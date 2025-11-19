इन माइक्रोवेब के साथ हर रोज बनेगा टेस्टी खाना, 5000 रुपये से कम में आज ही ले आएं घर
संक्षेप: अगर आप अपने घर के लिए एक नया माइक्रोवेब खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।
अगर आपका बजट 5,000 रुपये से कम है और आप घर के लिए माइक्रोवेव खरीदना चाहते हैं, तो हम आपको टॉप 5 ऑप्शन्स की जानकारी दे रहे हैं। यह उन लोगों के लिए बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है, जो लगभग हर रोज खाना गर्म करने या डीफ्रॉस्ट करने जैसे बेसिक काम करना चाहते हैं। इस रेंज में आपको छोटे सोलो माइक्रोवेव ओवन मिलते हैं, जिनकी कैपेसिटी लगभग 17-20 लीटर होती है। ऐसे माइक्रोवेव्स कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और छोटे परिवार, स्टूडेंट्स या सिंगल यूजर्स के लिए परफेक्ट हैं।
1. Haier 19 L Inverter Technology, Light Weight, Defrost, 5 Power Levels Solo Microwave Oven (HIL1901MBPB, Black)
इसकी कीमत 8,500 रुपये है। इसे 41% डिस्काउंट के साथ 4,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 19 लीटर का सोलो माइक्रोवेव ओवन छोटे परिवारों, सिंगल्स और कपल्स के लिए बिल्कुल सही रहेगा। यह रिहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और बेसिक कुकिंग को आसान और किफायती बनाता है। 700W पावर आउटपुट और 5 पावर लेवल के साथ खाना जल्दी और सही तरह से गर्म होता है। इसके साथ 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 3 साल की मैग्नेट्रोन वारंटी दी जा रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑपरेट करने में बहुत आसान
इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से बिजली बचत
हल्का वजन, आसानी से मूव
साफ करना बेहद आसान
क्यों खोजें विकल्प
बेकिंग या ग्रिलिंग की सुविधा नहीं (सोलो मॉडल)
बड़े परिवारों के लिए छोटा
नॉब कंट्रोल में डिजिटल प्रिसिशन नहीं मिलता
2. Midea 20L Solo Microwave Oven (MMO20CXAMMPEBK, Black, 5 power levels & Defrost function)
इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 4,990 रुपये हो जाती है। यह माइक्रोवेव ओवन आपकी रोजमर्रा की कुकिंग को आसान और तेज बनाता है। इसमें 2 साल की कंप्रीहेंसिव वारंटी और 10 साल की मैग्नेट्रॉन वारंटी मिलती है। 5 पावर लेवल आपको अलग-अलग डिश के हिसाब से सही टेम्प्रेचर चुनने की सुविधा देते हैं। इसकी डिफ्रॉस्टिंग सुविधा जमे हुए खाने को बिना किसी झंझट के जल्दी पिघलाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी वारंटी, भरोसेमंद क्वालिटी
पावर लेवल से सही कुकिंग
डिफ्रॉस्टिंग तेज और आसान
क्यों खोजें विकल्प
सोलो माइक्रोवेव होने के कारण ग्रिल/बेकिंग नहीं
बड़े परिवारों के लिए छोटा
3. WARMEX Mom's Countertop 20 Liter 1250 Watts Oven Toaster Griller Bake Broil Glass Door Window Variable Heating Mode & 60 Minutes Timer With Auto Shut Off & Ready Bell Black
इसकी कीमत 34% डिस्काउंट के साथ 3,799 रुपये हो जाती है। यह 20 लीटर OTG एक ऐसा कुकिंग अप्लायंस है, जो बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग को बेहद आसान बना देता है। 1250 वॉट की पावर के साथ यह जल्दी गर्म होता है और भोजन को समान रूप से पकाता है। इसकी 20 लीटर कैपेसिटी छोटे से मीडियम परिवार के लिए बिल्कुल सही है। ग्लास डोर विंडो से आप खाना बनते हुए देख सकते हैं। इसमें 60 मिनट का टाइमर, ऑटो शट-ऑफ और रेडी बेल जैसी सुविधाएं दी गई हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कई तरह की कुकिंग के लिए सही
फास्ट हीटिंग और एनर्जी की बचत
सुरक्षित ऑटो शट-ऑफ
कॉम्पैक्ट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी फैमिली के लिए छोटी कैपेसिटी
कन्वेक्शन फीचर न होने से कुछ रेसिपी सीमित
4. Candy 19 L Inverter Technology with 5 Power Levels Solo Microwave Oven and Defrost,3 year Warranty on magnetron,(CSM192B, Black) From Milan to Your Kitchen
इस माइक्रोवेब की कैपेसिटी 41% डिस्काउंट के साथ 4,990 रुपये हो जाती है। इसकी 700 वॉट की पावर और 5 पावर लेवल्स से खाना जल्दी गर्म, पक और डीफ्रॉस्ट होता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से यह फास्ट और एनर्जी बचाते हुए कुकिंग करता है। इसका पेंटेड कैविटी डिजाइन मजबूत और साफ करने में आसान है। इसमें Steam Clean फीचर दिया गया है जो सफाई को आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और कॉम्पैक्ट, आसानी से कहीं भी फिट
इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से बिजली की बचत
Steam Clean से आसान सफाई
कम आवाज में स्मूद ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
Solo मॉडल होने से ग्रिल/कन्वेक्शन विकल्प नहीं
बड़ी फैमिली के लिए छोटी क्षमता
5. Pigeon 20L Nano Wave Solo Microwave Oven | 700 Watts | 5 power levels (Re-Heat, Pop, Cook, Steam, Defrost - SKSMWO20L) | Black
इसकी कीमत 58% डिस्काउंट के साथ 4,990 रुपये हो जाती है। यह 20 लीटर का सोलो माइक्रोवेब है, जो छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए सही रहेगा। इसकी 700 वॉट हाई पावर से खाना जल्दी बनता है। इसमें री-हीट, कुक, स्टीम, पॉप और ऑटो डिफ्रॉस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। 5 पावर लेवल्स आपकी जरूरत के अनुसार, टेम्प्रेचर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता में आसान कुकिंग
तेज और समान हीटिंग
Auto Defrost से समय की बचत
कई कुकिंग मोड्स उपलब्ध
क्यों खोजें विकल्प
सोलो मॉडल होने के कारण ग्रिल/कन्वेक्शन उपलब्ध नहीं
बड़ी फैमिली के लिए क्षमता थोड़ी कम
