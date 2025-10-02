सबसे मजबूत AI फोन ₹20 हजार से कम में, 108MP कैमरा और 256GB स्टोरेज भी most durable AI phone with 108MP camera under 20000 rupees in Amazon Sale deal on Honor X9c 5G, Gadgets Hindi News - Hindustan
सबसे मजबूत AI फोन ₹20 हजार से कम में, 108MP कैमरा और 256GB स्टोरेज भी

Amazon पर चल रही Great Indian Festival Sale के दौरान 20 हजार रुपये से कम कीमत पर AI कैमरा फोन Honor X9c 5G खरीदा जा सकता है। इस फोन में 108MP कैमरा सेटअप दिया गया है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 03:19 PM
कम कीमत पर पावरफुल बिल्ड-क्वॉलिटी वाला फोन चाहिए तो ग्राहकों को बेहतरीन मौका Amazon Great Indian Festival Sale के दौरान मिल रहा है। यह डील Honor X9c 5G पर ऑफर की जा रही है और यह फोन 108MP कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें कर्व्ड डिस्प्ले के अलावा 6600mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी दी गई है। आइए इसपर मिल रही डील के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।

डिवाइस की खासियत यह है कि इसे दमदार कैमरा के अलावा अच्छी बिल्ड-क्वॉलिटी के साथ पेश किया गया है। इसमें ड्रॉप रेसिस्टेंस, वाटर रेसिस्टेंस और हीट रेसिस्टेंस जैसे फीचर्स के अलावा SGS रेटिंग दी गई है और गिरने से इसके टूटने का डर नहीं है। इसके अलावा Honor X9c 5G में IP65M वाटर रेसिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है और खास AI फीचर्स भी मिलते हैं। यह फोन बजट सेगमेंट में बेहतरीन वैल्यू ऑफर कर रहा है।

खास डिस्काउंट्स के साथ खरीदें 5G फोन

Honor X9c 5G (8GB+256GB) को Amazon पर सेल के दौरान 20,998 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है और SBI क्रेडिट या डेबिट कार्ड की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 1,250 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बैंक ऑफर के साथ इसका इफेक्टिव प्राइस 20 हजार रुपये से कम रह जाएगा।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में इसपर 19,600 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह दो कलर ऑप्शंस- जेड स्यान और टाइटेनियम ब्लैक में उपलब्ध है।

ऐसे हैं Honor X9c 5G के स्पेसिफिकेशंस

ऑनर स्मार्टफोन 6.78 इंच का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 4000nits की पीक ब्राइटनेस के साथ ऑफर करता है। बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है और MagicOS सॉफ्टवेयर मिलता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके बैक पैनल पर 108MP कैमरा सेटअप दिया गया है और 16MP फ्रंट कैमरा इसका हिस्सा है। इसकी 6600mAh बैटरी को 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

