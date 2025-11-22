75 inch TV पर 74 फीसदी डिस्काउंट, घर में लें थिएटर का मजा, पूरी फैमिली की मौज

संक्षेप: आज हम आपको Amazon पर मिल रहे सबसे सस्ते 75 inch Smart TV बता रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर छोटे टीवी से बड़े साइज के टीवी में अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

आजकल घर में मिनी थिएटर बनाने का ट्रेंड चल गया है। लोग अपने घरों में ही एक डेडिकेटेड थिएटर रूम बना रहे हैं, ताकि घर पर ही फैमिली के साथ फेवरेट और लेटेस्ट मूवी का मजा लिया जा सके। अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर छोटे टीवी से बड़े साइज के टीवी में अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। आज हम आपको Amazon पर मिल रहे सबसे सस्ते 75 inch Smart TV बता रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

VW 190 cm (75 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW75GQ1 1,14,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 52 फीसदी की छूट के साथ केवल 54,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इसमें 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। इसमें डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। इसमें 2.1 चैनल सबवूफर के साथ कुल 48W का साउंड आउटपुट मिलता है। यह ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और वॉयस इनेबल रिमोट के साथ आता है।

Vu 189cm (75 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 75VIBE-DV 1,00,000 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 39 फीसदी की छूट के साथ केवल 60,990 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इसमें 75 इंच का 4K QLED डिस्प्ले है। इसमें डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। इसमें इंटीग्रेटेड सबवूफर के साथ कुल 88W का साउंड आउटपुट मिलता है। यह ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और वॉयस इनेबल रिमोट के साथ आता है।

TCL 189 cm (75 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75V6C (Black) 1,99,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 68 फीसदी की छूट के साथ केवल 63,990 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इसमें 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। इसमें डोल्बी विजन एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। इसमें 30W का साउंड मिलेगा। यह ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और वॉयस इनेबल रिमोट के साथ आता है।

TOSHIBA 189 cm (75 inches) C350NP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75C350NP (Black) 1,02,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 37 फीसदी की छूट के साथ केवल 64,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इसमें 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। इसमें डोल्बी विजन एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। इसमें 36W का साउंड मिलेगा। यह ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और वॉयस इनेबल रिमोट के साथ आता है।