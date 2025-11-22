Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़most affordable 75 inch smart tv give theatre like feel at home under rs 55000
75 inch TV पर 74 फीसदी डिस्काउंट, घर में लें थिएटर का मजा, पूरी फैमिली की मौज

75 inch TV पर 74 फीसदी डिस्काउंट, घर में लें थिएटर का मजा, पूरी फैमिली की मौज

संक्षेप:

आज हम आपको Amazon पर मिल रहे सबसे सस्ते 75 inch Smart TV बता रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर छोटे टीवी से बड़े साइज के टीवी में अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

Sat, 22 Nov 2025 11:03 AMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

64% OFF

VW 127 cm (50 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW50JQ1 (Black)

VW 127 cm (50 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW50JQ1 (Black)

  • checkVW 127 cm (50 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW50JQ1 (Black)
amazon-logo

₹21499

₹59999

खरीदिये

discount

52% OFF

VW 190 cm (75 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW75GQ1

VW 190 cm (75 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW75GQ1

  • checkVW 190 cm (75 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW75GQ1
amazon-logo

₹54999

₹114999

खरीदिये

discount

60% OFF

VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1

VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1

  • checkVW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1
amazon-logo

₹21999

₹54999

खरीदिये

discount

38% OFF

VU 108cm (43 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 43GLOQLED25

VU 108cm (43 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 43GLOQLED25

  • checkVU 108cm (43 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 43GLOQLED25
amazon-logo

₹21699

₹35000

खरीदिये

आजकल घर में मिनी थिएटर बनाने का ट्रेंड चल गया है। लोग अपने घरों में ही एक डेडिकेटेड थिएटर रूम बना रहे हैं, ताकि घर पर ही फैमिली के साथ फेवरेट और लेटेस्ट मूवी का मजा लिया जा सके। अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर छोटे टीवी से बड़े साइज के टीवी में अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। आज हम आपको Amazon पर मिल रहे सबसे सस्ते 75 inch Smart TV बता रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

सम्बंधित सुझाव

discount

64% OFF

VW 127 cm (50 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW50JQ1 (Black)

VW 127 cm (50 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW50JQ1 (Black)

  • checkVW 127 cm (50 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW50JQ1 (Black)
amazon-logo

₹21499

₹59999

खरीदिये

discount

52% OFF

VW 190 cm (75 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW75GQ1

VW 190 cm (75 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW75GQ1

  • checkVW 190 cm (75 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW75GQ1
amazon-logo

₹54999

₹114999

खरीदिये

discount

60% OFF

VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1

VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1

  • checkVW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1
amazon-logo

₹21999

₹54999

खरीदिये

discount

38% OFF

VU 108cm (43 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 43GLOQLED25

VU 108cm (43 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 43GLOQLED25

  • checkVU 108cm (43 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 43GLOQLED25
amazon-logo

₹21699

₹35000

खरीदिये

VW 190 cm (75 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW75GQ1

1,14,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 52 फीसदी की छूट के साथ केवल 54,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इसमें 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। इसमें डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। इसमें 2.1 चैनल सबवूफर के साथ कुल 48W का साउंड आउटपुट मिलता है। यह ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और वॉयस इनेबल रिमोट के साथ आता है।

Vu 189cm (75 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 75VIBE-DV

1,00,000 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 39 फीसदी की छूट के साथ केवल 60,990 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इसमें 75 इंच का 4K QLED डिस्प्ले है। इसमें डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। इसमें इंटीग्रेटेड सबवूफर के साथ कुल 88W का साउंड आउटपुट मिलता है। यह ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और वॉयस इनेबल रिमोट के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:OnePlus Pad 3 पर ऑफर, सबसे कम कीमत में खरीदने का मौका, इसका प्रोसेसर सबसे तेज

TCL 189 cm (75 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75V6C (Black)

1,99,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 68 फीसदी की छूट के साथ केवल 63,990 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इसमें 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। इसमें डोल्बी विजन एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। इसमें 30W का साउंड मिलेगा। यह ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और वॉयस इनेबल रिमोट के साथ आता है।

TOSHIBA 189 cm (75 inches) C350NP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75C350NP (Black)

1,02,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 37 फीसदी की छूट के साथ केवल 64,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इसमें 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। इसमें डोल्बी विजन एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। इसमें 36W का साउंड मिलेगा। यह ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और वॉयस इनेबल रिमोट के साथ आता है।

TCL 189 cm (75 inches) Metallic Bezel-Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75V6B (Black)

2,54,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 74 फीसदी की छूट के साथ केवल 65,990 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इसमें 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। इसमें डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। इसमें 30W का साउंड मिलेगा। यह ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और वॉयस इनेबल रिमोट के साथ आता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Smart TV Amazon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।