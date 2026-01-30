AI ऐप्स से 'गंदी' बात करना खतरनाक! लाखों यूजर्स की प्राइवेट बातें हो गईं लीक

संक्षेप: लोकप्रिय AI चैट ऐप में मिली सुरक्षा खामी के चलते लाखों यूजर्स की पर्सनल बातें इंटरनेट पर लीक हो गई। इस घटना ने AI ऐप्स की डाटा सुरक्षा और यूजर प्राइवेसी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित चैटबॉट लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं और कई बार लोग अपने पर्सनल मामलों में भी उनसे सलाह लेने लगे हैं। इसके अलावा कई यूजर्स एक दोस्त या पार्टनर की तरह इन चैटबॉट्स से प्राइवेट बातें भी शेयर करते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अब एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक AI चैट ऐप से की गईं लाखों यूजर्स की बातें इंटरनेट पर लीक हो गई हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला Chat & Ask AI नाम के एक लोकप्रिय AI चैट ऐप से जुड़ा है। यह ऐप दुनियाभर में करोड़ों डाउनलोड्स का दावा करता है और बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल पर्सनल सवालों और अपनी जिंदगी से जुड़ी प्राइवेट समस्याओं का हल जानने के लिए करते हैं। सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने पाया कि ऐप का बैकएंड डाटाबेस ठीक से सिक्योर नहीं था, जिससे कोई भी बिना परमिशन सेंसिटिव डाटा तक पहुंच सकता था।

लीक डाटा में पूरी चैट हिस्ट्री शामिल लीक हुए डाटा में यूजर्स और AI के बीच हुई पूरी चैट हिस्ट्री शामिल थी। इनमें टाइमस्टैम्प, यूजर की ओर से चुना गया AI मॉडल और बातचीत से जुड़ी टेक्निकल जानकारियां सब मौजूद थीं। कई चैट्स में बेहद प्राइवेट टॉपिक्स पर बातचीत देखी गई, जिनमें मेंटल हेल्थ, रिश्ते और पर्सनल परेशानियों से जुड़े सवाल शामिल थे।

जांच में सामने आया कि यह लीक किसी बड़े साइबर अटैक की वजह से नहीं, बल्कि क्लाउड डाटाबेस की गलत सिक्योरिटी सेटिंग्स के चलते हुआ। ऐप में इस्तेमाल की गई क्लाउड सर्विस को सही तरीके से कॉन्फिगर नहीं किया गया था, जिसके चलते डाटाबेस पब्लिक एक्सेस के लिए खुला रह गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह लापरवाही भले ही अनजाने में हुई हो, लेकिन इसके नतीजे बेहद गंभीर हैं।