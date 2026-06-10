एक कप चाय से भी सस्ता हुआ इंटरनेट, 12 साल पहले 1GB डेटा के लिए देने होते थे 269 रुपये, अब सिर्फ 8 रुपये में हो रहा काम

मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं और पिछले 12 वर्षों में भारत में मोबाइल डेटा की कीमत 97 प्रतिशत तक कम हो गई है। 2014 में जहां 1GB डेटा की कीमत 269 रुपये थी, वहीं अब यह घटकर करीब 8 रुपये रह गई है।

सस्ते इंटरनेट ने छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स को भी बड़ा फायदा पहुंचाया है। आज सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए छोटे व्यवसाय भी देशभर के ग्राहकों तक पहुंच पा रहे हैं।केंद्र सरकार ने अपने 12 साल पूरे होने पर कई उपलब्धियों का जिक्र किया है। इनमें डिजिटल इंडिया और देशभर में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाना प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में मोबाइल डेटा काफी सस्ता हुआ है, जिससे करोड़ों लोगों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल आसान हो गया है। भारत में इंटरनेट आज लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर ऑफिस का काम, मनोरंजन, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक, लगभग हर काम इंटरनेट के जरिए हो रहा है।

सरकार ने पेश किए चौंकाने वाले आंकड़े सरकार ने दावा किया है कि पिछले 12 वर्षों में देश में मोबाइल डेटा की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, साल 2014 में 1GB मोबाइल डेटा की औसत कीमत करीब 269 रुपये थी, जो अब घटकर लगभग 8 रुपये प्रति GB रह गई है। यानी डेटा की कीमत में करीब 97 फीसदी की कमी आई है। सरकार का कहना है कि सस्ते इंटरनेट ने देश में डिजिटल सेवाओं को तेजी से बढ़ावा दिया है और करोड़ों लोगों को ऑनलाइन दुनिया से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। कम कीमतों की वजह से अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है।

कैसे सस्ता हुआ इंटरनेट डेटा की कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में टेलीकॉम कंपनियों के बीच कम्पटीशन काफी बढ़ा है। जब बाजार में ज्यादा कंपनियां बेहतर और सस्ती सेवाएं देने की कोशिश करती हैं तो उसका फायदा सीधे ग्राहकों को मिलता है। भारत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है।