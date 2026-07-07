मानसून में भी बेफिक्र! बारिश के पानी से नहीं खराब होंगी ये धांसू ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच, कीमत भी बजट में

मानसून के इस मौसम में अपनी पसंदीदा घड़ी के खराब होने की टेंशन छोड़िए। Amazon पर Noise, boAt और Fire-Boltt जैसे टॉप ब्रांड्स की दमदार Waterproof ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच बंपर डिस्काउंट पर मिल रही हैं।

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बारिश का मौसम आ चुका है और इस सुहाने मौसम में सबसे ज्यादा डर हमारे महंगे गैजेट्स के खराब होने का होता है। अगर आप भी मानसून में बेफिक्र होकर घूमना चाहते हैं और बिना फोन निकाले कॉलिंग का मजा लेना चाहते हैं, तो Amazon आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है। इस समय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दमदार स्मार्टवॉच पर धांसू डील्स लाइव हैं।

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झमाझम बारिश में भी नहीं होंगी खराब, मिलेगी तगड़ी Waterproof रेटिंग इस लिस्ट में Noise, boAt, Fire-Boltt और Fastrack जैसे दिग्गज ब्रांड्स की घड़ियां शामिल हैं, जो IP68 और 5ATM जैसी मजबूत वाटर-रेसिस्टेंट रेटिंग के साथ आती हैं। इसका मतलब है कि तेज बारिश या पानी की बौछारें भी इन घड़ियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं।

ब्लूटूथ कॉलिंग और प्रीमियम फीचर्स से हैं लैस इन स्मार्टवॉच में आपको न सिर्फ क्रिस्टल क्लियर ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलता है, बल्कि शानदार एमोलेड डिस्प्ले, फिटनेस ट्रैकर्स, हार्ट रेट मॉनिटर और कई सारे स्पोर्ट्स मोड्स भी मिल जाते हैं।

Amazon पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रीमियम और स्टाइलिश घड़ियां Amazon में आधी से भी कम कीमत पर उपलब्ध हैं। अगर आप भी इस मानसून अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो Amazon पर चल रही इन बेस्ट वाटरप्रूफ स्मार्टवॉच डील्स को हाथ से न जाने दें।

अगर आप मानसून के इस मौसम में एक ऐसी बजट स्मार्टवॉच ढूंढ रहे हैं जो बार-बार चार्ज करने के झंझट से मुक्ति दे, तो Noise Pulse Hyper एक बेस्ट ऑप्शन है। Amazon पर 4-स्टार रेटिंग वाली इस घड़ी पर पूरे 73% की भारी बचत मिल रही है। ₹5,999 की एमआरपी वाली यह वॉच सेल में मात्र1,599 रुपये में उपलब्ध है। 1.85 इंच के बड़े डिस्प्ले, AI वॉच फेसेस और 21 दिनों की कमाल की बैटरी लाइफ के साथ आने वाली यह घड़ी रोजमर्रा के इस्तेमाल और बारिश की हल्की बौछारों के लिए एक बेहतरीन गैजेट है।

Specifications हेल्थ ट्रैकर्स SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन), हार्ट रेट मॉनिटर और कम्प्लीट हेल्थ सूट स्पोर्ट्स मोड्स 100 से ज्यादा (100+) स्पोर्ट्स मोड्स वॉटर रेसिस्टेंस 1ATM रेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम iOS और Android दोनों के साथ कम्पैटिबल क्यों खरीदें मैराथन बैटरी लाइफ बड़ा और क्लियर डिस्प्ले पैसा वसूल डील AI वॉच फेसेस क्यों खोजें विकल्प सीमित वॉटर रेसिस्टेंस ब्लूटूथ कॉलिंग की कमी

महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई TOOBUR Smart Watch इस समय Amazon पर भारी छूट के साथ उपलब्ध है। खूबसूरत पिंक कलर में आने वाली इस प्रीमियम घड़ी पर पूरे 55% की बचत मिल रही है। 14,000 रुपये की एमआरपी वाली यह वॉच सेल में मात्र 6,269 रुपये में मिल रही है। 1.95 इंच के बड़े एचडी डिस्प्ले, इन-बिल्ट अलेक्सा (Alexa) और दमदार IP68 वॉटरप्रूफ बॉडी के साथ आने वाली यह स्मार्टवॉच मानसून के दिनों के लिए एक परफेक्ट और स्टाइलिश गैजेट है।

Specifications कम्पैटिबिलिटी Android और iOS दोनों के लिए स्पोर्ट्स मोड्स 100 से ज़्यादा (100+) एक्टिविटी और स्पोर्ट्स मोड्स हेल्थ ट्रैकर्स रियल-टाइम हार्ट रेट, स्ट्रेस मॉनिटर और स्लीप ट्रैकर वॉटर रेसिस्टेंस IP68 रेटिंग क्यों खरीदें अलेक्सा का साथ बड़ा और स्टाइलिश डिस्प्ले पूरी तरह वॉटरप्रूफ एडवांस स्लीप ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प कीमत कुछ बजट खरीदारों के लिए थोड़ी ज़्यादा थर्ड-पार्टी ऐप्स का सपोर्ट सीमित

अगर आप बजट सेगमेंट में एक ऐसी प्रीमियम दिखने वाली स्मार्टवॉच तलाश रहे हैं जो ब्लूटूथ कॉलिंग और शानदार लुक से लैस हो, तो Fire-Boltt Rise आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। Amazon की यह पसंदीदा वॉच 11,999 रुपये की एमआरपी के मुकाबले 90% छूट के साथ मात्र 1,199 रुपये में मिल रही है। 1.85 इंच के बड़े एचडी डिस्प्ले, प्रीमियम मेटल बॉडी और वर्किंग रोटेटिंग क्राउन के साथ आने वाली यह घड़ी लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी गैजेट है।

Specifications स्मार्ट फीचर्स AI वॉइस असिस्टेंस, रोटेटिंग क्राउन, इन-बिल्ट गेम्स, म्यूज़िक और कैमरा कंट्रोल हेल्थ ट्रैकर्स SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन), 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप ट्रैकिंग और पेडोमीटर स्पोर्ट्स मोड्स फिटनेस लवर्स के लिए 120 से ज्यादा (120+) स्पोर्ट्स मोड्स वॉटर रेसिस्टेंस IP67 रेटिंग बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम और टिकाऊ मेटल बॉडी क्यों खरीदें पैसा वसूल कीमत हैंड्स-फ्री ब्लूटूथ कॉलिंग प्रीमियम रोटेटिंग क्राउन 120+ स्पोर्ट्स और गेम्स क्यों खोजें विकल्प पहनकर तैराक करने की सलाह नहीं हैवी कॉलिंग पर बैटरी बैकअप

बजट रेंज में एक बहुत बड़ा डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर ढूंढ रहे यूज़र्स के लिए Nervfit Fuel S2 Pro एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। Amazon की पसंदीदा इस प्रीमियम स्मार्टवॉच पर ग्राहकों को 83% की भारी छूट मिल रही है। 10,999 रुपये की एमआरपी वाली यह घड़ी सेल में मात्र 1,879 रुपये में खरीदी जा सकती है। 2.02 इंच के विशाल TrueColor+ डिस्प्ले, हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसर और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे शानदार फीचर्स के साथ आने वाली यह घड़ी इस बजट में काफी आकर्षक डील है।

Specifications हेल्थ और स्पोर्ट्स ट्रैकर्स 100+ स्पोर्ट्स मोड्स, हार्ट रेट, SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन) और स्लीप मॉनिटरिंग वॉटर रेसिस्टेंस वॉटरप्रूफ बॉडी बैटरी लाइफ सामान्य इस्तेमाल पर 5 से 7 दिनों का बैकअप बिल्ड और वजन मजबूत ABS+PC बॉडी, एंटी-स्टेटिक सिलिकॉन स्ट्रैप और मात्र 40 ग्राम वजन क्यों खरीदें विशाल 2.02 इंच डिस्प्ले पावरफुल प्रोसेसर लाइटवेट और आरामदायक शानदार रेटिंग क्यों खोजें विकल्प सीमित समय की डील इंटरनल स्टोरेज (गानों या ऐप्स को सेव करने के लिए) न के बराबर

बजट रेंज में कर्व्ड डिस्प्ले और प्रीमियम मेटैलिक फिनिश वाली घड़ी चाहने वालों के लिए boAt Wave Sigma 3 Curv एक जबरदस्त विकल्प है। Amazon पर पिछले महीने में ही 400 से ज्यादा बिकने वाली यह स्मार्टवॉच 5,999 रुपये की एमआरपी के मुकाबले 78% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 1,299 रुपये में मिल रही है। यह एक लिमिटेड टाइम डील है। 2.01 इंच के बड़े कर्व्ड डिस्प्ले, एडवांस्ड ब्लूटूथ कॉलिंग और शानदार IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आने वाली यह घड़ी बारिश के दिनों और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहद उपयोगी है।

Specifications बिल्ड और डिजाइन प्रीमियम मेटैलिक फिनिश और स्टाइलिश 3D कर्व्ड एजेस नेविगेशन मेन्यू और वॉच फेसेस बदलने के लिए फंक्शनल क्राउन कॉलिंग फीचर इन-बिल्ट डायल पैड, माइक और स्पीकर के साथ एडवांस्ड ब्लूटूथ कॉलिंग वॉटर रेसिस्टेंस IP68 रेटिंग हेल्थ ट्रैकर्स 24/7 हार्ट रेट, SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन), रियल-टाइम स्ट्रेस मॉनिटरिंग और गाइडेड ब्रीथिंग क्यों खरीदें शानदार कर्व्ड डिस्प्ले प्रीमियम मेटैलिक लुक फुल वॉटरप्रूफ (IP68 रेटिंग) फंक्शनल क्राउन और SOS क्यों खोजें विकल्प नो इन-बिल्ट GPS लिमिटेड टाइम ऑफर

अगर आप बजट सेगमेंट से ऊपर उठकर एक भरोसेमंद, बड़ी स्क्रीन और दमदार परफॉर्मेंस वाली इंटरनेशनल स्टाइल की स्मार्टवॉच तलाश रहे हैं, तो QCOQ Smart Watch एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर 4.1-स्टार की अच्छी कस्टमर रेटिंग के साथ आने वाली इस प्रीमियम घड़ी पर 37% का डिस्काउंट मिल रहा है। 11,780 रुपये की एमआरपी वाली यह वॉच सेल में 7,374 रुपये में उपलब्ध है। 1.91 इंच के बड़े एचडी ओजीएस डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग और शानदार IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आने वाली यह घड़ी बारिश के दिनों में आउटडोर एक्टिविटीज के लिए एक परफेक्ट पार्टनर है।

Specifications कम्पैटिबिलिटी Android 5.0 और iOS 9.0 या उससे ऊपर के सभी डिवाइसेज के साथ हेल्थ ट्रैकर्स रियल-टाइम हार्ट रेट, SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन) और एडवांस स्लीप पैटर्न मॉनिटर स्पोर्ट्स मोड्स फिटनेस के शौकीनों के लिए 110 से ज्यादा (110+) स्पोर्ट्स मोड्स बैटरी क्षमता 300mAh की बड़ी बैटरी क्यों खरीदें क्रिस्टल क्लियर ब्लूटूथ कॉलिंग बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी मजबूत वॉटरप्रूफ डिजाइन दमदार बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज़्यादा नया ब्रांड नाम

बजट सेगमेंट में ट्रेंडी लुक और शानदार फीचर्स की तलाश कर रहे यूज़र्स के लिए GOBOULT Drift+ एक बेहतरीन डील है। खूबसूरत और यूनिक पिक फज कलर में आने वाली इस घड़ी पर Amazon पूरे 86% की बचत दे रहा है। 8,499 रुपये की एमआरपी वाली यह स्मार्टवॉच इस समय मात्र 1,199 रुपये में खरीदी जा सकती है। 1.85 इंच के ब्राइट डिस्प्ले, एडवांस्ड ब्लूटूथ कॉलिंग और मजबूत IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आने वाली यह घड़ी बारिश के मौसम में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहद उपयोगी है।

Specifications हेल्थ ट्रैकर्स 24/7 हार्ट रेट, SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन), ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और फीमेल पीरियड ट्रैकिंग वॉटर रेसिस्टेंस IP68 रेटिंग बैटरी लाइफ रेगुलर मोड में 7 दिन तक, हैवी ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ 2-3 दिन स्टाइल और लुक्स 150 से ज्यादा क्लाउड वॉच फेसेस और कस्टमाइज़ेशन का विकल्प क्यों खरीदें पैसा वसूल कीमत तेज धूप में भी क्लियर डिस्प्ले फुल मानसून प्रोटेक्शन यूनिक कलर ऑप्शन क्यों खोजें विकल्प कॉलिंग पर सीमित बैटरी नया ब्रांड

अगर आपका बजट बेहद कम है और आप 1,000 रुपये के अंदर एक बड़ी स्क्रीन वाली स्मार्टवॉच तलाश रहे हैं, तो Bhudhar ब्रांड की H9 Smart Watch एक बहुत ही किफायती विकल्प है। Amazon पर 1,999 रुपये की एमआरपी वाली यह घड़ी 61% की छूट के बाद मात्र 779 रुपये में मिल रही है। 2.01 इंच के बड़े TFT डिस्प्ले, 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स और कॉल-मैसेज रिमाइंडर्स जैसे जरूरी फीचर्स के साथ आने वाली यह घड़ी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो पहली बार स्मार्टवॉच का अनुभव लेना चाहते हैं।

Specifications हेल्थ ट्रैकर्स हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर (BP), ब्लड ऑक्सीजन और स्लीप मॉनिटरिंग बैटरी लाइफ सामान्य इस्तेमाल पर 5-7 दिन और 30 दिन का लंबा स्टैंडबाय टाइम वॉटर रेसिस्टेंस IP67 रेटिंग कॉल व मैसेज अलर्ट ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी के साथ कॉल और मैसेज रिमाइंडर्स क्यों खरीदें सुपर बजट फ्रेंडली कीमत प्रीमियम लुक बेसिक हेल्थ फीचर्स लंबा स्टैंडबाय क्यों खोजें विकल्प डायरेक्ट ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं सिर्फ 1 महीने की वारंटी भारी बारिश या स्विमिंग के लिए सुरक्षित नहीं

1. स्मार्टवॉच खरीदते समय सही चुनाव कैसे करें? एक स्मार्टवॉच सिर्फ समय देखने की मशीन नहीं है, बल्कि यह आपके स्मार्टफोन का एक छोटा रूप और आपकी सेहत का साथी है। इसलिए इसे चुनते समय नीचे दी गई बातों को विस्तार से समझें:

ऑपरेटिंग सिस्टम और कम्पैटिबिलिटी : सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि वॉच आपके फोन के साथ ठीक से काम करे।

सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि वॉच आपके फोन के साथ ठीक से काम करे। अगर आपके पास iPhone है, तो आपको Apple Watch ही लेनी चाहिए, क्योंकि एप्पल के फीचर्स सिर्फ आईफोन के साथ ही पूरी तरह अनलॉक होते हैं।

यदि आपके पास Android फोन है, तो Google Wear OS पर चलने वाली वॉचेस (जैसे Samsung Galaxy Watch या Pixel Watch) बेस्ट हैं।

बजट और मिड-रेंज वॉचेस (जैसे Noise, boAt, Amazfit) एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के साथ काम करती हैं।

डिस्प्ले की क्वालिटी : स्मार्टवॉच का डिस्प्ले मुख्य रूप से दो तरह का होता है—LCD/TFT और AMOLED। हमेशा AMOLED डिस्प्ले वाली वॉच को प्राथमिकता दें। इसकी वजह यह है कि धूप में भी इसकी स्क्रीन साफ दिखती है, इसके कलर्स बहुत गहरे और सुंदर होते हैं, और इसमें Always-on Display (स्क्रीन हमेशा ऑन रहना) का फीचर भी मिलता है।

स्मार्टवॉच का डिस्प्ले मुख्य रूप से दो तरह का होता है—LCD/TFT और AMOLED। हमेशा AMOLED डिस्प्ले वाली वॉच को प्राथमिकता दें। इसकी वजह यह है कि धूप में भी इसकी स्क्रीन साफ दिखती है, इसके कलर्स बहुत गहरे और सुंदर होते हैं, और इसमें Always-on Display (स्क्रीन हमेशा ऑन रहना) का फीचर भी मिलता है। हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग : यदि आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं, तो वॉच में हार्ट रेट मॉनिटर (Heart Rate Monitor), SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन सेंसर), स्लीप ट्रैकिंग (नींद की जांच) और स्ट्रेस मॉनिटर जैसे फीचर्स होने चाहिए। अगर आप रनिंग या साइकिलिंग करते हैं, तो In-built GPS वाली वॉच लें ताकि बिना फोन के भी आपका रूट ट्रैक हो सके।

यदि आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं, तो वॉच में हार्ट रेट मॉनिटर (Heart Rate Monitor), SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन सेंसर), स्लीप ट्रैकिंग (नींद की जांच) और स्ट्रेस मॉनिटर जैसे फीचर्स होने चाहिए। अगर आप रनिंग या साइकिलिंग करते हैं, तो In-built GPS वाली वॉच लें ताकि बिना फोन के भी आपका रूट ट्रैक हो सके। बैटरी लाइफ : यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रीमियम वॉचेस (Apple, Samsung) में फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनकी बैटरी सिर्फ 1 से 2 दिन ही चलती है।

अगर आप रोज-रोज चार्ज नहीं करना चाहते, तो बजट और मिड-रेंज ब्रांड्स (जैसे Amazfit या OnePlus) की तरफ जाएं, जिनकी बैटरी 7 से 14 दिनों तक आराम से चलती है।

कॉलिंग और स्मार्ट फीचर्स : क्या आप घड़ी से ही फोन कॉल पर बात करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो Bluetooth Calling (जिसमें इन-बिल्ट माइक और स्पीकर होता है) वाली वॉच ही चुनें। इसके अलावा, वाटर रेजिस्टेंस (IP68 या 5ATM रेटिंग) ज़रूर देखें ताकि घड़ी पानी या पसीने से खराब न हो।

2. अमेजन पर सबसे बेहतरीन स्मार्टवॉच कौन सी हैं? अमेज़न पर हर बजट के लिए बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ कैटेगरी के हिसाब से सबसे बेस्ट मॉडल्स की विस्तृत जानकारी दी गई है,

प्रीमियम कैटेगरी (सबसे बेस्ट फीचर्स) : Apple Watch Series 11 / SE (3rd Gen) : यदि बजट की समस्या नहीं है और आप आईफोन यूज़र हैं, तो यह अमेजन पर सबसे बेस्ट है। इसका इकोसिस्टम, स्मूथनेस और क्रैश डिटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स लाजवाब हैं।

Samsung Galaxy Watch 8 / Watch FE: एंड्रॉइड यूज़र्स के लिए यह अमेज़न की सबसे प्रीमियम और सटीक वॉच है। इसमें आप सीधे वॉच से ही व्हाट्सएप मैसेज का टाइप करके जवाब दे सकते हैं, बीपी (BP) माप सकते हैं और बॉडी कंपोजिशन भी चेक कर सकते हैं।

मिड-रेंज कैटेगरी (वैल्यू फॉर मनी - ₹5,000 से ₹15,000):

Amazfit Active / Bip 5 : अमेजन पर इस ब्रांड की रेटिंग्स बहुत शानदार हैं। इनमें सटीक GPS ट्रैकिंग, बेहतरीन AMOLED स्क्रीन और 10 दिनों से ज़्यादा का बैटरी बैकअप मिलता है।

OnePlus Watch 2R : शानदार डिज़ाइन, Wear OS का सपोर्ट और लंबी बैटरी लाइफ के साथ यह एक बेहतरीन मिड-रेंज विकल्प है।

बजट कैटेगरी (कम दाम में अच्छे फीचर्स - 1,500 रुपये से 3,500 रुपये) : Noise ColorFit Pro 5 और Fire-Boltt Phoenix Ultra : अमेजन पर ये भारत के सबसे ज़्यादा बिकने वाले बजट ब्रांड्स हैं। इनमें आपको मैटेलिक बॉडी, ब्लूटूथ कॉलिंग और कई तरह के वॉच फेसेस बहुत ही कम दाम में मिल जाते हैं।

3. रोज़ाना इस्तेमाल के लिए कौन सी स्मार्टवॉच सबसे अच्छी है? रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक ऐसी स्मार्टवॉच की जरूरत होती है जो मजबूत हो, जिसकी बैटरी बार-बार खत्म न हो, और जो पहनने में आरामदायक हो। दैनिक उपयोग के लिए निम्नलिखित श्रेणियां सबसे बेस्ट हैं:

अल्ट्रा-बजट डेली यूज (1,500 - 2,500 रुपये) : Noise ColorFit सीरीज़ या boAt Wave सीरीज़ रोज़ के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन हैं। इनमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाती है, जिससे आप बाइक चलाते समय या काम करते समय बिना फोन निकाले बात कर सकते हैं। इनकी बैटरी भी 5-7 दिन चल जाती है।

रफ एंड टफ डेली यूज (4,000 - 8,000 रुपये ): Amazfit Pop या Amazfit T-Rex सीरीज़ रोज़ाना के हैवी यूज के लिए सबसे अच्छी हैं। इनकी स्क्रीन पर स्क्रैच आसानी से नहीं आते, ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ होती हैं (बारिश या नहाते समय उतारने की ज़रूरत नहीं) और इन्हें महीने में सिर्फ दो बार चार्ज करना पड़ता है।

स्मार्ट और क्लासी डेली यूज (10,000+ रुपये) : यदि आप ऑफिस जाते हैं और एक फॉर्मल लुक चाहते हैं, तो Samsung Galaxy Watch FE या Apple Watch SE सबसे बेस्ट हैं। ये आपके कपड़ों के साथ बहुत प्रीमियम दिखती हैं और इनके जरिए आप क्विक रिप्लाई या वॉयस असिस्टेंट का इस्तेमाल करके अपने दिनभर के काम आसानी से मैनेज कर सकते हैं।

4. स्मार्टवॉच की सेटिंग्स और सेटअप कैसे करें? जब आप कोई नई स्मार्टवॉच खरीदते हैं, तो उसे शुरू करने और उसकी सेटिंग्स को सेट करने का एक तय तरीका होता है। इसे आप इन 5 आसान चरणोंमें समझ सकते हैं,

शुरुआती सेटअप : वॉच को बॉक्स से निकालकर कम से कम 2 घंटे के लिए चार्ज करें।

इसके बाद पावर बटन (जो आमतौर पर दाईं तरफ होता है) को कुछ सेकंड दबाकर रखें, जिससे वॉच ऑन हो जाएगी और स्क्रीन पर एक भाषा चुनने का विकल्प या QR कोड दिखाई देगा। स्मार्टफोन से कनेक्ट करना : हर ब्रांड की अपनी एक ऑफिशियल ऐप होती है। जैसे: Noise के लिए NoiseFit, boAt के लिए boAt Crest, Samsung के लिए Galaxy Wearable, और Amazfit के लिए Zepp App।

इस ऐप को अपने फोन के Play Store या App Store से डाउनलोड करें।

अपने फोन का Bluetooth और Location (GPS) ऑन करें। ऐप खोलें, 'Add Device' पर जाएं और अपनी वॉच के नाम पर क्लिक करके उसे पेयर (जोड़ें) करें। नोटिफिकेशन और कॉलिंग सेटिंग्स : घड़ी कनेक्ट होने के बाद, ऐप के अंदर 'Notifications' वाले हिस्से में जाएं। यहाँ WhatsApp, Instagram, Calls और SMS के सामने वाले बटन को ऑन कर दें। इससे फोन के सभी मैसेज आपकी घड़ी पर दिखने लगेंगे।

अगर आपकी वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग है, तो फोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाकर वॉच के Call वाले प्रोफाइल को भी पेयर करें, ताकि आप घड़ी से ही बात कर सकें। हेल्थ ट्रैकिंग सेटिंग्स : ऐप में जाकर अपनी प्रोफाइल बनाएं, जिसमें अपनी सही उम्र, लंबाई और वजन डालें। इससे वॉच आपकी कैलोरी और स्टेप्स की बिल्कुल सटीक गणना कर पाएगी।

आप चाहें तो Continuous Heart Rate Monitoring को ऑन कर सकते हैं, जिससे घड़ी हर 10 या 30 मिनट में अपने आप आपका दिल का दौरा चेक करती रहेगी (ध्यान रहे, इससे बैटरी थोड़ी ज़्यादा खर्च होती है)। पर्सनलाइजेशन : वॉलपेपर बदलना: घड़ी की स्क्रीन पर 2 सेकंड के लिए उंगली दबाकर रखें, आप स्क्रीन को स्वाइप करके इन-बिल्ट वॉलपेपर बदल सकते हैं। सैकड़ों नए वॉलपेपर्स के लिए फोन ऐप के Watch Face Market या Gallery में जाएं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।