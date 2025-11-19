इन माइक्रोवेब के साथ हर रोज बनेगा टेस्टी खाना, 5000 रुपये से कम में आज ही ले आएं घर

संक्षेप: अगर आप अपने घर के लिए एक नया माइक्रोवेब खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Wed, 19 Nov 2025 04:58 PM

अगर आपका बजट 5,000 रुपये से कम है और आप घर के लिए माइक्रोवेव खरीदना चाहते हैं, तो हम आपको टॉप 5 ऑप्शन्स की जानकारी दे रहे हैं। यह उन लोगों के लिए बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है, जो लगभग हर रोज खाना गर्म करने या डीफ्रॉस्ट करने जैसे बेसिक काम करना चाहते हैं। इस रेंज में आपको छोटे सोलो माइक्रोवेव ओवन मिलते हैं, जिनकी कैपेसिटी लगभग 17-20 लीटर होती है। ऐसे माइक्रोवेव्स कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और छोटे परिवार, स्टूडेंट्स या सिंगल यूजर्स के लिए परफेक्ट हैं।

इसकी कीमत 8,500 रुपये है। इसे 41% डिस्काउंट के साथ 4,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 19 लीटर का सोलो माइक्रोवेव ओवन छोटे परिवारों, सिंगल्स और कपल्स के लिए बिल्कुल सही रहेगा। यह रिहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और बेसिक कुकिंग को आसान और किफायती बनाता है। 700W पावर आउटपुट और 5 पावर लेवल के साथ खाना जल्दी और सही तरह से गर्म होता है। इसके साथ 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 3 साल की मैग्नेट्रोन वारंटी दी जा रही है।

Specifications क्षमता 19 लीटर आउटपुट 700W पावर लेवल 5 टेक्नोलॉजी इन्वर्टर कंट्रोल 2 नॉब- टाइमर और पावर लेवल क्यों खरीदें ऑपरेट करने में बहुत आसान इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से बिजली बचत हल्का वजन, आसानी से मूव साफ करना बेहद आसान क्यों खोजें विकल्प बेकिंग या ग्रिलिंग की सुविधा नहीं (सोलो मॉडल) बड़े परिवारों के लिए छोटा नॉब कंट्रोल में डिजिटल प्रिसिशन नहीं मिलता

इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 4,990 रुपये हो जाती है। यह माइक्रोवेव ओवन आपकी रोजमर्रा की कुकिंग को आसान और तेज बनाता है। इसमें 2 साल की कंप्रीहेंसिव वारंटी और 10 साल की मैग्नेट्रॉन वारंटी मिलती है। 5 पावर लेवल आपको अलग-अलग डिश के हिसाब से सही टेम्प्रेचर चुनने की सुविधा देते हैं। इसकी डिफ्रॉस्टिंग सुविधा जमे हुए खाने को बिना किसी झंझट के जल्दी पिघलाती है।

Specifications वारंटी 2 साल की कंप्रीहेंसिव + 10 साल मैग्नेट्रॉन सुविधा फास्ट कुकिंग और रिहीटिंग कंट्रोल 5 पावर लेवल मोड फास्ट और ईवन डिफ्रॉस्टिंग क्यों खरीदें लंबी वारंटी, भरोसेमंद क्वालिटी पावर लेवल से सही कुकिंग डिफ्रॉस्टिंग तेज और आसान क्यों खोजें विकल्प सोलो माइक्रोवेव होने के कारण ग्रिल/बेकिंग नहीं बड़े परिवारों के लिए छोटा

इसकी कीमत 34% डिस्काउंट के साथ 3,799 रुपये हो जाती है। यह 20 लीटर OTG एक ऐसा कुकिंग अप्लायंस है, जो बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग को बेहद आसान बना देता है। 1250 वॉट की पावर के साथ यह जल्दी गर्म होता है और भोजन को समान रूप से पकाता है। इसकी 20 लीटर कैपेसिटी छोटे से मीडियम परिवार के लिए बिल्कुल सही है। ग्लास डोर विंडो से आप खाना बनते हुए देख सकते हैं। इसमें 60 मिनट का टाइमर, ऑटो शट-ऑफ और रेडी बेल जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

Specifications क्षमता 20 लीटर पावर 1250 वॉट मोड बेक, ग्रिल, टोस्ट, ब्रॉयल फीचर्स 60 मिनट टाइमर + ऑटो शट-ऑफ + रेडी बेल क्यों खरीदें कई तरह की कुकिंग के लिए सही फास्ट हीटिंग और एनर्जी की बचत सुरक्षित ऑटो शट-ऑफ कॉम्पैक्ट डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बड़ी फैमिली के लिए छोटी कैपेसिटी कन्वेक्शन फीचर न होने से कुछ रेसिपी सीमित

इस माइक्रोवेब की कैपेसिटी 41% डिस्काउंट के साथ 4,990 रुपये हो जाती है। इसकी 700 वॉट की पावर और 5 पावर लेवल्स से खाना जल्दी गर्म, पक और डीफ्रॉस्ट होता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से यह फास्ट और एनर्जी बचाते हुए कुकिंग करता है। इसका पेंटेड कैविटी डिजाइन मजबूत और साफ करने में आसान है। इसमें Steam Clean फीचर दिया गया है जो सफाई को आसान बनाता है।

Specifications क्षमता 19 लीटर पावर 700 वॉट लेवल 5 पावर फंक्शन डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी इन्वर्टर क्यों खरीदें हल्का और कॉम्पैक्ट, आसानी से कहीं भी फिट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से बिजली की बचत Steam Clean से आसान सफाई कम आवाज में स्मूद ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प Solo मॉडल होने से ग्रिल/कन्वेक्शन विकल्प नहीं बड़ी फैमिली के लिए छोटी क्षमता

इसकी कीमत 58% डिस्काउंट के साथ 4,990 रुपये हो जाती है। यह 20 लीटर का सोलो माइक्रोवेब है, जो छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए सही रहेगा। इसकी 700 वॉट हाई पावर से खाना जल्दी बनता है। इसमें री-हीट, कुक, स्टीम, पॉप और ऑटो डिफ्रॉस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। 5 पावर लेवल्स आपकी जरूरत के अनुसार, टेम्प्रेचर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications क्षमता 20 लीटर पावर 700 वॉट फंक्शन Auto Defrost पावर लेवल 5 मोड री-हीट, कुक, स्टीम, पॉप और ऑटो डिफ्रॉस्ट क्यों खरीदें बड़ी क्षमता में आसान कुकिंग तेज और समान हीटिंग Auto Defrost से समय की बचत कई कुकिंग मोड्स उपलब्ध क्यों खोजें विकल्प सोलो मॉडल होने के कारण ग्रिल/कन्वेक्शन उपलब्ध नहीं बड़ी फैमिली के लिए क्षमता थोड़ी कम

