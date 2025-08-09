5000 रुपये से कम में बिक रहे ये पावरफुल मॉनिटर, ऑफिस से कॉलेज तक का हर काम होगा आसान Monitor Under 5000 On Amazon From iVOOMi To ZEBRONICS Check offers, Gadgets Hindi News - Hindustan
5000 रुपये से कम में बिक रहे ये पावरफुल मॉनिटर, ऑफिस से कॉलेज तक का हर काम होगा आसान

Monitor Under 5000: एक अच्छा मॉनिटर खरीदना है, तो अमेजन से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती है। 5000 रुपये से कम कीमत में, आप ऐसे मॉनिटर खरीद सकते हैं, जो ब्राउजिंग, टाइपिंग या कंटेंट देखने जैसे काम आसानी से कर सकते हैं। कम बजट वालों के लिए ये एकदम सही रहेंगे।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 01:32 PM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

Monitor Under 5000: अगर आप एक अच्छे कंप्यूटर मॉनिटर की तलाश में हैं, तो यहां हम आपको कुछ ऐसे ऑप्शन्स की जानकारी दे रहे हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे। अगर आपका बजट 5000 रुपये से कम है, तो अमेजन पर कई दमदार प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इनका इस्तेमाल आप काम, पढ़ाई या वीडियो देखने के लिए कर सकते हैं। ये मॉनिटर बजट में किफायती भी हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। इनकी विजुअल क्वालिटी और ग्राफिक्स क्वालिटी काफी अच्छी है।

5000 रुपये से कम में बिक रहे ये पावरफुल मॉनिटर, ऑफिस से कॉलेज तक का हर काम होगा आसान
इसे 69% डिस्काउंट के साथ 4,997 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी एमआरपी 15,999 रुपये है। इसमें 22 इंच अल्ट्रा लाइट फ्लैट FHD मॉनिटर है। यह काफी स्टाइलिश और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड डिस्प्ले है, जो ऑफिस वर्क, गेमिंग और एंटरटेनमेंट सभी के लिए सही है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट और बेजल-लेस डिजाइन दिया गया है। यह स्मूथ और इमर्सिव विजुअल एक्सपीरियंस देता है। फ्लिकर-फ्री और आई-केयर फीचर्स लंबे समय तक आंखों को सुरक्षित रखता है। इसमें VGA और HDMI पोर्ट के साथ आसान कनेक्टिविटी दी गई है। इसके साथ 3 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications

साइज
22 इंच
रेजोल्यूशन
फुल HD
रिफ्रेश रेट
100Hz
डिजाइन
बेजल-लेस, अल्ट्रा लाइट
फीचर्स
फ्लिकर-फ्री, आई-केयर
पोर्ट्स
VGA और HDMI
वारंटी
3 साल

क्यों खरीदें

...

100Hz रिफ्रेश रेट से स्मूथ डिस्प्ले, आई-केयर और फ्लिकर-फ्री तकनीक, हल्का और प्रीमियम डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं, एडजस्टमेंट का विकल्प नहीं, 4K सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 8,000 रुपये है। इसे 65% डिस्काउंट के साथ 2,839 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 20 इंच HD LED मॉनिटर है। यह बेहद ही कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिस्प्ले है, जो घर और ऑफिस दोनों के लिए सही रहेगा। इसमें 1600x900 पिक्सल रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो क्लियर और स्मूथ विजुअल्स सुनिश्चित करता है। इसका स्लिम और वॉल-माउंटेबल डिजाइन कम जगह घेरता है। यह मॉनिटर रिच और नैचुरल कलर आउटपुट देता है। HDMI और VGA पोर्ट्स कनेक्टिविटी को आसान बनाते हैं। इसमें बिल्ट-इन पावर सप्लाई सेटअप है।

Specifications

साइज
20 इंच
रेजोल्यूशन
1600×900 पिक्सल
रिफ्रेश रेट
60Hz
डिजाइन
स्लिम, वॉल-माउंटेबल
पोर्ट्स
HDMI और VGA

क्यों खरीदें

...

स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन, वॉल-माउंटिंग सपोर्ट, नैचुरल और ब्राइट कलर डिस्प्ले

क्यों खोजें विकल्प

...

4K या FHD सपोर्ट नहीं, रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz, बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं

वैसे तो इसकी कीमत 6,999 रुपये है, लेकिन इस पर 61% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 2,699 रुपये है। इसमें 18.5 इंच का LED मॉनिटर है, जो कॉम्पैक्ट साइज और हाई-परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसमें 1366x768 पिक्सल का HD रेजोल्यूशन दिया गाय है। इसका ग्लॉसी पैनल और स्लिम डिजाइन इसे स्टाइलिश बनाता है। इसका वॉल-माउंटिंग फीचर कम जगह घेरता है। HDMI और VGA इनपुट के साथ यह मॉनिटर कई डिवाइस से आसानी से कनेक्ट हो जाता है। यह उन लोगों के लिए सही रहेगा, जो बेसिक काम और मल्टीमीडिया के लिए बजट-फ्रेंडली डिस्प्ले चाहते हैं।

Specifications

साइज
18.5 इंच
रेजोल्यूशन
1366×768 पिक्सल (HD)
पैनल
ग्लॉसी
डिजाइन
स्लिम, वॉल-माउंटेबल
पोर्ट्स
HDMI और VGA

क्यों खरीदें

...

हल्का और स्लिम डिजाइन, HDMI और VGA दोनों सपोर्ट, वॉल-माउंटिंग विकल्प

क्यों खोजें विकल्प

...

फुल HD रेजोल्यूशन नहीं, हाई रिफ्रेश रेट की कमी, बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं

इसे 8,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 19.5 इंच एचडी+ एलसीडी मॉनिटर है, जो 1600x900 पिक्सल रेजोल्यूशन और LED बैकलाइट तकनीक दी गई है। इसकी ब्राइटनेस 200 निट्स की है। इसमें आई केयर फीचर है, जो लंबे समय तक कमाल का विजुअल एक्सपीरियंस देता है। इसमें VGA और HDMI दोनों पोर्ट हैं। यह टिल्ट ऑप्शन और वॉल माउंटिंग की सुविधा के साथ आता है। इसका स्लीक ब्लैक डिजाइन, इसे ऑफिस से लेकर घर तक के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है।

Specifications

साइज
19.5 इंच
रेजोल्यूशन
1600×900 पिक्सल (HD+)
ब्राइटनेस
200 निट्स
टेक्नोलॉजी
LED बैकलाइट
पोर्ट्स
VGA, HDMI (इनबॉक्स HDMI केबल

क्यों खरीदें

...

HD+ रेजोल्यूशन और LED बैकलाइट, Eye Care और टिल्ट सुविधा, HDMI केबल साथ में

क्यों खोजें विकल्प

...

ब्राइटनेस लेवल औसत, फुल HD सपोर्ट नहीं, बिल्ट-इन स्पीकर्स का अभाव

इसकी कीमत 6,999 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 3,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 20 इंच एचडी एलईडी बैकलिट मॉनिटर है। इसमें आईपीएस पैनल और एंटी-ग्लेयर स्क्रीन दी गई है। यह 5ms रिस्पॉन्स टाइम और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके साथ स्मूथ विजुअल्स का एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें हाई ब्राइटनेस और रियलिस्टिक कलर्स मौजूद हैं, जिसके साथ विजुअल एक्सपीरियंस कमाल का मिलेगा। इसका स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन किसी भी ऑफिस के लिए परफेक्ट साबित होगा।

Specifications

साइज
20 इंच
रेजोल्यूशन
HD (IPS पैनल)
रिस्पॉन्स टाइम
5ms
रिफ्रेश रेट
60Hz
फीचर्स
LED बैकलाइट, एंटी-ग्लेयर स्क्रीन, हाई ब्राइटनेस, रियलिस्टिक कलर्स

क्यों खरीदें

...

IPS पैनल के साथ बेहतर कलर एक्युरेसी, तेज 5ms रिस्पॉन्स टाइम, एंटी-ग्लेयर स्क्रीन से आंखों पर कम दबाव

क्यों खोजें विकल्प

...

फुल HD रेजोल्यूशन का अभाव, स्पीकर बिल्ट-इन नहीं, एडवांस गेमिंग के लिए सीमित

इसे 52% डिस्काउंट के साथ 2,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 20 इंच LED मॉनिटर है, जो एचडी+ 1600x900 रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसमें 250 निट्स ब्राइटनेस और 16.7 मिलियन कलर्स का सपोर्ट दिया गया है। ड्यूल HDMI और VGA इनपुट विकल्प दिया गया है, जिसके साथ यह पर्सनल, प्रोफेशनल और एंटरटेनमेंट सभी जरूरतों को पूरा करता है। इसका वॉल माउंटेबल डिजाइन घर में जगह बचाता है। यह मॉनिटर साफ-सुथरे विजुअल्स और स्मूथ परफॉर्मेंस की सुविधा दी गई है।

Specifications

साइज
HD+ (1600x900)
ब्राइटनेस
250 निट्स
इनपुट पोर्ट्स
: डुअल HDMI, VGA
आस्पेक्ट रेशियो
16:9
डिजाइन
वॉल माउंटेबल

क्यों खरीदें

...

ड्यूल HDMI और VGA कनेक्टिविटी, 250 निट्स ब्राइटनेस और 16.7M कलर्स, वॉल माउंट डिजाइन से जगह बचाता है

क्यों खोजें विकल्प

...

फुल HD रेजोल्यूशन नहीं, स्पीकर्स की कमी, हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 10,999 रुपये है। इसे 74% डिस्काउंट के साथ 2,809 रुपये हो जाती है। इसमें 19.5 इंच का LED डिस्प्ले दिया गया है, जो 1600x900 रेजोल्यूशन के साथ क्लियर विजुअल की सुविधा देता है। इसमें VGA और HDMI दोनों आउटपुट पोर्ट उपलब्ध हैं, जिससे इसे आसानी से पीसी, लैपटॉप या अन्य डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है। इसका पावर कंजम्प्शन 21W है, जो बिजली बचाता है। इसके साथ 3 साल की वारंटी दी जा रही है। चाहे ऑफिस हो या ऑनलाइन क्लास, ये आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

