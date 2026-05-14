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बार-बार खराब होने का झंझट खत्म! घर या ऑफिस के लिए खरीदें ये सबसे टिकाऊ Printers, Amazon पर मिल रही है भारी छूट

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इको-टैंक प्रिंटर अधिक प्रिंटिंग वाले घरों के लिए सबसे सस्ता विकल्प है क्योंकि इसकी प्रति पेज लागत बहुत कम होती है। वहीं, ऑफिस के काम और लंबे समय तक टिकाऊपन के लिए लेजर प्रिंटर अपनी तेज स्पीड और शार्प क्वालिटी के कारण बेहतर साबित होता है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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2026 में प्रिंटिंग तकनीक काफी उन्नत हो गई है, लेकिन आज भी उपभोक्ता इंक टैंक और लेजर प्रिंटर के बीच चुनाव को लेकर असमंजस में रहते हैं। अगर हम इंक टैंक प्रिंटर की बात करें, तो यह उन लोगों के लिए 'पैसा वसूल' विकल्प है जिन्हें रोजाना भारी मात्रा में कलर प्रिंटिंग की जरूरत होती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी बेहद कम रनिंग कॉस्ट है; एक बार टैंक फुल करने पर आप हजारों पेज प्रिंट कर सकते हैं, जिससे प्रति पेज खर्च महज 10 से 15 पैसे तक आता है। यह छात्रों और छोटे व्यवसायों के लिए एक बेहतरीन निवेश है।

बार-बार खराब होने का झंझट खत्म! घर या ऑफिस के लिए खरीदें ये सबसे टिकाऊ Printers, Amazon पर मिल रही है भारी छूट

दूसरी ओर, लेजर प्रिंटर अपनी बेमिसाल रफ्तार और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। यदि आपका मुख्य काम केवल डॉक्यूमेंट्स और टेक्स्ट प्रिंट करना है, तो लेजर प्रिंटर सबसे सटीक विकल्प है। इसकी टोनर कार्ट्रिज सूखती नहीं है, जिससे अगर आप हफ्तों तक प्रिंट न भी करें, तो भी यह खराब नहीं होता। ऑफिस के भारी कामकाज के लिए इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी शार्प और प्रोफेशनल होती है।

निष्कर्ष: यदि आपकी प्राथमिकता 'सस्ती कलर प्रिंटिंग' है, तो इंक टैंक चुनें। लेकिन यदि आप हाई-स्पीड ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग और कम मेंटेनेंस वाला टिकाऊ डिवाइस चाहते हैं, तो लेजर प्रिंटर 2026 में भी एक निर्विवाद विजेता है। अपनी जरूरत के अनुसार चुनाव करना ही आपके पैसों की असली बचत सुनिश्चित करेगा।

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इंक टैंक प्रिंटर आधुनिक तकनीक वाले प्रिंटर हैं जिनमें स्याही के लिए छोटी कार्ट्रिज के बजाय बड़े इनबिल्ट टैंक होते हैं। इन टैंकों को स्याही की बोतलों से आसानी से भरा जा सकता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम खर्च में बहुत ज्यादा प्रिंटिंग करना चाहते हैं।

इंक टैंक प्रिंटर के फायदे

बहुत कम खर्च: इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी प्रिंटिंग लागत है। एक ब्लैक एंड व्हाइट पेज का खर्च मात्र 10 से 15 पैसे आता है।

हजारों पेज की क्षमता: एक बार टैंक फुल करने पर आप 5,000 से 8,000 पेज तक प्रिंट कर सकते हैं। आपको बार-बार दुकान पर जाकर कार्ट्रिज बदलने की झंझट नहीं होती।

आसान रिफिलिंग: स्याही खत्म होने पर आप खुद ही बोतल से टैंक भर सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और साफ-सुथरी होती है।

शानदार फोटो क्वालिटी: अगर आप बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स या फोटो प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसकी कलर क्वालिटी बहुत ही गहरी और जीवंत आती है।

इंक टैंक प्रिंटर के नुकसान

शुरुआती निवेश: साधारण प्रिंटर की तुलना में इंक टैंक प्रिंटर खरीदने में थोड़े महंगे होते हैं। इनकी कीमत आमतौर पर 11,000 रुपये - 12,000 रुपये से शुरू होती है।

स्याही सूखने का डर: यदि आप इसे हफ्तों तक इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके 'प्रिंट हेड' में स्याही सूख सकती है। इसे हफ्ते में कम से कम एक-दो बार चलाना जरूरी है।

लेजर से धीमा: लेजर प्रिंटर के मुकाबले इनकी प्रिंटिंग स्पीड थोड़ी कम होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा तेजी से काम करना है, तो यह थोड़ा धीमा लग सकता है।

ग्राहक के लिए सुझाव

अगर आप महीने में 50 से ज्यादा प्रिंट निकालते हैं, तो इंक टैंक प्रिंटर आपके लिए सबसे अच्छा निवेश है। लेकिन अगर आपका काम महीने में सिर्फ 1-2 पेज का है, तो आपको स्याही सूखने की समस्या हो सकती है।

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लेजर प्रिंटर क्या है?

लेजर प्रिंटर एक ऐसी मशीन है जो प्रिंट करने के लिए लिक्विड स्याही का नहीं, बल्कि एक सूखे पाउडर का इस्तेमाल करती है। इसमें लेजर बीम की मदद से कागज पर अक्षरों या तस्वीरों को उभारा जाता है और फिर गर्मी के जरिए उस पाउडर को कागज पर चिपका दिया जाता है। इसी वजह से लेजर प्रिंटर से निकला कागज हल्का गर्म महसूस होता है।

लेजर प्रिंटर के फायदे

सुपर फास्ट स्पीड: लेजर प्रिंटर की सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार है। यह एक मिनट में 20 से 40 पेज तक प्रिंट कर सकता है, जो इंक टैंक प्रिंटर से कहीं ज्यादा तेज है।

स्याही सूखने की टेंशन नहीं: चूंकि इसमें सूखे पाउडर का इस्तेमाल होता है, इसलिए अगर आप इसे महीनों तक इस्तेमाल न भी करें, तो भी इसकी स्याही खराब नहीं होती। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका प्रिंटिंग का काम कभी-कभी पड़ता है।

शार्प और साफ प्रिंटिंग: टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के मामले में लेजर प्रिंटर की क्वालिटी लाजवाब होती है। इसके अक्षर बहुत ही शार्प और गहरे काले होते हैं।

वाटरप्रूफ प्रिंट: लेजर प्रिंटर से की गई प्रिंटिंग पर अगर पानी गिर जाए, तो स्याही फैलती नहीं है।

रखरखाव में आसान: बार-बार हेड क्लीनिंग या नोजल साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती।

लेजर प्रिंटर के नुकसान

फोटो प्रिंटिंग के लिए नहीं: लेजर प्रिंटर डॉक्यूमेंट्स के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ग्लॉसी फोटो पेपर पर हाई-क्वालिटी फोटो प्रिंट करना चाहते हैं, तो यह इंक टैंक के मुकाबले काफी पीछे रह जाते हैं।

महंगा कलर प्रिंटिंग: मोनो (सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट) लेजर प्रिंटर तो बजट में मिल जाते हैं, लेकिन कलर लेजर प्रिंटर और उनके कार्ट्रिज काफी महंगे आते हैं।

शुरुआती कीमत: अच्छे लेजर प्रिंटर की शुरुआती कीमत अक्सर बेसिक प्रिंटर से ज्यादा होती है।

ज्यादा बिजली की खपत: प्रिंट करते समय यह इंक टैंक प्रिंटर के मुकाबले अधिक बिजली का उपयोग करता है क्योंकि इसे टोनर चिपकाने के लिए गरम होना पड़ता है।

किसे क्या खरीदना चाहिए?

1. आपको EcoTank/Ink Tank प्रिंटर लेना चाहिए यदि,

  • आप रंगीन प्रिंटिंग ज्यादा करते हैं (जैसे बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स या फोटो)।
  • आप हर महीने बहुत ज्यादा पेज (100-500 से ऊपर) प्रिंट करते हैं।
  • आप चाहते हैं कि एक पेज का खर्च सबसे कम (10-25 पैसे) आए।

उदाहरण: छात्रों, शिक्षकों और घर से काम करने वालों के लिए।

2. आपको Laser Printer लेना चाहिए यदि,

  • आपका काम मुख्य रूप से ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स और नोट्स का है।
  • आप कभी-कभार प्रिंट करते हैं (जैसे हफ्ते या महीने में सिर्फ एक बार)। इसकी स्याही (पाउडर) कभी सूखती नहीं है।
  • आपको बहुत तेज रफ्तार में प्रिंटिंग चाहिए।

उदाहरण: वकीलों, दुकानदारों, या उन लोगों के लिए जिन्हें सिर्फ पक्के काले अक्षरों वाले प्रिंट चाहिए।

फीचरEcoTank (Ink Tank)Laser Printer
प्रिंटिंग खर्चबहुत सस्ता (10-25 पैसे/पेज)थोड़ा महंगा (1.5 - 3/पेज)
स्याही सूखनाइस्तेमाल न करने पर सूख सकती हैकभी नहीं सूखती (पाउडर फॉर्म)
रंग रंगीन प्रिंटिंग के लिए शानदारकलर लेजर प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं
रफ्तार मध्यम (थोड़ा धीमा)सुपर फास्ट (बहुत तेज)
फोटो क्वालिटीफोटो के लिए बेस्ट हैफोटो के लिए अच्छा नहीं है

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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