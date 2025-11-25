Hindustan Hindi News
more than 100 phones bought from the same shop turn off together screen freezed wiped user data
100 से ज्यादा फोन अचानक हो गए बंद, फ्रीज हुई स्क्रीन, उड़ गया सारा डेटा, सामने आई वजह

100 से ज्यादा फोन अचानक हो गए बंद, फ्रीज हुई स्क्रीन, उड़ गया सारा डेटा, सामने आई वजह

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक ही मोबाइल स्टोर से खरीदे गए 100 से ज्यादा फोन अचानक बंद हो गए। पीड़ितों ने बताया कि फोन अचानक से रीसेट हो गए, स्क्रीन फ्रीज हो गई और उनका सारा डेटा उड़ गया और फिर वे इस्तेमाल करने लायक नहीं रहे।

Tue, 25 Nov 2025 03:20 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
कैसा हो अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से अपना पसंदीदा फोन खरीदें और वो कुछ दिन चलने के बाद अचानक बंद हो जाए? सुनने में यह अजीब लगता है कि सहारनपुर के कई लोगों के साथ ऐसा हो गया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक ही मोबाइल स्टोर से खरीदे गए 100 से ज्यादा फोन अचानक बंद हो गए। पीड़ितों ने बताया कि फोन अचानक से रीसेट हो गए, स्क्रीन फ्रीज हो गई और उनका सारा डेटा उड़ गया और फिर वे इस्तेमाल करने लायक नहीं रहे। लेकिन अचानक एकसाथ कैसे बंद हो गए इतने सारे फोन, वजह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला...

फ्रीज हो गई स्क्रीन, उड़ गया सारा डेटा

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित खरीदारों के मुताबिक, डिवाइस 10-15 दिनों तक नॉर्मल काम करते रहे, फिर 'Hello' स्टार्टअप स्क्रीन पर फ्रीज हो गए। यह वह डिस्प्ले है जो डिवाइस को फैक्टरी रीसेट करने पर दिखता है। बताया गया है कि फोन को रीस्टार्ट करने, अनलॉक करने या रिस्टोर करने पर भी कुछ नहीं हुआ और सारी कोशिशें नाकाम रहीं। कई यूजर्स का कहना है कि उन्होंने फोन में स्टोर सारा पर्सनल डेटा खो दिया है। फोन बंद होने के तुरंत बाद, दर्जनों परेशान ग्राहक दुकान के बाहर जमा हो गए और दुकान के मालिक पर नया iPhone बताकर रिफर्बिश्ड और नकली iPhone बेचने का आरोप लगाने लगे।

Realme GT 8 Pro की सेल शुरू, ₹5000 सस्ता मिल रहा 200MP कैमरा वाला फोन

ग्राहकों ने लगाया दुकानदार पर यह आरोप

पीड़ितों का कहना है कि उनकी मदद देने के बजाय, दुकानदार ने हर कस्टमर से दिक्कत को ठीक करने के लिए 2,000 से 3,000 रुपये और मांगे। हालांकि, दुकान के मालिक ने इन आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि ग्राहक इसलिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी किस्तें कैंसिल हो जाएं। मालिक ने कहा कि उनके फोन सॉफ्टवेयर के जरिए बंद कर दिए गए क्योंकि उनकी ईएमआई नहीं भरी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि यह काम फाइनेंस कंपनी ने सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के जरिए किया था।

नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डाबकी जुनारदार के रहने वाले अली ने बताया कि उन्होंने 45,000 रुपये में iPhone Pro मॉडल खरीदा था और समय पर किस्तें दे रहे थे, लेकिन बिना किसी वॉर्निंग के फोन ने काम करना बंद कर दिया। अली ने कहा कि दुकानदार अब उस चीज को ठीक करने के लिए और पैसे मांग रहा है।

गोकलपुर के एक और खरीदार, अजमल ने दावा किया कि उसने तीन दिन पहले ही इसी कीमत पर iPhone 13 Pro खरीदा था, लेकिन बाद में पता चला कि डिवाइस नकली है। उसने कहा कि जब उसने काम करना बंद कर दिया और उसने दुकानदार से पूछा, तो उसने कहा कि उसने मदरबोर्ड बदल दिया है और अब ज्यादा पैसे देने होंगे।

एक और प्रभावित यूजर अमित ने बताया कि दो महीने पहले कैमरे में खराबी की वजह से उसका पहला फोन खराब हो गया था और दुकानदार ने उसे बदल दिया था। बदला हुआ डिवाइस भी अब बंद हो गया है। अमित ने यह भी कन्फर्म किया कि दुकानदार हर समय ज्यादा पैसे मांगता रहता है।

आस-पास के लोगों का कहना है कि इस तरह के बड़े पैमाने पर शटडाउन का यह पहला मामला नहीं है। खबर है कि लगभग दो हफ्ते पहले भी फोन में ऐसी ही दिक्कतें आई थीं, लेकिन उस समय कस्टमर्स को लगा कि यह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से हुआ था।

स्टोर के बाहर तनाव बढ़ने पर अधिकारियों ने दखल दिया। कोतवली थाने की पुलिस ने भीड़ को हटाया और कई लिखित शिकायतें लीं। रिपोर्टर्स से बात करते हुए, फर्स्ट CO मुनीश चंद्र ने कहा कि यह मामला फाइनेंस से जुड़े विवाद से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि नकली बिक्री के दावों सहित सभी आरोपों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूद सबूतों के आधार पर सही कार्रवाई की जाएगी।

सस्ते फोन में सबसे बड़ी बैटरी, भारत में तहलका मचाएगा Oppo A6x, यह होगा खास

दुकान के मालिक ने कहा - यह सॉफ्टवेयर की समस्या है

दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मोबाइल सेंटर के मालिक ने कहा कि मेरी दुकान मोबाइल, कपड़े और जूते बेचती है। हम नए और सेकंड हैंड दोनों तरह के मोबाइल बेचते हैं। मेरी मां की तबीयत खराब होने के कारण हमारी दुकान पिछले 3 दिनों से बंद थी। वह अभी भी गाजियाबाद में भर्ती हैं।

असल में, हम एक कंपनी से जो सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, उसमें फाइनेंस से जुड़ा एक सिस्टम होता है, जिसमें अगर कस्टमर मोबाइल की किस्त नहीं भरता है, तो कंपनी का सॉफ्टवेयर फोन को रीसेट कर देता है। कंपनी का सॉफ्टवेयर उस फोन को बंद कर देता है। उस कंपनी ने अपने आप डेटा अपलोड कर दिया। जिसकी वजह से लोगों के मोबाइल रीसेट हो गए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। फिर भी, हम कंज्यूमर्स के साथ खड़े हैं।

लोग हंगामा करके अपनी किस्तें माफ करवाना चाहते हैं

यह दिक्कत सॉफ्टवेयर कंपनी की वजह से आई है। लेकिन हम कस्टमर्स की दिक्कतें दूर कर रहे हैं। फाइनेंस कंपनी ने ये सारे सेट बंद कर दिए हैं। इसलिए यह गड़बड़ी हुई है। इन मोबाइल को एम कॉप्स नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी ने रीसेट किया है। हमने कंपनी से बात की, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। जबकि यह कंपनी की जिम्मेदारी है।

अभी, M Cops कंपनी मोबाइल अनलॉक करवाने में हमारी मदद कर रही है। हालांकि, इसमें न तो हमारी और न ही कस्टमर्स की कोई गलती है। मोबाइल की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचने वालों में कई ऐसे थे जिन्होंने मोबाइल खरीदने के बाद एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी।

ऐसे लोग वहां हंगामा कर रहे थे ताकि उनकी किस्तें माफ हो जाएं। उनके इरादे ठीक नहीं थे। उनकी 4-4 किस्तें पेंडिंग हैं। फिलहाल हमने एम कॉप्स को छोड़कर दूसरी कंपनी से बैकअप ले लिया है, ताकि भविष्य में ग्राहकों को ऐसी दिक्कतें न आएं।

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है।
