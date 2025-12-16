Hindustan Hindi News
झटका! अगले साल 20 प्रतिशत तक महंगे होंगे मोबाइल रीचार्ज, नई रिपोर्ट में दावा

संक्षेप:

एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल मोबाइल रिचार्ज प्लान्स 20 प्रतिशत तक महंगे हो सकते हैं। यह बढ़ोतरी 4G और 5G के प्रीपेड व पोस्टपेड दोनों प्लान्स पर असर डालेगी।

Dec 16, 2025 08:31 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए आने वाला साल जेब पर भारी पड़ सकता है। ग्लोबल इनवेस्टमेंट फर्म Morgan Stanley का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियां अप्रैल से जून 2026 के बीच 4G और 5G प्लान्स की कीमतें 16 से 20 फीसदी तक बढ़ा सकती हैं। यह अनुमान उनकी पहले की उम्मीदों से ज्यादा तेज और पहले का है, क्योंकि इससे पहले फर्म ने अगले साल करीब 15 फीसदी बढ़ोतरी की बात कही थी।

इकोनॉमिक टाइम्स (ET) ने Morgan Stanley की 15 दिसंबर की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि यह बढ़ोतरी प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों कैटेगरी में देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के महीनों में सस्ते प्लान्स हटाना और OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज को केवल प्रीमियम प्लान्स के साथ जोड़ना इस बात का संकेत है कि कंपनियां ग्राहकों को धीरे-धीरे महंगे टैरिफ के लिए तैयार कर रही हैं।

अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो यह बीते आठ सालों में चौथी बड़ी टैरिफ बढ़ोतरी होगी। इससे पहले टेलीकॉम सेक्टर में 2019 में करीब 30 प्रतिशत, 2021 में 20 प्रतिशत और 2024 में 15 प्रतिशत तक की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। Morgan Stanley का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी मजबूत कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि कमजोर प्लेयर्स और पीछे छूट सकते हैं।

मजबूत हो रही है एयरटेल की पकड़

रिपोर्ट के अनुसार, भारती एयरटेल लगातार इंडस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। कंपनी का रेवेन्यू शेयर 2024 की शुरुआत में 36 प्रतिशत था, जो 2028 तक 40 प्रतिशत से ज्यादा होने का अनुमान है। वहीं Vodafone Idea की हिस्सेदारी इसी दौरान 24 प्रतिशत से घटकर 18 फीसदी तक सिमट सकती है। सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो Vi की हिस्सेदारी 29 प्रतिशत से घटकर 2028 तक करीब 22.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि एयरटेल 32 प्रतिशत के आसपास बनी रह सकती है।

Airtel के लिए यह टैरिफ बढ़ोतरी ARPU यानी प्रति यूजर औसत कमाई में भी बड़ा उछाल ला सकती है। Morgan Stanley का अनुमान है कि भारत में Airtel का ARPU FY26 में 260 रुपये से बढ़कर FY27 में 299 रुपये और FY28 में 320 रुपये तक पहुंच सकता है। आगे चलकर FY32 तक यह आंकड़ा 370 से 390 रुपये के बीच पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसकी वजह बेहतर डाटा प्राइसिंग, पोस्टपेड यूजर्स की संख्या में इजाफा और ट्रैवल बढ़ने से रोमिंग पैकेजेस की मांग मानी जा रही है।

सभी कंपनियां महंगे करेंगी टैरिफ प्लान

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टैरिफ बढ़ोतरी का समय Airtel और Jio दोनों के लिए अच्छा है। 5G नेटवर्क का बड़ा हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका है और जहां एक समय कैपेक्स रेवेन्यू के करीब 30 प्रतिशत तक पहुंच गया था, अब इसके 20 प्रतिशत से नीचे आने की उम्मीद है। Morgan Stanley का दावा है कि Airtel का भारत बिजनेस अकेले FY26-27 के दौरान करीब 8 अरब डॉलर का फ्री कैश फ्लो जेनरेट कर सकता है।

वाइल्डकार्ड बन सकता है Vodafone Idea

वहीं, रिपोर्ट में Vodafone Idea को एक ‘वाइल्डकार्ड’ भी बताया गया है। Morgan Stanley का मानना है कि अगर Vi को समय पर फंडिंग और रेगुलेटरी राहत मिल जाती है, तो वह Airtel और Jio की बनती हुई डुओपॉली की रफ्तार को कुछ हद तक धीमा कर सकती है। फिलहाल, आने वाले समय में टेलीकॉम यूजर्स को बेहतर नेटवर्क के साथ-साथ महंगे रिचार्ज के लिए भी तैयार रहना होगा।

