सबसे कम कीमत में 1 महीने चलने वाला प्लान, कॉलिंग, डेटा, SMS सब मिलेगा; लिस्ट

संक्षेप: Jio, Airtel, Vi और BSNL के पास अपने ग्राहकों के लिए 1 महीने वैलिडिटी वाले ढेर सारे प्रीपेड प्लान्स है। यहां हम आपको इन चारों कंपनियों के सबसे सस्ते मंथली वैलिडिटी वाले प्रीपेड प्लान्स बता रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा…

Jio, Airtel, Vi और BSNL के पास अपने ग्राहकों के लिए प्रीपेड प्लान्स की बड़ी रेंज है। अगर आप 28 दिन के बजाए ऐसा प्लान तलाश रहे हैं, जो पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आए, तो इन कंपनियों के पास कई ऐसे प्लान्स हैं, जो पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आते हैं। मंथली वैलिडिटी वाले प्लान्स में फायदा यह है कि इन प्लान्स के साथ ग्राहकों को हर महीने एक ही तारीख को इस प्लान से रिचार्ज कराना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 10 तारीख को रिचार्ज किया है, तो अगल महीने भी 10 तारीख को ही रिचार्ज करना होगा। यहां हम आपको इन चारों कंपनियों के सबसे सस्ते मंथली वैलिडिटी वाले प्रीपेड प्लान्स बता रहे हैं। देखें लिस्ट...

बीएसएनएल का 229 रुपये का प्रीपेड प्लान बीएसएनएल के पास 229 रुपये का प्रीपेड प्लान है, जो पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है, यानी ग्राहकों को हर महीने एक ही तारीख को इस प्लान से रिचार्ज कराना होगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है।

एयरटेल का 319 रुपये का प्रीपेड प्लान एयरटेल का 319 रुपये का प्रीपेड प्लान भी पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 1.5GB डेटा मिलता है। प्लान में ऐप्पल म्यूजिक, गूगल वन (30GB क्लाउड स्टोरेज) और फ्री हैलोट्यून्स जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

जियो का 319 रुपये का प्रीपेड प्लान जियो का 319 रुपये का प्रीपेड प्लान भी पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 1.5GB डेटा मिलता है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी शामिल है।

वीआई का 218 रुपये का प्रीपेड प्लान वीआई का 218 रुपये का प्रीपेड प्लान भी पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 300 एसएमएस और कुल 3GB डेटा मिलता है।