₹12,500 से भी कम में 43 inch Smart TV, सेल में सबसे सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल; लिस्ट

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale सभी के लिए शुरू हो गई है। सेल में Smart TV बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हम 43 इंच के ऐसे पांच टीवी मॉडल्स की लिस्ट तैयार की है, जो सबसे कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है औ तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

Jan 16, 2026 02:35 pm IST

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

24,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 12,999 रुपये में मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 12,000 रुपये कम में। इस मॉडल में 43 इंच का फुल एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में 24W का साउंड, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

Onida 108 cm (43 inch) Smart Genius Series Full HD Smart LED TV 43ACF

26,790 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 14,999 रुपये में मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 11,791 रुपये कम में। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस मॉडल में 43 इंच का फुल एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में 20W का साउंड, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

Kodak 108 cm (43 inches) 9XPRO Series Full HD Certified Android LED TV 439X5081 (Black)

29,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 13,999 रुपये में मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 16,000 रुपये कम में। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस मॉडल में 43 इंच का फुल एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में 30W का साउंड, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

VW 108 cm (43 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW43JQ1 (Black)

43,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 15,999 रुपये में मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 28,000 रुपये कम में। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस मॉडल में 43 इंच का फुल एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में 40W का साउंड, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

VW 109 cm (43 inches) Linux Frameless Series Full HD Smart LED TV VW43C3

29,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 12,499 रुपये में मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 17,500 रुपये कम में। इस मॉडल में 43 इंच का फुल एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में 20W का साउंड, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

आप 43 इंच के इन मॉडल्स पर भी विचार कर सकते हैं: