Diwali Dhamaka, Amazon सेल में Microwave Ovens पर मिल रहा है 52% तक का तगड़ा डिस्काउंट

Diwali Dhamaka, Amazon सेल में Microwave Ovens पर मिल रहा है 52% तक का तगड़ा डिस्काउंट
Amazon great indian festival sale में इस समय Microwave Ovens पर 52% तक की बंपर छूट मिल रही है। अगर आप भी फेस्टिवल सीजन में नया ओवन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सा माइक्रोवेव लेना आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon सेल में Microwave Ovens पर धमाकेदार डिस्काउंट
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और दिवाली सेल में इस समय माइक्रोवेव ओवन पर भारी बचत करने का शानदार मौका मिल रहा है। फेस्टिवल सीज़न के दौरान Midea, LG और IFB जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स पर बंपर छूट दी जा रही है। अगर आप अपने किचन के लिए एक नया ओवन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह बेस्ट डील्स को ग्रैब करने का सही समय है।
Midea, LG और IFB पर मिल रही भारी छूट
सेल में Midea 28L Convection ओवन पर सबसे तगड़ी 52% तक की छूट दी जा रही है, जिससे इसकी कीमत ₹22,990 से घटकर मात्र ₹10,990 रह गई है। इसमें इन-बिल्ट एयर फ्रायर और 326 ऑटो-कुक मेन्यू जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। वहीं, तंदूर और घी मेकर फीचर वाला टिकाऊ LG 28L Convection ओवन 19% तक के डिस्काउंट के साथ ₹13,990 में उपलब्ध है। अगर आपका बजट कम है, तो केवल ₹8,490 में 17% तक छूट के साथ IFB 24L Solo ओवन एक बेहतरीन विकल्प है।
बैंक ऑफर्स और No Cost EMI का उठाएं फायदा
इन आकर्षक डिस्काउंट्स के अलावा, खरीदारी को और भी किफायती बनाने के लिए कई बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। HDFC बैंक के कार्ड पर ₹1,399 तक की इंस्टेंट छूट और Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक की सुविधा है। साथ ही, ग्राहक मात्र ₹298 प्रति माह की शुरुआती No Cost EMI पर भी अपनी पसंद का माइक्रोवेव घर ला सकते हैं।
1. Midea 28 L Convection Microwave oven with Air Fry & Grill (MMOP03XA-ECSEBK) | 326 Auto cook menu | 900W | Child Lock
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Midea का यह 28 लीटर क्षमता वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन बेहद किफायती दाम में उपलब्ध है। यह मॉडल एयर फ्राई, ग्रिल और कन्वेक्शन कुकिंग के साथ आता है, जो भारतीय परिवारों की हर कुकिंग ज़रूरतों को आसानी से पूरा करता है। 300 से अधिक ऑटो कुक मेन्यू के साथ यह कम समय में स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना तैयार करने के लिए एक शानदार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
300+ ऑटो कुक मेन्यू
एयर फ्रायर फीचर
900W पावर आउटपुट
बेहतरीन डिस्काउंट
क्यों खोजें विकल्प
छोटे परिवारों या बैचलर्स के लिए 28L क्षमता थोड़ी बड़ी
भारी कुकिंग के दौरान बिजली की खपत अधिक
2. LG 28 L Convection Microwave Oven (MC2846BV, Black, Health Plus Menu, Indian Cuisine, Tandoor Se, Steam Clean & Stainless Steel Cavity)
LG का यह 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन अमेज़ॉन सेल में बेस्ट-सेलिंग और ग्राहकों द्वारा काफी पसंद किया जाने वाला मॉडल है। इसमें विशेष हेल्थ प्लस मेन्यू, तंदूर से और ऑटो-क्लीन जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं जो रोज़ाना की कुकिंग को बेहद आसान बनाते हैं। 4 से 6 सदस्यों वाले मध्यम और बड़े परिवारों के लिए यह एक मजबूत और टिकाऊ विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टेनलेस स्टील कैविटी
हेल्थ प्लस मेन्यू
स्टीम क्लीन फीचर
क्वार्ट्ज़ हीटर
क्यों खोजें विकल्प
डिस्काउंट (19%) थोड़ा कम
एयर फ्राई के लिए समर्पित अलग मोड नहीं
3. Panasonic 27L Convection Microwave Oven(NN-CT645BFDG,Black, Magic Grill)
अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में पैनासोनिक का यह 27 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन बेहद आकर्षक ऑफर और डिस्काउंट पर मिल रहा है। यह ओवन अपने खास 'मैजिक ग्रिल' (टू-वे हीटिंग) फीचर के साथ आता है, जो खाने को तेजी से और समान रूप से पकाता और ग्रिल करता है। 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम आकार के परिवारों के लिए बेकिंग, ग्रिलिंग और डेली कुकिंग के लिए यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कॉम्पैक्ट विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
मैजिक ग्रिल
900W हाई पावर
इजी-टू-क्लीन टच पैड
शानदार ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-कुक मेन्यू (101 रेसिपीज़) थोड़े कम
समर्पित एयर फ्रायर फीचर का अलग से विकल्प उपलब्ध नहीं
बड़े परिवारों (5 से अधिक सदस्यों) के लिए 27L क्षमता थोड़ी कम
4. Panasonic 20L Grill Microwave Oven(NN-GT221WFDG,White, 38 Auto Cook Menus )
अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में पैनासोनिक का यह 20 लीटर क्षमता वाला ग्रिल माइक्रोवेव ओवन काफ़ी किफायती दाम में मिल रहा है। यह ओवन ख़ास तौर पर बैचलर्स, कपल्स और छोटे परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो डेली रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और बेसिक ग्रिलिंग की ज़रूरतों को आसानी से पूरा करता है। 800W पावर और कॉम्पैक्ट काउंटरटॉप डिज़ाइन के साथ आने वाला यह मॉडल कम जगह में बेहतरीन परफॉरमेंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती ग्रिलिंग
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
800W पावर आउटपुट
इजी टच कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
कन्वेक्शन फीचर नहीं
केवल 38 ऑटो-कुक मेन्यू
5. IFB 24L Solo Microwave Oven with 69 Auto Cook Menus (24PM2S, Silver, Mug Recipes, Steam Clean, Auto Reheat, Preset Timer, Power Save, Child Safety Lock, 10 Power Levels)
यदि आप बेकिंग या ग्रिलिंग के बजाय केवल रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और सिंपल डेली कुकिंग के लिए ओवन ढूंढ रहे हैं, तो IFB 24L सोलो माइक्रोवेव सबसे सही विकल्प है। यह ओवन एनर्जी-एफिशिएंट है और रोज़ाना के छोटे-मोटे कामों जैसे वन-पॉट मील्स और मग रेसिपीज़ के लिए बेहद उपयुक्त है। सेल में यह बजट-फ्रेंडली कीमत पर मिल रहा है, जो छोटे से मध्यम परिवारों के लिए बेस्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
एनर्जी एफिशिएंट
एंटी-बैक्टीरियल कैविटी
वन-टच डेली एसेंशियल्स
कमपैक्ट डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
केक बेकिंग या ग्रिलिंग (तंदूर) नहीं
एयर फ्रायर या रोटिसरी की सुविधा नहीं
6. LG 28 L Charcoal Convection Healthy Microwave Oven with 301 Auto Cook Menu (MJ2887BIUM, Black, Healthy Heart Recipes, Diet Fry, 360° Motorised Rotisserie & 10 Years of warranty on Charcoal Heater)
अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में LG का यह 28 लीटर क्षमता वाला चारकोल कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन प्रीमियम सेगमेंट में एक बेहतरीन विकल्प है। यह खास 'Charcoal Lighting Heater' के साथ आता है, जो खाने का प्राकृतिक स्वाद बनाए रखता है और व्यंजन को बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनाता है। 301 ऑटो कुक मेन्यू, 360° मोटराइज्ड रोटिसरी और डाइट फ्राई फीचर्स के साथ यह 4 से 6 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक हेल्दी और एडवांस्ड कुकिंग ओवन है।
Specifications
क्यों खरीदें
चारकोल लाइटिंग हीटर
360° मोटराइज्ड रोटिसर
हेल्दी हार्ट व डाइट फ्राई मेन्यू
लॉन्ग-टर्म वॉरंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
रसोई में काफी जगह घेरता
बिजली की खपत ज्यादा
7. Morphy Richards 27L Convection Microwave Oven (27CGF, Black) | 200 Auto Cook Menus | 11 Power Levels | Stainless Steel Cavity | Deodorizer | 2-Year Warranty
अमेज़ॉन सेल में मर्फी रिचर्ड्स का यह 27 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन 47% की भारी छूट के साथ मिल रहा है। यह ओवन 3 से 5 सदस्यों वाले मध्यम और बड़े परिवारों के लिए बेकिंग, ग्रिलिंग, डिफ्रॉस्टिंग और डेली कुकिंग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शानदार प्रीमियम विकल्प है। स्टेनलेस स्टील कैविटी, 200 ऑटो-कुक मेन्यू और डिओडोराइज़र जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ आने वाला यह मॉडल किचन में खाना पकाने के अनुभव को बेहद आसान और हाइजीनिक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
47% की भारी छूट
स्टेनलेस स्टील कैविटी
डिओडोराइजर फीचर
2 साल की लंबी वॉरंटी
क्यों खोजें विकल्प
यूजर रिव्यू और रेटिंग (3.3 स्टार) थोड़े कम
एयर फ्रायर फीचर का अलग से बटन नहीं
Q1. Amazon दिवाली सेल में माइक्रोवेव ओवन पर अधिकतम कितना डिस्काउंट मिल रहा है?
उत्तर: अमेज़ॉन सेल में माइक्रोवेव ओवन पर 52% तक की सीधी छूट (M.R.P. से) मिल रही है। इसके अलावा, HDFC बैंक कार्ड्स और Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर ₹1,000 से ₹1,500 तक का अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी प्राप्त किया जा सकता है।
Q2. बेकिंग, ग्रिलिंग और एयर फ्राइंग के लिए कौन सा माइक्रोवेव ओवन सबसे अच्छा रहेगा?
उत्तर: अगर आप बेकिंग, तंदूरी ग्रिलिंग और कम तेल में एयर फ्राइंग करना चाहते हैं, तो Convection (कन्वेक्शन) माइक्रोवेव ओवन सबसे बेस्ट विकल्प हैं। Midea 28L (Air Fry के साथ), LG 28L Charcoal Convection, और Panasonic 27L (Magic Grill) इसके बेहतरीन उदाहरण हैं।
Q3. 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए कितने लीटर का माइक्रोवेव सही रहता है?
उत्तर: 3 से 4 सदस्यों के मध्यम परिवार के लिए 24 लीटर से 28 लीटर क्षमता वाला माइक्रोवेव ओवन सबसे उपयुक्त रहता है। यह रोज़ाना के रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और बड़े बर्तनों में खाना पकाने या बेक करने के लिए पर्याप्त स्पेस देता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।