मोबाइल यूजर्स अलर्ट! SMS में आया चालान, क्लिक करते ही उड़ गए ₹6 लाख, आप कभी न करें ये गलती

संक्षेप:

एक व्यक्ति ने SMS में भेजे गए फर्जी ट्रैफिक चालान लिंक पर क्लिक कर दिया और उसके खाता से करीब 6 लाख रुपए चोरी हो गए। पुलिस ने समझाया कि यह स्कैम कैसे काम करता है और ऐसे फ़्रॉड से कैसे सुरक्षित रहे।

Dec 30, 2025 11:41 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
एक SMS ट्रैफिक फाइन नोटिफिकेशन आपको महंगा पड़ सकता है ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक व्यक्ति ने SMS में भेजे गए लिंक पर क्लिक कर दिया और उसके बैंक खाते से करीब 6 लाख रुपए चोरी हो गए। यह घटना साइबर क्राइम स्कैम की बढ़ती चिंता को दर्शाती है, जिसमें ठग फर्जी ट्रैफिक चालान संदेश का इस्तेमाल करते हैं ताकि यूजर्स डर जाएं और बिना सोचे-समझे लिंक पर क्लिक कर दें। Moneycontrol की रिपोर्ट के मुताबिक, मैसेज में कहा गया था कि उसके वाहन पर 500 रुपए का ट्रैफिक चालान जारी हुआ है और तुरंत भुगतान करना जरूरी है। भरोसा होने पर पीड़ित ने दिए गए लिंक पर क्लिक किया और वेबसाइट पर निर्देशों का पालन किया। लेकिन यह वेबसाइट असल में नकली थी जिसे स्कैमर्स ने सरकारी पोर्टल जैसा दिखाया था। जैसे ही उसने पेमेंट करने की कोशिश की, धोखेबाज़ उसके फोन और बैंक डेटा तक पहुंच हासिल कर गए और उसके खाते से अनधिकृत रूप से कई लेन-देन किए गए।

पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर डिजिटल ट्रेल की जांच शुरू कर दी है जबकि साइबर क्राइम अधिकारी जनता को चेतावनी दे रहे हैं कि ट्रैफिक विभाग कभी भी SMS या व्हाट्सऐप पर सीधे पेमेंट लिंक नहीं भेजता। वे जोर देकर कह रहे हैं कि चालान की जांच केवल सिक्योर और आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर की जानी चाहिए।

क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ?

एक व्यक्ति को SMS मिला जिसमें लिखा था कि उसके वाहन पर 500 रुपए ट्रैफिक चालान जुड़ा हुआ है और इसे तुरंत चुकता करें। SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक कर उसने फर्जी पोर्टल खोल लिया जो असल सरकारी e-challan पोर्टल जैसा दिखा।पुलिस ने बताया है कि लेन-देन का पता तब चला जब रुपए ट्रांसफर हो चुके थे, और उसके बाद ही पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई।

यह स्कैम कैसे काम करता है?

स्कैमर्स आमतौर पर SMS या WhatsApp संदेश भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि वाहन के खिलाफ ट्रैफिक उल्लंघन दर्ज हुआ है। हालांकि यह लिंक सरकारी वेबसाइट का क्लोन होता है, असल में वह नकली होगा।

सबसे पहले यह मैसेज लोगों के मन में डर पैदा करता है कि अगर फ़ाइन नहीं भरा गया तो लाइसेंस सस्पेंड या कोर्ट नोटिस हो सकता है। लिंक पर क्लिक करते ही यूजर्स को एक नकली पोर्टल दिखाया जाता है। अन्य रिपोर्ट बताते हैं कि कई फर्जी e-challan स्कैम में malicious APK लिंक भी होते हैं, जो फोन में मैलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे बचना और भी जरूरी होता है।

ऐसे बचें

✔ SMS या व्हाट्सएप पर आए किसी भी चालान लिंक को कभी क्लिक न करें।

✔ केवल सरकारी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर ही चालान जांचें।

✔ संदिग्ध संदेशों के sender details ध्यान से देखें; अनजान या निजी नंबरों से आए मैसेज पर ध्यान दें।

✔ असली वेबसाइटों में card detail, OTP या PIN साझा न करें।

✔ अगर कोई फ़र्जी संदेश मिले तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या 1930 साइबर हेल्पलाइन पर तुरंत रिपोर्ट करें।

