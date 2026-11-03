Diwali Dhamaka, Amazon सेल में Microwave Ovens पर मिल रहा है 52% तक का तगड़ा डिस्काउंट

Amazon great indian festival sale में इस समय Microwave Ovens पर 52% तक की बंपर छूट मिल रही है। अगर आप भी फेस्टिवल सीजन में नया ओवन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सा माइक्रोवेव लेना आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा।

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Amazon सेल में Microwave Ovens पर धमाकेदार डिस्काउंट अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और दिवाली सेल में इस समय माइक्रोवेव ओवन पर भारी बचत करने का शानदार मौका मिल रहा है। फेस्टिवल सीज़न के दौरान Midea, LG और IFB जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स पर बंपर छूट दी जा रही है। अगर आप अपने किचन के लिए एक नया ओवन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह बेस्ट डील्स को ग्रैब करने का सही समय है।

microwave oven

Midea, LG और IFB पर मिल रही भारी छूट सेल में Midea 28L Convection ओवन पर सबसे तगड़ी 52% तक की छूट दी जा रही है, जिससे इसकी कीमत ₹22,990 से घटकर मात्र ₹10,990 रह गई है। इसमें इन-बिल्ट एयर फ्रायर और 326 ऑटो-कुक मेन्यू जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। वहीं, तंदूर और घी मेकर फीचर वाला टिकाऊ LG 28L Convection ओवन 19% तक के डिस्काउंट के साथ ₹13,990 में उपलब्ध है। अगर आपका बजट कम है, तो केवल ₹8,490 में 17% तक छूट के साथ IFB 24L Solo ओवन एक बेहतरीन विकल्प है।

बैंक ऑफर्स और No Cost EMI का उठाएं फायदा इन आकर्षक डिस्काउंट्स के अलावा, खरीदारी को और भी किफायती बनाने के लिए कई बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। HDFC बैंक के कार्ड पर ₹1,399 तक की इंस्टेंट छूट और Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक की सुविधा है। साथ ही, ग्राहक मात्र ₹298 प्रति माह की शुरुआती No Cost EMI पर भी अपनी पसंद का माइक्रोवेव घर ला सकते हैं।

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Midea का यह 28 लीटर क्षमता वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन बेहद किफायती दाम में उपलब्ध है। यह मॉडल एयर फ्राई, ग्रिल और कन्वेक्शन कुकिंग के साथ आता है, जो भारतीय परिवारों की हर कुकिंग ज़रूरतों को आसानी से पूरा करता है। 300 से अधिक ऑटो कुक मेन्यू के साथ यह कम समय में स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना तैयार करने के लिए एक शानदार विकल्प है।

Specifications कुकिंग मोड Convection, Grill, Microwave, Air Fry पावर 900 Watts (11 Adjustable Power Levels) विशेष फीचर्स 326 Auto Cook Menu, Child Lock, Deodorizer वॉरंटी ( 2 साल की प्रोडक्ट वॉरंटी क्यों खरीदें 300+ ऑटो कुक मेन्यू एयर फ्रायर फीचर 900W पावर आउटपुट बेहतरीन डिस्काउंट क्यों खोजें विकल्प छोटे परिवारों या बैचलर्स के लिए 28L क्षमता थोड़ी बड़ी भारी कुकिंग के दौरान बिजली की खपत अधिक

LG का यह 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन अमेज़ॉन सेल में बेस्ट-सेलिंग और ग्राहकों द्वारा काफी पसंद किया जाने वाला मॉडल है। इसमें विशेष हेल्थ प्लस मेन्यू, तंदूर से और ऑटो-क्लीन जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं जो रोज़ाना की कुकिंग को बेहद आसान बनाते हैं। 4 से 6 सदस्यों वाले मध्यम और बड़े परिवारों के लिए यह एक मजबूत और टिकाऊ विकल्प है।

Specifications वॉरंटी 1 साल की प्रोडक्ट वॉरंटी विशेष फीचर्स Tandoor Se, Steam Clean, Ghee Maker, Child Lock ऑटो कुक मेन्यू 251 प्रेसेट रेसिपीज़ कुकिंग मोड Convection, Grill, Microwave क्यों खरीदें स्टेनलेस स्टील कैविटी हेल्थ प्लस मेन्यू स्टीम क्लीन फीचर क्वार्ट्ज़ हीटर क्यों खोजें विकल्प डिस्काउंट (19%) थोड़ा कम एयर फ्राई के लिए समर्पित अलग मोड नहीं

अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में पैनासोनिक का यह 27 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन बेहद आकर्षक ऑफर और डिस्काउंट पर मिल रहा है। यह ओवन अपने खास 'मैजिक ग्रिल' (टू-वे हीटिंग) फीचर के साथ आता है, जो खाने को तेजी से और समान रूप से पकाता और ग्रिल करता है। 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम आकार के परिवारों के लिए बेकिंग, ग्रिलिंग और डेली कुकिंग के लिए यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कॉम्पैक्ट विकल्प है।

Specifications कुकिंग मोड कन्वेक्शन, ग्रिल और माइक्रोवेव पावर आउटपुट 900 Watts High Power ऑटो कुक मेन्यू 101 प्रेसेट रेसिपीज वॉरंटी 1 साल की प्रोडक्ट वॉरंटी क्यों खरीदें मैजिक ग्रिल 900W हाई पावर इजी-टू-क्लीन टच पैड शानदार ऑफर्स क्यों खोजें विकल्प ऑटो-कुक मेन्यू (101 रेसिपीज़) थोड़े कम समर्पित एयर फ्रायर फीचर का अलग से विकल्प उपलब्ध नहीं बड़े परिवारों (5 से अधिक सदस्यों) के लिए 27L क्षमता थोड़ी कम

अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में पैनासोनिक का यह 20 लीटर क्षमता वाला ग्रिल माइक्रोवेव ओवन काफ़ी किफायती दाम में मिल रहा है। यह ओवन ख़ास तौर पर बैचलर्स, कपल्स और छोटे परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो डेली रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और बेसिक ग्रिलिंग की ज़रूरतों को आसानी से पूरा करता है। 800W पावर और कॉम्पैक्ट काउंटरटॉप डिज़ाइन के साथ आने वाला यह मॉडल कम जगह में बेहतरीन परफॉरमेंस देता है।

Specifications कुकिंग मोड ग्रिल और माइक्रोवेव पावर आउटपुट 800 Watts ऑटो कुक मेन्यू 38 प्रेसेट रेसिपीज वॉरंटी 1 साल की प्रोडक्ट वॉरंटी क्यों खरीदें किफायती ग्रिलिंग कॉम्पैक्ट डिज़ाइन 800W पावर आउटपुट इजी टच कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प कन्वेक्शन फीचर नहीं केवल 38 ऑटो-कुक मेन्यू

यदि आप बेकिंग या ग्रिलिंग के बजाय केवल रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और सिंपल डेली कुकिंग के लिए ओवन ढूंढ रहे हैं, तो IFB 24L सोलो माइक्रोवेव सबसे सही विकल्प है। यह ओवन एनर्जी-एफिशिएंट है और रोज़ाना के छोटे-मोटे कामों जैसे वन-पॉट मील्स और मग रेसिपीज़ के लिए बेहद उपयुक्त है। सेल में यह बजट-फ्रेंडली कीमत पर मिल रहा है, जो छोटे से मध्यम परिवारों के लिए बेस्ट है।

Specifications वॉरंटी 1 साल की प्रोडक्ट वॉरंटी विशेष फीचर्स 69 Auto Cook Menus, Steam Clean, Auto Defrost, Child Lock पावर 900 Watts (10 Power Levels) टाइप Solo Microwave Oven क्यों खरीदें एनर्जी एफिशिएंट एंटी-बैक्टीरियल कैविटी वन-टच डेली एसेंशियल्स कमपैक्ट डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प केक बेकिंग या ग्रिलिंग (तंदूर) नहीं एयर फ्रायर या रोटिसरी की सुविधा नहीं

अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में LG का यह 28 लीटर क्षमता वाला चारकोल कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन प्रीमियम सेगमेंट में एक बेहतरीन विकल्प है। यह खास 'Charcoal Lighting Heater' के साथ आता है, जो खाने का प्राकृतिक स्वाद बनाए रखता है और व्यंजन को बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनाता है। 301 ऑटो कुक मेन्यू, 360° मोटराइज्ड रोटिसरी और डाइट फ्राई फीचर्स के साथ यह 4 से 6 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक हेल्दी और एडवांस्ड कुकिंग ओवन है।

Specifications ऑटो कुक मेन्यू 301 प्रेसेट रेसिपीज़ विशेष फीचर्स 360° Motorised Rotisserie, Charcoal Lighting Heater, Indian Roti Basket, Pasteurize Milk, Child Lock वॉरंटी 1 साल प्रोडक्ट वॉरंटी + 10 साल वॉरंटी चारकोल हीटर पर कुकिंग मोड Charcoal Convection, Grill, Microwave & Combination क्यों खरीदें चारकोल लाइटिंग हीटर 360° मोटराइज्ड रोटिसर हेल्दी हार्ट व डाइट फ्राई मेन्यू लॉन्ग-टर्म वॉरंटी क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक रसोई में काफी जगह घेरता बिजली की खपत ज्यादा

अमेज़ॉन सेल में मर्फी रिचर्ड्स का यह 27 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन 47% की भारी छूट के साथ मिल रहा है। यह ओवन 3 से 5 सदस्यों वाले मध्यम और बड़े परिवारों के लिए बेकिंग, ग्रिलिंग, डिफ्रॉस्टिंग और डेली कुकिंग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शानदार प्रीमियम विकल्प है। स्टेनलेस स्टील कैविटी, 200 ऑटो-कुक मेन्यू और डिओडोराइज़र जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ आने वाला यह मॉडल किचन में खाना पकाने के अनुभव को बेहद आसान और हाइजीनिक बनाता है।

Specifications कुकिंग मोड कन्वेक्शन, ग्रिल और माइक्रोवेव ऑटो कुक मेन्यू 200 प्रेसेट रेसिपीज़ विशेष फीचर्स Stainless Steel Cavity, Deodorizer Function, 11 Power Levels, Defrost & Reheat वॉरंटी 2 साल की संपूर्ण प्रोडक्ट वॉरंटी क्यों खरीदें 47% की भारी छूट स्टेनलेस स्टील कैविटी डिओडोराइजर फीचर 2 साल की लंबी वॉरंटी क्यों खोजें विकल्प यूजर रिव्यू और रेटिंग (3.3 स्टार) थोड़े कम एयर फ्रायर फीचर का अलग से बटन नहीं

Q1. Amazon दिवाली सेल में माइक्रोवेव ओवन पर अधिकतम कितना डिस्काउंट मिल रहा है? उत्तर: अमेज़ॉन सेल में माइक्रोवेव ओवन पर 52% तक की सीधी छूट (M.R.P. से) मिल रही है। इसके अलावा, HDFC बैंक कार्ड्स और Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर ₹1,000 से ₹1,500 तक का अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी प्राप्त किया जा सकता है।

Q2. बेकिंग, ग्रिलिंग और एयर फ्राइंग के लिए कौन सा माइक्रोवेव ओवन सबसे अच्छा रहेगा? उत्तर: अगर आप बेकिंग, तंदूरी ग्रिलिंग और कम तेल में एयर फ्राइंग करना चाहते हैं, तो Convection (कन्वेक्शन) माइक्रोवेव ओवन सबसे बेस्ट विकल्प हैं। Midea 28L (Air Fry के साथ), LG 28L Charcoal Convection, और Panasonic 27L (Magic Grill) इसके बेहतरीन उदाहरण हैं।

Q3. 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए कितने लीटर का माइक्रोवेव सही रहता है? उत्तर: 3 से 4 सदस्यों के मध्यम परिवार के लिए 24 लीटर से 28 लीटर क्षमता वाला माइक्रोवेव ओवन सबसे उपयुक्त रहता है। यह रोज़ाना के रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और बड़े बर्तनों में खाना पकाने या बेक करने के लिए पर्याप्त स्पेस देता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।