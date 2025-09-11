फटाफट खत्म हो जाता है Data? अपनाएं ये 5 ट्रिक्स, इंटरनेट चलेगा पूरे दिन

क्या आपके फोन का इंटरनेट डेटा भी जल्दी-जल्दी खत्म हो जाता है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से यूजर्स इस परेशानी से जूझ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि जैसे ही डेटा रिचार्ज होता है, थोड़ी देर में ही खत्म हो जाता है।

How To Save Mobile Data: क्या आपका मोबाइल डेटा भी जल्दी खत्म हो जाता है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों यूजर्स इस समस्या से परेशान रहते हैं और शिकायत करते हैं कि जैसे ही डेटा चालू होता है, कुछ ही देर में खत्म हो जाता है। यहां तक कि महंगे रिचार्ज प्लान लेने के बावजूद इंटरनेट पूरा दिन नहीं चलता। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ आसान ट्रिक्स और सेटिंग्स बदलकर आप अपने डेटा को लंबे समय तक चला सकते हैं। इन टिप्स की मदद से न सिर्फ आपका इंटरनेट तेजी से खत्म होने से बचेगा, बल्कि पूरे दिन आराम से इस्तेमाल हो पाएगा।

1. ऐप्स का ऑटो-अपडेट बंद करें Google Play Store में अक्सर ऐप्स अपने-आप अपडेट हो जाते हैं और इसमें काफी डेटा खर्च हो जाता है। इसे रोकने के लिए Play Store खोलें, प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें, फिर Settings > Network preferences > Auto-update apps चुनें। यहां Don’t auto-update apps या Wi-Fi only सिलेक्ट करें।

2. डेटा सेवर मोड ऑन करें अगर आपका डेटा जल्दी खत्म होता है तो Data Saver Mode ऑन कर लें। इससे बैकग्राउंड में चलने वाली ऐप्स का डेटा लिमिट हो जाएगा। इसके लिए Settings > Network & Internet > Data Usage > Data Saver में जाकर इसे ऑन करें। यह फीचर Android और iOS दोनों में मौजूद है।

3. वीडियो क्वालिटी कम करें यूट्यूब, Netflix या Amazon Prime जैसी ऐप्स पर हाई क्वालिटी वीडियो देखने से डेटा जल्दी खर्च होता है। इसके बजाय वीडियो क्वालिटी को 480p या उससे कम पर सेट करें। यूट्यूब की सेटिंग्स में जाकर Data Saver या 480p चुनना सबसे बेहतर है।

4. मोबाइल सॉफ्टवेयर का ऑटो-अपडेट रोकें मोबाइल में आने वाले Software Updates अगर ऑटो-डाउनलोड पर सेट हैं तो डेटा तेजी से खर्च होता है। इसे रोकने के लिए ऑटो अपडेट बंद कर दें और सिर्फ Wi-Fi पर ही अपडेट करें।