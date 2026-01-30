Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Millions of Private AI Chat Conversations Leaked Due to Security Flaw Here is how
AI ऐप्स से 'गंदी' बात करना खतरनाक! लाखों यूजर्स की प्राइवेट बातें हो गईं लीक

AI ऐप्स से 'गंदी' बात करना खतरनाक! लाखों यूजर्स की प्राइवेट बातें हो गईं लीक

संक्षेप:

लोकप्रिय AI चैट ऐप में मिली सुरक्षा खामी के चलते लाखों यूजर्स की पर्सनल बातें इंटरनेट पर लीक हो गई। इस घटना ने AI ऐप्स की डाटा सुरक्षा और यूजर प्राइवेसी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Jan 30, 2026 01:15 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित चैटबॉट लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं और कई बार लोग अपने पर्सनल मामलों में भी उनसे सलाह लेने लगे हैं। इसके अलावा कई यूजर्स एक दोस्त या पार्टनर की तरह इन चैटबॉट्स से प्राइवेट बातें भी शेयर करते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अब एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक AI चैट ऐप से की गईं लाखों यूजर्स की बातें इंटरनेट पर लीक हो गई हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला Chat & Ask AI नाम के एक लोकप्रिय AI चैट ऐप से जुड़ा है। यह ऐप दुनियाभर में करोड़ों डाउनलोड्स का दावा करता है और बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल पर्सनल सवालों और अपनी जिंदगी से जुड़ी प्राइवेट समस्याओं का हल जानने के लिए करते हैं। सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने पाया कि ऐप का बैकएंड डाटाबेस ठीक से सिक्योर नहीं था, जिससे कोई भी बिना परमिशन सेंसिटिव डाटा तक पहुंच सकता था।

ये भी पढ़ें:AI की वजह से गई बेटे की जान! इंजीनियर पिता ने खोला ब्लैकमेलिंग का सच

लीक डाटा में पूरी चैट हिस्ट्री शामिल

लीक हुए डाटा में यूजर्स और AI के बीच हुई पूरी चैट हिस्ट्री शामिल थी। इनमें टाइमस्टैम्प, यूजर की ओर से चुना गया AI मॉडल और बातचीत से जुड़ी टेक्निकल जानकारियां सब मौजूद थीं। कई चैट्स में बेहद प्राइवेट टॉपिक्स पर बातचीत देखी गई, जिनमें मेंटल हेल्थ, रिश्ते और पर्सनल परेशानियों से जुड़े सवाल शामिल थे।

जांच में सामने आया कि यह लीक किसी बड़े साइबर अटैक की वजह से नहीं, बल्कि क्लाउड डाटाबेस की गलत सिक्योरिटी सेटिंग्स के चलते हुआ। ऐप में इस्तेमाल की गई क्लाउड सर्विस को सही तरीके से कॉन्फिगर नहीं किया गया था, जिसके चलते डाटाबेस पब्लिक एक्सेस के लिए खुला रह गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह लापरवाही भले ही अनजाने में हुई हो, लेकिन इसके नतीजे बेहद गंभीर हैं।

ये भी पढ़ें:ChatGPT ने बचाई पालतू कुत्ते की जान; केवल 5 प्रतिशत चांस के बाद भी 'चमत्कार'

पहले भी सामने आए हैं ऐसे मामले

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब किसी AI ऐप में इस तरह की चूक सामने आई है। हाल के महीनों में कई AI चैट और AI companion ऐप्स में भी पर्सनल बातचीत और बाकी सेंसेटिव डाटा लीक होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे साफ होता है कि AI तकनीक की रफ्तार के मुकाबले सिक्योरिटी और रेगुलेशन पीछे छूट रहे हैं। ऐसे में यूजर्स को ध्यान रखना होगा कि वे AI से किस तरह की बातें करते हैं और केवल भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं या नहीं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Artificial Intelligence Mobile App Online Fraud

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।