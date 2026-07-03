स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स के लिए बेस्ट गैजेट! अमेजन प्राइम डे सेल से बेहद सस्ते में खरीदें ये Pocket Printers
अमेजन प्राइम डे सेल के इस धमाकेदार ऑफर में स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स के लिए Pocket Printers बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। ये ब्लूटूथ मिनी प्रिंटर बिना किसी इंक झंझट के आपके स्मार्टफोन से तुरंत फोटो, स्टिकर्स और नोट्स प्रिंट कर देते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
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अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपनी जर्नलिंग और क्राफ्टिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो अमेजन आपके लिए साल का सबसे बड़ा सरप्राइज लेकर आया है। Amazon Prime Day Sale (4-6 जुलाई) में इस समय सोशल मीडिया रील्स पर धूम मचाने वाले Pocket Printers पर अब तक का सबसे तगड़ा और चौंकाने वाला डिस्काउंट लाइव हो चुका है।
क्यों हर कोई खरीद रहा है ये मिनी ब्लूटूथ प्रिंटर?
इंटरनेट पर सनसनी मचाने वाले ये पॉकेट प्रिंटर पूरी तरह से Inkless पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि आपको बार-बार महंगी इंक या कार्ट्रिज खरीदने का कोई झंझट नहीं है। ये ब्लूटूथ के जरिए सीधे आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाते हैं और चंद सेकेंड्स में आपके स्टडी नोट्स, जरूरी डायग्राम्स, टू-डू लिस्ट, क्यूट स्टिकर्स और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें प्रिंट कर देते हैं। साइज में इतने छोटे कि आप इन्हें अपनी जेब में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं।
हाथ से न जाने दें मौका: मिल रहा है 50% से ज्यादा का बंपर डिस्काउंट
इस 10th एलीवेशन सेल के दौरान SEZNIK, MANSAA और WISE INDIA जैसे टॉप-रेटेड ब्रांड्स के मिनी प्रिंटर्स पर 50% से 70% तक की भारी छूट मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, SBI और Axis Bank कार्ड्स का इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा 10% की बचत भी कर सकते हैं। 1,000 रुपये से भी कम की शुरुआती कीमत में मिलने वाले इन वायरल प्रिंटर्स का स्टॉक बेहद सीमित है। इससे पहले कि आपके पसंदीदा गैजेट का स्टॉक खत्म हो जाए, अमेजन प्राइम डे की इस लाइव डील का फायदा उठाएं और अपने काम को स्मार्ट बनाएं।
1. SEZNIK NEXA Mini Printer for Mobile | Bluetooth Portable Mini Thermal Printer | 304 DPI | Inkless Sticker, Image, Labels, Doodle, Notes Printer | Mobile Printing for Android, iOS & Windows
अगर आप पढ़ाई के लिए नोट्स बनाना चाहते हैं या क्राफ्टिंग और जर्नलिंग के शौकीन हैं, तो SEZNIK NEXA Mini Printer आपके लिए एक परफेक्ट गैजेट है। यह एक अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट, वायरलेस और पोर्टेबल मिनी थर्मल प्रिंटर है जो आसानी से आपकी जेब या बैग में फिट हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि यह Inkless (बिना स्याही) टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी आपको बार-बार महंगी इंक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। इसे आप ब्लूटूथ के जरिए अपने Android, iOS या Windows डिवाइस से कनेक्ट करके तुरंत फोटो, स्टिकर्स, लेबल्स और नोट्स प्रिंट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पॉकेट-फ्रेंडली साइज
पैसा वसूल
शानदार क्लेरिटी
मल्टी-फंक्शनल ऐप
क्यों खोजें विकल्प
केवल मोनोक्रोम प्रिंट
सीमित समय का ऑफर
2. WISE INDIA Mini Portable Thermal Printer – Bluetooth Pocket Printer for Kids & Adults, 57mm Inkless Photo & Label Printer with 1 Roll, Prints B&W Notes, Stickers & Photos
अगर आप बच्चों को कुछ नया और क्रिएटिव गिफ्ट करना चाहते हैं या खुद के लिए एक बेहद सस्ता और बजट-फ्रेंडली पॉकेट प्रिंटर ढूंढ रहे हैं, तो WISE INDIA Mini Portable Thermal Printer एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह सुपर-अफोर्डेबल मिनी प्रिंटर बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए सीधे आपके Android या iOS स्मार्टफोन से जुड़ जाता है। एडवांस थर्मल टेक्नोलॉजी के कारण यह पूरी तरह से Inkless है। इसकी मदद से आप पढ़ाई के नोट्स, डेली टू-डू लिस्ट, फन स्टिकर्स और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें तुरंत प्रिंट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
बच्चों के लिए बेस्ट गिफ्ट
इंक का कोई खर्च नहीं
अल्ट्रा-लाइटवेट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 पेपर रोल
कलर प्रिंटिंग नहीं
3. MANSAA Mini Thermal Printer - Portable Bluetooth Pocket Printer for Android & iOS, Inkless USB Rechargeable Sticker & Label Printer for Notes, Study, Photos & DIY Journals (with 1 Paper Roll, Blue)
अगर आप अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए एक क्यूट गैजेट ढूंढ रहे हैं या आपको DIY जर्नल्स और स्क्रैपबुकिंग का शौक है, तो MANSAA Mini Thermal Printer आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। आकर्षक वाइट और पिंक कैट डिज़ाइन वाला यह प्रिंटर बच्चों और स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर है। यह एडवांस थर्मल टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई इंक या टोनर नहीं डालना पड़ता। इसे आप ब्लूटूथ के जरिए अपने Android या iOS स्मार्टफोन से कनेक्ट करके कहीं भी और कभी भी अपनी टू-डू लिस्ट, स्टडी नोट्स, स्टिकर्स और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें तुरंत प्रिंट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बंपर डिस्काउंट
इंक का कोई झंझट नहीं
क्यूट और आकर्षक डिजाइन
पोर्टेबल और रिचार्जेबल
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 पेपर रोल
नो कलर प्रिंट
4. SEZNIK Portable Inkless A4 Thermal Printer | Portable Mini Printer | USB, Bluetooth Printer Android iOS | 1 Year Warranty (ProHD-304dpi-White)
अगर आप एक ऐसे प्रिंटर की तलाश में हैं जो साइज में छोटा हो, जिसे बैग में रखकर कहीं भी ले जाया जा सके और जिसमें भारी-भरकम इंक कार्ट्रिज का झंझट न हो, तो SEZNIK A4 Thermal Printer आपके लिए एक अल्टीमेट गैजेट है। यह कोई साधारण छोटा पॉकेट प्रिंटर नहीं है, बल्कि यह फुल-साइज A4 डॉक्यूमेंट्स, लीगल पेपर्स और असाइनमेंट्स को प्रिंट करने वाला एक पोर्टेबल पावरहाउस है। यह पूरी तरह से Inkless (बिना स्याही) थर्मल टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ब्लूटूथ और USB कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह प्रिंटर ऑफिस प्रोफेशनल्स, ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि टैटू आर्टिस्ट्स के लिए भी एक बेहतरीन डिवाइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल-साइज पोर्टेबिलिटी
इंक का कोई मेंटेनेंस खर्च नहीं
दमदार बैटरी लाइफ
शानदार डील
क्यों खोजें विकल्प
केवल मोनोक्रोम प्रिंट
स्पेशल पेपर की जरूरत
5. GOBBLER 58mm (2 inch) Mini Portable Wireless Thermal Receipt Printer for Bill Printing |Rechargeable Bluetooth & USB Inkless POS Bill Printer | Mobile & Desktop Compatible
यदि आप अपने रीटेल स्टोर, रेस्टोरेंट, कैफे या डिलीवरी बिज़नेस के लिए एक बजट-फ्रेंडली और पोर्टेबल बिलिंग प्रिंटर ढूंढ रहे हैं, तो GOBBLER 58mm Mini Thermal Printer आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह एक कॉम्पैक्ट, वायरलेस और हाई-स्पीड POS बिल प्रिंटर है जिसे आप आसानी से अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। एडवांस थर्मल टेक्नोलॉजी के कारण यह पूरी तरह से Inkless है, यानी इसमें रिफिल या महंगे कार्ट्रिज का कोई झंझट नहीं होता। यह ब्लूटूथ और USB दोनों कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से तुरंत पक्के बिल और रसीदें प्रिंट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
तगड़ा डिस्काउंट
बिज़नेस के लिए लो-कॉस्ट रनिंग
ऑन-द-गो बिलिंग
बड़ी पेपर रोल कैपेसिटी
क्यों खोजें विकल्प
मैक सपोर्ट नहीं
केवल ब्लैक एंड व्हाइट
सीमित रेटिंग्स
6. AUSEK A4 Wireless Portable Mini Thermal Printer (1Year Warranty) Inkless Bluetooth Label Maker for Printing Labels, Photos, Notes, Barcode Compatible with Android, iOS, Windows - 203dpi
अगर आप काम के सिलसिले में अक्सर यात्रा करते हैं या एक ऐसे स्टूडेंट/प्रोफेशनल हैं जिन्हें कहीं भी तुरंत प्रिंटआउट निकालने की जरूरत पड़ती है, तो AUSEK A4 Portable Thermal Printer आपके लिए एक गेम-चेंजर गैजेट है। यह एक प्रीमियम, स्लीक और वायरलेस प्रिंटर है जो आपके बैग में आसानी से फिट हो जाता है। एडवांस थर्मल टेक्नोलॉजी के कारण यह पूरी तरह से Inkless काम करता है, यानी आपको महंगे कार्ट्रिज या रिबन बदलने पर एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह ब्लूटूथ के जरिए आपके Android, iOS, Windows और Mac डिवाइसेस से आसानी से कनेक्ट हो जाता है, जिससे आप फुल-साइज A4 डॉक्यूमेंट्स से लेकर लेबल और बारकोड तक सब कुछ तुरंत प्रिंट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल-साइज ऑन-द-गो प्रिंटिंग
मैक और विंडोज दोनों से कंपैटिबिलिटी
पैसा वसूल डील
स्मार्ट और यूजर-फ्रेंडली ऐप
क्यों खोजें विकल्प
केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट
नॉन-रिटर्नेबल
7. SHREYANS Mini Mobile Receipt Printer, Compact Portable Design for On-the-Go Printing (58mm Bill Smart (588))
अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं, कोई रिटेल स्टोर चलाते हैं या फील्ड सेल्स और डोर-टू-डोर डिलीवरी का बिज़नेस करते हैं, तो SHREYANS Mini Mobile Receipt Printer आपके काम को बेहद आसान बना सकता है। यह एक कॉम्पैक्ट और वायरलेस थर्मल बिल प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से ऑन-द-गो (सफर के दौरान) रसीदें और इनवॉइस प्रिंट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एडवांस थर्मल टेक्नोलॉजी पर काम करने के कारण यह पूरी तरह से Inkless है। इसे आप ब्लूटूथ के जरिए अपने स्मार्टफोन या टैबलेट से कनेक्ट करके ग्राहकों को तुरंत पक्के बिल दे सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्लैट 50% का डिस्काउंट
भरोसेमंद और आजमाया हुआ
रनिंग कॉस्ट में भारी बचत
बिज़नेस के लिए परफेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल रसीदों के लिए उपयुक्त
कलर प्रिंटिंग नहीं
8. EKIY Latest 2026 Mini Wireless A4 Portable Inkless Thermal Printer with Roll Paper Storage| Rechargeable 2600mAh Type-C | Android, iOS & Laptop with Bluetooth/USB Interface |1 Year Warranty (Black)
अगर आप 2026 में अपने ऑफिस वर्क, स्टडीज या क्रिएटिव वर्क (जैसे टैटू आर्ट) के लिए एक एडवांस और फ्यूचर-प्रूफ पोर्टेबल प्रिंटर ढूंढ रहे हैं, तो EKIY Latest 2026 Mini Wireless A4 Thermal Printer मार्केट में एक नया धमाका है। यह एक अल्ट्रा-लाइटवेट और स्लीक ए4 प्रिंटर है जिसमें इन-बिल्ट रोल पेपर स्टोरेज दिया गया है, यानी आपको अलग से पेपर कैरी करने का झंझट नहीं है। पूरी तरह से Inkless थर्मल टेक्नोलॉजी पर चलने वाले इस प्रिंटर में महंगे कार्ट्रिज का कोई खर्च नहीं होता। यह ब्लूटूथ और USB दोनों को सपोर्ट करता है, जिससे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से कहीं भी फुल-साइज A4 डॉक्यूमेंट्स तुरंत प्रिंट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट पेपर स्टोरेज
टैटू आर्टिस्ट्स के लिए वरदान
जबरदस्त बैटरी लाइफ
1 साल की वारंटी
एक्स्ट्रा प्राइम डिस्काउंट और कूपन
क्यों खोजें विकल्प
केवल मोनोक्रोम प्रिंट
थर्मल पेपर की जरूरत
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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