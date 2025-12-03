Hindustan Hindi News
डिजिलॉकर में हुई पासपोर्ट से जुड़ी खास सर्विस की एंट्री, बेहद आसानी से होगा यह जरूरी काम

संक्षेप:

डिजिलॉकर में पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड (PVR) को ऐक्सेस करने वाले फीचर की एंट्री हो गई है। पीवीआर के जुड़ने से डिजिलॉकर यूजर्स अब अपने पासपोर्ट से जुड़े वेरिफिकेशन डीटेल्स सुरक्षित रूप से, कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं।

Wed, 3 Dec 2025 11:52 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
डिजिलॉकर (DigiLocker) में पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड को ऐक्सेस करने वाले फीचर की एंट्री हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने विदेश मंत्रालय (MEA) और National e-Governance Division (NeGD) के सहयोग से नागरिकों को डिजिलॉकर के माध्यम से सीधे अपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड (PVR) का ऐक्सेस दे दिया है। यह घोषणा डिजिटल इंडिया के ऑफिशियल X हैंडल पर की गई।

फिजिकल कॉपी पर निर्भरता को कम करने का मकसद

पीवीआर के जुड़ने से डिजिलॉकर यूजर्स अब अपने पासपोर्ट से जुड़े वेरिफिकेशन डीटेल्स सुरक्षित रूप से, कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। इस सुविधा का मकसद फिजिकल कॉपी पर निर्भरता को कम करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेश की जरूरत को समाप्त करना और पासपोर्ट जारी करने और रीन्यूअल प्रोसेस के सबसे जरूरी स्टेप्स में से एक को आसान बनाना है।

बढ़ा इंटीग्रेटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट के तौर पर यूज

डिजिलॉकर पहले से ही अलग-अलग सरकारी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र, शैक्षणिक रिकॉर्ड का ऐक्सेस देता है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड को शामिल करने से भारतीय नागरिकों के लिए एक इंटीग्रेटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट के रूप में इसका यूज और बढ़ गया है।

डिजिलॉकर के मोबाइल के साथ वेब वर्जन पर कर सकते हैं ऐक्सेस

घोषणा के अनुसार यूजर अपने पीवीआर को डिजिलॉकर के मोबाइल के साथ वेब वर्जन पर भी ऐक्सेस कर सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट डिजिटली जारी किया जाता है, छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता और जरूरत पड़ने पर अधिकृत संस्थानों के साथ साझा किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए खास तौर से बेहद काम का है, जिन्हें नौकरी के आवेदन, वीजा प्रक्रिया, पुलिस वेरिफिकेशन और दूसरी औपचारिकताओं के लिए वेरिफिकेश रिकॉर्ड दिखाना होता है।

कुछ यूजर्स को आई दिक्कत

सरकार ने कहा कि यह फीचर पेपरलेस गवर्नेंस को सपोर्ट करता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में रुकावटों को कम करता है। हालांकि, X पर शुरुआती यूजर्स की प्रतिक्रियाओं से ऐसा लगा रहा है कि कुछ को इसमें खामियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पर्सनल डीटेल में मिसमैच या उपलब्धता में देरी शामिल है। माना जा रहा है कि यह फीचर अभी भी सभी सिस्टम में धीरे-धीरे स्थिर हो रहा है।

(Photo: iffcotokio)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

