Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़most affordable 43 inch smart tv deals at amazon great republic day sale check list

₹12,500 से भी कम में 43 inch Smart TV, सेल में सबसे सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल; लिस्ट

संक्षेप:

Amazon Great Republic Day Sale सभी के लिए शुरू हो गई है। सेल में Smart TV बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हम 43 इंच के ऐसे पांच टीवी मॉडल्स की लिस्ट तैयार की है, जो सबसे कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है औ तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

Jan 16, 2026 02:35 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Amazon Great Republic Day Sale सभी के लिए शुरू हो गई है। सेल में Smart TV बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हम 43 इंच के ऐसे पांच टीवी की लिस्ट तैयार की है, जो सबसे कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है औ तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
₹12,500 से भी कम में 43 inch Smart TV, सेल में सबसे सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल; लिस्ट

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

24,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 12,999 रुपये में मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 12,000 रुपये कम में। इस मॉडल में 43 इंच का फुल एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में 24W का साउंड, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

ये भी पढ़ें:₹8,999 में आया धांसू स्मार्टफोन, बिना नेटवर्क कर सकेंगे कॉल, पहली सेल इस दिन

Onida 108 cm (43 inch) Smart Genius Series Full HD Smart LED TV 43ACF

26,790 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 14,999 रुपये में मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 11,791 रुपये कम में। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस मॉडल में 43 इंच का फुल एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में 20W का साउंड, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

Kodak 108 cm (43 inches) 9XPRO Series Full HD Certified Android LED TV 439X5081 (Black)

29,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 13,999 रुपये में मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 16,000 रुपये कम में। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस मॉडल में 43 इंच का फुल एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में 30W का साउंड, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

VW 108 cm (43 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW43JQ1 (Black)

43,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 15,999 रुपये में मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 28,000 रुपये कम में। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस मॉडल में 43 इंच का फुल एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में 40W का साउंड, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

VW 109 cm (43 inches) Linux Frameless Series Full HD Smart LED TV VW43C3

29,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 12,499 रुपये में मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 17,500 रुपये कम में। इस मॉडल में 43 इंच का फुल एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में 20W का साउंड, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

आप 43 इंच के इन मॉडल्स पर भी विचार कर सकते हैं:

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Amazon Sale Amazon अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।