानदार विकल्प है। यह हल्का है, इसका डिज़ाइन बहुत ही साफ-सुथरा है और इसमें रोजमर्रा के काम करने के लिए पर्याप्त पावर दी गई है। यदि आप पढ़ाई, कोडिंग, या ऑफिस के दस्तावेजों पर काम करने के लिए एक विश्वसनीय लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली विकल्प हो सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट में अच्छा प्रदर्शन
पोर्टेबिलिटी
वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट
सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
भारी काम के लिए नहीं
प्रोफेशनल डिजाइनिंग के लिए पर्याप्त नहीं
पूरे दिन का बैकअप नहीं
5. Acer Smartchoice Aspire One, AMD Ryzen 3-7320U, 8GB LPDDR5 RAM/ 256GB SSD, 14.0"/35.56cm TN HD Display, Win 11 Home, Pure Silver, 1.48KG, A114-43, Thin and Light Laptop
Acer Aspire One (A114-43) एक बहुत ही बेसिक और किफायती लैपटॉप है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें केवल बुनियादी कामों (जैसे ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस, या दस्तावेज तैयार करना) के लिए लैपटॉप चाहिए। इसका आकार 14-इंच है और यह काफी हल्का है, जिससे इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
अल्ट्रा-पोर्टेबल
मल्टीटास्किंग में थोड़ी मदद
क्यों खोजें विकल्प
स्टोरेज काफी कम
थोड़ी फीकी
लैपटॉप गेमिंग या भारी काम के लिए बिल्कुल नहीं
6. ASUS Gaming V16 (2025),Intel Core 5 210H (i5-14th Gen),RTX 4050-6GB,16GB RAM,512GB SSD,Windows 11,16"(40 cm),144Hz,M365 Basic (1Y),Office Home 2024,Matte Black,1.95 Kg,V3607VU-RP550WS,Gaming Laptop
ASUS Gaming V16 एक आधुनिक गेमिंग लैपटॉप है जो गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स दोनों के लिए एक संतुलित विकल्प है। इसमें 14वीं पीढ़ी का Intel Core 5 प्रोसेसर और NVIDIA RTX 4050 ग्राफ़िक्स कार्ड दिया गया है, जो आपको स्मूथ गेमिंग और तेज रेंडरिंग का अनुभव देता है। 16-इंच की बड़ी और तेज़ 144Hz डिस्प्ले इसे गेमिंग और काम के लिए बहुत आकर्षक बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
संतुलित परफॉरमेंस
बेहतरीन डिस्प्ले
दूसरों के मुकाबले काफी पोर्टेबल
आधुनिक फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
भविष्य में एक्स्ट्रा SSD की जरूरत
बहुत भारी गेमिंग के दौरान गर्म
अधिक USB या специализирован पोर्ट्स की कमी
7. Dell 15 (Previously Inspiron) Laptop, 14th Gen Intel Core i3/Core 3 100U Processor, 8GB DDR4, 512 SSD, 15.6" FHD 120Hz IPS AG 250 nit Display, Win 11 + Office H&S 2024, Carbon Black, 1.63Kg
Dell 15 (Inspiron सीरीज) एक भरोसेमंद और स्टाइलिश लैपटॉप है, जिसे मुख्य रूप से ऑफिस के काम, पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 14वीं पीढ़ी का लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है, जो आपको काम में अच्छी स्पीड और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो एक टिकाऊ और ब्रांडेड लैपटॉप की तलाश में हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन डिस्प्ले
बेसिक मल्टीटास्किंग और ऑफिस ऐप्स के लिए काफी तेज
काफी हल्का और पोर्टेबल
विश्वसनीय ब्रांड
क्यों खोजें विकल्प
8GB RAM थोड़ी कम
भारी गेमिंग या प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं
पोर्ट्स की सीमा
1. ऑल-डे बैटरी से असल में मेरा क्या मतलब होना चाहिए?
ऑल-डे बैटरी बैकअप का मतलब होता है कि लैपटॉप एक बार फुल चार्ज होने पर बिना रुके कम से कम 7 से 10 घंटे तक आसानी से चले। कुछ प्रीमियम मॉडल जैसे Apple MacBook Air या HP OmniBook 5 14 15 से 20 घंटे तक का बैकअप देते हैं।
2. कौन से प्रोसेसर सबसे ज्यादा बैटरी बचाते हैं?
आधुनिक लैपटॉप्स में Intel Core Ultra, Snapdragon X Series (ARM), और Apple M-Series वाले प्रोसेसर बैटरी बचाने में सबसे आगे हैं। ये प्रोसेसर बहुत कम पावर खर्च करते हैं, जिससे लैपटॉप लंबे समय तक चलता है।
3. क्या मुझे लैपटॉप हमेशा चार्जिंग पर लगाकर रखना चाहिए?
हाँ, आधुनिक लैपटॉप्स में Smart Battery Management होता है। बैटरी 100% फुल होने के बाद लैपटॉप अपने आप मेन पावर से चलने लगता है। लेकिन, बैटरी को हमेशा 0% (बंद होने) तक डिस्चार्ज होने से बचाना चाहिए।
4. क्या 'ऑल-डे बैटरी' का दावा हमेशा सच होता है?
लैपटॉप निर्माता कंपनियों के लैब टेस्ट (जहां स्क्रीन बहुत धीमी और इंटरनेट बंद होता है) के मुकाबले असल ज़िंदगी में बैटरी थोड़ी कम चलती है। ब्राउज़िंग, वीडियो कॉलिंग, और फुल ब्राइटनेस पर आमतौर पर कंपनी द्वारा बताए गए समय का आधा या 60-70% बैकअप ही मिलता है।
5. लैपटॉप का बैटरी बैकअप कैसे बढ़ाएं?
बैटरी बचाने के लिए:
- स्क्रीन की ब्राइटनेस को 50%-60% पर रखें।
- Battery Saver मोड को ऑन रखें।
- जो ऐप्स काम के नहीं हैं, उन्हें टास्क मैनेजर से बंद कर दें।
- लैपटॉप के एयर-वेंट्स को साफ रखें ताकि वह गर्म होकर ज्यादा पावर न ले।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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