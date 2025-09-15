32 से 50 इंच तक के बेहद अफोर्डेबल टीवी, खुश कर देगी कीमत, सबसे सस्ता 8256 रुपये का most affordable smart tv ranging between 32 to 50 inch available in amazon great indian festival early deals, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़most affordable smart tv ranging between 32 to 50 inch available in amazon great indian festival early deals

32 से 50 इंच तक के बेहद अफोर्डेबल टीवी, खुश कर देगी कीमत, सबसे सस्ता 8256 रुपये का

अमेजन की अर्ली डील में आप 32 से 50 इंच के एलईडी टीवी को बेहद अफोर्डेबल प्राइस में खरीद सकते हैं। इन टीवी की कीमत 25,500 रुपये से कम है। खास बात है कि इनमें जो सबसे सस्ता टीवी है उसकी कीमत मात्र 8256 रुपये है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 12:21 PM
नया टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए कुछ जबर्दस्त डील्स लाइव हैं। आज हम आपको इन्हीं डील के बारे में बता रहे हैं। डील में आप 32 से 50 इंच के एलईडी टीवी को बेहद अफोर्डेबल प्राइस में खरीद सकते हैं। इन टीवी की कीमत 25,500 रुपये से कम है। खास बात है कि इनमें जो सबसे सस्ता टीवी है उसकी कीमत मात्र 8256 रुपये है। इन टीवी में दमदार साउंड के साथ जबर्दस्त पिक्चर क्वॉलिटी भी मिलेगी। ये टीवी कई ऑफर्स के साथ खरीदे जा सकते हैं। इन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

32 से 50 इंच तक के बेहद अफोर्डेबल टीवी, खुश कर देगी कीमत, सबसे सस्ता 8256 रुपये का

SKYWALL 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV 32SW-VS (Black)

इस टीवी की कीमत अमेजन पर 8256 रुपये है। टीवी पर 412 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी में दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो के साथ 30 वॉट का आउटपुट दिया गया है।

Westinghouse 100 cm (40 inches) W2 Series Full HD Certified Android LED TV WH40FX51 (Black)

इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 13681 रुपये है। कंपनी इस टीवी पर 684 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। आप इस टीवी को एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में डॉल्बी डिजिटल प्लस के साथ 36 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

यह टीवी अमेजन इंडिया पर 13499 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। टीवी पर कंपनी 674 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस डिवाइस की कीमत को 2670 रुपये तक कम कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। टीवी का साउंड आउटपुट 24 वॉट का है। टीवी एक साल की वॉरंटी के साथ आता है।

Wobble 127 cm (50 inches) UD Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV WB50GTAW9602UDFL (Black)

50 इंच का यह टीवी 25374 रुपये में मिल रहा है। कंपनी इस टीवी पर 1268 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। आप इसे एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो के साथ 20 वॉट का आउटपुट दिया गया है।

