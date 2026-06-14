बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट, Amazon पर मिल रहे हैं ये टॉप ब्रांड्स के 4 Burner Gas Stoves, आज ही ऑर्डर करें
मजबूत ग्लास टॉप और हाई-एफिशिएंसी ब्रास बर्नर्स के साथ आने वाले ये आधुनिक 4 बर्नर गैस स्टोव बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी और शानदार लुक प्रदान करते हैं। रोजाना की भारी कुकिंग के लिए सुरक्षित ये स्टोव साफ करने में बेहद आसान हैं और मॉडर्न किचन के लिए एक परफेक्ट चॉइस हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के आधुनिक और व्यस्त लाइफस्टाइल वाले किचन के लिए 4-बर्नर ग्लास टॉप गैस स्टोव एक बेहतरीन और अनिवार्य विकल्प बन गए हैं। ये स्टोव न केवल आपके किचन को एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देते हैं, बल्कि एक साथ चार अलग-अलग व्यंजन बनाने की सुविधा देकर आपके समय की भारी बचत भी करते हैं।
इन स्टोव की सबसे बड़ी खासियत इनका मजबूत टफन ग्लास टॉप है, जो अत्यधिक गर्मी, झटके और भारी बर्तनों के वजन को आसानी से झेल सकता है। इसके साथ ही, इनमें जंग-रोधी और उच्च गुणवत्ता वाले ब्रास (पीतल) बर्नर्स का उपयोग किया जाता है, जो समान रूप से आंच फैलाते हैं और गैस की खपत को कम करते हैं। सुरक्षा के लिहाज से इनमें मजबूत पैन सपोर्ट और हीट-रेसिस्टेंट नॉब्स दिए जाते हैं।
इन ग्लास टॉप स्टोव का एक और बड़ा फायदा यह है कि इन्हें साफ करना बेहद आसान होता है; खाना बनाते समय तेल या ग्रेवी गिरने पर इसे एक गीले कपड़े से तुरंत साफ किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यदि आप अपने किचन के लिए स्टाइल, मजबूती और बेहतरीन परफॉर्मेंस का एक सटीक कॉम्बो तलाश रहे हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध ये टॉप-रेटेड 4 बर्नर ग्लास टॉप गैस स्टोव आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी निवेश साबित होंगे।
1. Glen Premium LPG Gas Stove 4 Burner | Matt Finish Glass | 1 Jumbo Forged Brass Burner | 10-Year Warranty | 360° Revolving Nozzle | Manual Ignition | LPG & PNG Compatible | 1045USMG
Glen Premium 4 Burner Gas Stove एक अल्ट्रा-स्लिम प्रीमियम कुकटॉप है, जिसे आधुनिक भारतीय रसोई की जरूरतों और स्टाइल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह स्टोव एक खूबसूरत मैट फिनिश टफन ग्लास टॉप और आकर्षक ब्लैक मैट बॉडी के साथ आता है, जो आपके किचन को एक क्लासी लुक देता है। भारी बर्तनों को संभालने और तेज कुकिंग के लिए इसमें उच्च गुणवत्ता वाले फोर्ज्ड ब्रास (पीतल) बर्नर्स और मजबूत क्राउन पैन सपोर्ट दिए गए हैं। लंबे समय तक बेफिक्र इस्तेमाल के लिए कंपनी इस पर 10 साल की लंबी वारंटी भी दे रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम मैट ग्लास डिजाइन
10 साल की लंबी वारंटी
हाई-परफॉर्मेंस फोर्ज्ड ब्रास बर्नर्स
बेहतर स्थिरता
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन
कीमत साधारण ग्लास टॉप गैस स्टोव की तुलना में थोड़ी अधिक
2. Butterfly Smart 4 Burner Glass Top Gas Stove | Manual Ignition | Scratch Resistant Toughened Glass | Brass Burners | Skid-proof Legs | 1 Year Manufacturer's Warranty | Black
Butterfly Smart 4 Burner Gas Stove बजट सेगमेंट में आने वाला एक बेहद लोकप्रिय और किफायती विकल्प है। यह गैस स्टोव कम कीमत में 6mm मोटे टफन ग्लास टॉप और स्टाइलिश डायमंड कट मेटल फ्रेम के साथ आता है, जो आपके किचन को एक मॉडर्न लुक देता है। व्यस्त सुबह या बड़े परिवारों के लिए यह स्टोव एक आदर्श चॉइस है, क्योंकि इसमें पर्याप्त स्पेस के साथ 4 ब्रास बर्नर्स दिए गए हैं, जिससे एक साथ कई बड़े बर्तनों पर खाना बनाना आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी
मजबूत टफन ग्लास
समान आंच और बचत
सुरक्षित और स्थिर
क्यों खोजें विकल्प
कम वारंटी अवधि
मैनुअल इग्निशन
3. Prestige 4 Brass Burners IRIS L.P Glass Top Gas Stove, with Powder Coated Body, Black
Prestige IRIS 4 Burner Gas Stove भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक, प्रेस्टिज की तरफ से आने वाला एक बेहद मजबूत और व्यावहारिक कुकटॉप है। यह गैस स्टोव एक टिकाऊ ब्लैक पाउडर-कोटेड बॉडी और आकर्षक टफन ग्लास टॉप के साथ आता है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के स्क्रैच और झटके आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। बड़े और मध्यम परिवारों के लिए डिज़ाइन किए गए इस मैन्युअल स्टोव में हाई-एफिशिएंसी वाले 4 ट्राई-पिन ब्रास बर्नर्स दिए गए हैं, जो तेजी से खाना बनाने और एलपीजी (गैस) की बचत करने में मदद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
भरोसेमंद ब्रांड और वारंटी
हाई-एफिशिएंसी ट्राई-पिन बर्नर्स
टिकाऊ पाउडर-कोटेड बॉडी
इस्तेमाल में आसान
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन
साधारण लुक
4. Khaitan Tempered Glass 4 Burner Premium Black Toughened Lpg Gas Cooktop, Manual Ignition Stove With 1 Year Warranty (Isi Approved, Burner)
Khaitan Premium Black Toughened Gas Stove उन लोगों के लिए एक अत्यंत किफायती और बजट-अनुकूल विकल्प है जो बहुत ही कम कीमत में 4 बर्नर वाला गैस स्टोव चाहते हैं। खैतान भारत का एक पुराना और जाना-माना घरेलू ब्रांड है। यह स्टोव ISI मान्यता प्राप्त सुरक्षा मानकों के साथ आता है और इसमें 6mm मोटाई वाला ब्लैक टफन ग्लास टॉप दिया गया है। बड़े परिवारों के लिए दैनिक खाना पकाने को आसान बनाने के लिए इसमें मजबूत पैन सपोर्ट और हीट रेसिस्टेंट बेकलाइट नॉब्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
ISI मान्यता प्राप्त
मजबूत पैन सपोर्ट
हीट-रेसिस्टेंट नॉब्स
क्यों खोजें विकल्प
सीमित वारंटी
फिक्स्ड इनलेट दिशा
5. MILTON Premium 4 Burner Black Manual Ignition Glass Top Gas Stove, (ISI Certified)
Milton Premium 4 Burner Gas Stove मध्यम बजट श्रेणी में आने वाला एक बेहद मजबूत और ISI प्रमाणित (ISI Certified) सुरक्षा मानकों वाला गैस स्टोव है। मिलटन ब्रांड अपने टिकाऊ और घरेलू उपकरणों के लिए जाना जाता है। यह स्टोव 6mm मोटे प्रीमियम टफन ग्लास टॉप और जंग-रोधी पाउडर-कोटेड माइल्ड स्टील बॉडी के साथ आता है। बड़े परिवारों के लिए तेजी से खाना बनाने के उद्देश्य से इसमें 4 उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध ब्रास (पीतल) बर्नर्स दिए गए हैं, जो गैस की कम बर्बादी और शानदार ईंधन दक्षता सुनिश्चित करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शुद्ध पीतल के बर्नर
ISI प्रमाणित सुरक्षा
मजबूत MS फ्रेम और एंटी-स्किड पैर
किफायती कीमत
क्यों खोजें विकल्प
ग्लास केयर की आवश्यकता
मैन्युअल इग्निशन
6. Sunflame Pride Gas Stove 4 Burners Glass Top | 2 Medium & 2 Small Brass Burners Gas Stove | 2-Years Product Coverage | Ergonomic Knobs | Easy to Maintain | Toughened Glass Top | PAN India Presence
Sunflame Pride 4 Burner Gas Stove भारतीय बाजारों में चार दशकों से अधिक का भरोसा रखने वाले ब्रांड सनफ्लेम की ओर से पेश किया गया एक शानदार कुकटॉप है। यह गैस स्टोव ISI प्रमाणित सुरक्षा मानकों और एक टिकाऊ स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ आता है, जिसके ऊपर मजबूत टफन ग्लास टॉप लगाया गया है। मध्यम और बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन दक्षता प्रदान करने के लिए इसमें 2 मीडियम और 2 स्मॉल ब्रास (पीतल) बर्नर्स दिए गए हैं, जो नीली लौ उत्पन्न करते हैं। यह नीली आंच बर्तनों को ज्यादा गर्मी देती है जिससे खाना जल्दी बनता है और गैस की खपत कम होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 साल की लंबी वारंटी
हाई-डेंसिटी ब्रास बर्नर्स
ISI सर्टिफाइड और सुरक्षित
पैन-इंडिया सर्विस सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन
कोई जंबो बर्नर नहीं
7. BLOWHOT Auto-Ignition Premium Hybrid Design Quartz 4 Burner Gas Stove, Hybrid Hob, Toughened Glass Top, SABAF Gas Valve, 2 Years Warranty on Burner, 5 Years Warranty By Blowhot on Glass & Gas Valve
BLOWHOT Quartz 4 Burner Gas Stove एक उच्च श्रेणी का हाइब्रिड डिजाइन कुकटॉप है, जो आधुनिक रसोई को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पारंपरिक गैस स्टोव के मुकाबले यह मॉडल अत्याधुनिक बैटरी-चालित ऑटो-इग्निशन तकनीक के साथ आता है, जिससे आपको माचिस या लाइटर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती; बस नॉब घुमाते ही बर्नर जल जाता है। इसमें विश्व प्रसिद्ध SABAF गैस वाल्व और बेहद शक्तिशाली टॉरनेडो ब्रास बर्नर्स दिए गए हैं, जो तेज और सुरक्षित कुकिंग का अनुभव कराते हैं। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी असाधारण वारंटी है, जिसमें ग्लास और गैस वाल्व पर पूरे 5 साल की वारंटी शामिल है।
Specifications
क्यों खरीदें
बैटरी-चालित ऑटो-इग्निशन
शानदार 5 साल की वारंटी
प्रीमियम SABAF गैस वाल्व
शक्तिशाली टॉरनेडो बर्नर्स
क्यों खोजें विकल्प
कीमत सामान्य मैनुअल स्टोव से काफी ज्यादा
बैटरी बदलने की आवश्यकता
1. 4 बर्नर में कौन सा गैस स्टोव सबसे अच्छा है?
4 बर्नर की श्रेणी में कोई एक स्टोव हर किसी के लिए सबसे अच्छा नहीं हो सकता, यह आपके बजट और जरूरत पर निर्भर करता है। नीचे तीन बेहतरीन श्रेणियां दी गई हैं,
सर्वश्रेष्ठ प्रीमियम और ऑटो-इग्निशन (लाइटर-मुक्त): BLOWHOT Quartz 4B Auto Ignition सबसे अच्छा है। इसमें इटालियन SABAF गैस वाल्व और शक्तिशाली टॉरनेडो बर्नर मिलते हैं। साथ ही ग्लास और वाल्व पर 5 साल की लंबी वारंटी मिलती है।
सर्वश्रेष्ठ लाइफ और मजबूती (मैनुअल): Glen Premium 4 Burner (1045USMG) सबसे बेहतरीन है। इसके फोर्ज्ड ब्रास बर्नर और 8mm मोटे मैट फिनिश ग्लास पर कंपनी 10 साल की सबसे लंबी वारंटी देती है।
सर्वश्रेष्ठ बजट और वैल्यू-फॉर-मनी: Sunflame Pride या Prestige IRIS सबसे अच्छे हैं। ये दोनों ब्रांडेड होने के साथ-साथ शुद्ध ब्रास बर्नर, ISI प्रमाणित सुरक्षा और 2 साल की वारंटी के साथ ₹4,500 से ₹6,000 के बजट में आ जाते हैं।
2. गैस स्टोव के लिए कौन सा गिलास अच्छा है?
गैस स्टोव के लिए हमेशा टफन ग्लास या टेम्पर्ड ग्लास ही सबसे अच्छा और सुरक्षित माना जाता है। गिलास चुनते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें,
मोटाई : गैस स्टोव का ग्लास कम से कम 6mm से 8mm मोटा होना चाहिए। 8mm ग्लास भारी से भारी बर्तनों का वजन आसानी से संभाल सकता है।
फिनिश : आजकल दो तरह के ग्लास आते हैं:
ग्लॉसी ग्लास : यह चमकदार होता है, लेकिन इस पर उंगलियों के निशान और स्क्रैच जल्दी दिखते हैं।
मैट फिनिश ग्लास : यह दिखने में ज्यादा प्रीमियम (आधुनिक) होता है और इस पर स्क्रैच या पानी के दाग आसानी से दिखाई नहीं देते।
सुरक्षा: हमेशा वही ग्लास टॉप लें जो उच्च तापमान (600°C से अधिक) को सहन करने के लिए लैब में टेस्ट किया गया हो।
3. सबसे अच्छी कंपनी का गैस चूल्हा कौन सा होता है?
भारतीय बाजार में अपनी मजबूती, सुरक्षा मानकों और बेहतरीन कस्टमर सर्विस के लिए निम्नलिखित कंपनियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं,
Prestige : भारत का सबसे भरोसेमंद और पुराना ब्रांड। इनके चूल्हे बेहद मजबूत और पारंपरिक रूप से टिकाऊ होते हैं।
Sunflame : पिछले 4 दशकों से भारतीय रसोई का हिस्सा। इनके स्टोव की ईंधन दक्षता (गैस की बचत) बहुत अच्छी होती है और इनका सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में फैला है।
Glen : यदि आप अपने किचन को मॉडर्न या यूरोपीय लुक देना चाहते हैं, तो ग्लेन के अल्ट्रा-स्लिम और प्रीमियम ग्लास टॉप स्टोव सबसे बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं।
Blowhot : यह कंपनी अपने आधुनिक 'हाइब्रिड हॉब' डिजाइन और एडवांस ऑटो-इग्निशन फीचर्स के लिए बहुत तेजी से लोकप्रिय हुई है।
4. गैस स्टोव में बर्नर कितने प्रकार के होते हैं?
गैस स्टोव में बर्नर को मुख्य रूप से उनके मटेरियल (धातु) और डिजाइन (आंच फेंकने की तकनीक) के आधार पर बांटा जाता है,
मटेरियल के आधार पर प्रकार,
ब्रास बर्नर : पीतल से बने ये बर्नर सबसे अच्छे और टिकाऊ होते हैं। इनमें कभी जंग नहीं लगता, ये अत्यधिक गर्मी झेल सकते हैं और गैस की खपत कम करते हैं।
फोर्ज्ड ब्रास बर्नर : यह साधारण पीतल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। ये भारी कमर्शियल कुकिंग के लिए बेस्ट होते हैं और कभी काले या टेढ़े नहीं पड़ते (जैसे ग्लेन स्टोव में)।
कास्ट आयरन बर्नर : ये लोहे के बर्नर होते हैं। ये सस्ते होते हैं लेकिन इनमें समय के साथ जंग लग जाता है और इनके छेद बंद होने लगते हैं। (कुछ सस्ते स्टोव में आयरन बर्नर पर ब्रास की कोटिंग की जाती है, जो ज्यादा लंबी नहीं चलती)।
एल्युमिनियम बर्नर: ये बहुत सस्ते होते हैं और बहुत जल्दी पिघल या खराब हो जाते हैं। इन्हें लेने से बचना चाहिए।
डिजाइन के आधार पर प्रकार:
ट्राई-पिन बर्नर : इसमें तीन चक्रों में छेद होते हैं, जिससे आंच बर्तन के तले पर बराबर लगती है।
टॉरनेडो / वर्टिकल बर्नर : इसमें आंच सीधी ऊपर जाने के बजाय चक्रवाती (घूमते हुए) रूप में निकलती है, जिससे तेज हवा में भी आंच नहीं बुझती और खाना बहुत तेजी से पकता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।