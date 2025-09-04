कम बिजली खर्च में बिना गैस फटाफट बना देंगे टेस्टी खाना, ये Microwave करेंगे पूरी मदद

Microwave: घर पर खाना बनाना हो या फिर रीहीट करना हो, तो माइक्रोवेव के अलावा और क्या ही ऑप्शन हो सकता है। यहां हम आपको इसी के कुछ ऑप्शन्स की जानकारी दे रहे हैं।

Thu, 4 Sep 2025 10:30 AM

Microwave: आज हर घर का जरूरी किचन अप्लायंस माइक्रोवेव बन चुका है। इसकी मदद से खाना बनाना, गर्म करना और बेकिंग करने जैसे काम काफी आसान हो गया है। माइक्रोवेव न सिर्फ समय बचाता है बल्कि खाना भी हेल्दी तरीके से बनाने में मदद करता है। यह खासतौर पर बिजी लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगा। चाहें पिज्जा हो या के या पॉपकॉर्न, इसमें हर काम आसान हो जाता है।

इसकी कीमत 10,790 रुपये है। सैमसंग 21 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन उन लोगों के लिए सही रहेगा, जो घर पर ही टेस्टी और हेल्दी खाना बनाने चाहते हैं। इसकी 21 लीटर कैपेसिटी छोटे और मीडियम परिवारों के लिए एकदम सही है। इसमें कन्वेक्शन कुकिंग, प्री-हीट, पावर डिफ्रॉस्ट और ऑटो कुक मेन्यू जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसका सिरेमिक इनेमल कैविटी न केवल साफ करने में आसान है बल्कि इसमें 10 साल की वारंटी भी मिलती है। साथ ही इको मोड बिजली की खपत कम करता है।

इसकी कीमत 7930 रुपये है। यह 24 लीटर सोलो माइक्रोवेव है, जो एक स्मार्ट और पावर-सेविंग विकल्प है। यह आपके किचन को और भी एडवांस बना देता है। इसमें 69 ऑटो कुक मेन्यू दिए गए हैं, जिनमें भारतीय और कॉन्टिनेंटल रेसिपीज शामिल हैं। इसमें मल्टी स्टेज कुकिंग, चाइल्ड-लॉक प्रोटेक्शन, डिओडराइज फंक्शन और डिले स्टार्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसका पावर सेव मोड बिजली की खपत कम करता है।

इसकी कीमत 9,900 रुपये है। इसे 26% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा, जिसके बाद इसकी कीमत 7,340 रुपये हो जाती है। इसकी 900 वॉट की हाई पावर तेज और समान रूप से खाना पकाने में मदद करती है, जिससे हर डिश टेस्टी और परफेक्ट बनती है। इसमें री-हीट और डीफ्रॉस्ट मोड दिए गए हैं, जो खाने को जल्दी और सही तरीके से गर्म करने या डीफ्रॉस्ट करने में मदद करते हैं। इसके 85 ऑटो कुक मेन्यू स्नैक्स से लेकर डेजर्ट तक हर तरह का खाना बनाने में मदद करता है।

इसे 15% डिस्काउंट के साथ 6,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह आई-वेव टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें इवन रीहीट और डिफ्रॉस्ट की सुविधा मौजूद है। इसमें हेल्थ प्लस मेन्यू और इंडियन क्यूजीनऑटो कुक मेन्यू जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें एंटी-बैक्टीरियल कैविटी फीचर मौजूदहै, जो बैक्टीरिया को रोकता है। साथ ही स्टीम क्लीन फीचर भी दिया गया है।

इस माइक्रोवेव में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो न केवल खाना जल्दी पकाती है बल्कि बिजली की भी बचत करती है। इसका डिजाइन कहीं भी आसानी से फिट होने के लिए बनाया गया है। साथ ही, स्टीम क्लीन फीचर ओवन को अंदर से चमकदार और हाइजेनिक बनाए रखता है। इसमें 5 पावर लेवल्स और आसान नॉब कंट्रोल दिया गया है, जिससे हर बार परफेक्ट रीहीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग की जा सकती है।

यह एक किफायती ऑप्शन कहा जा सकता है। इसे 5,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन है, जो छोटे परिवारों, सिंगल्स या कपल्स के लिए सही रहेगा। इसमें रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और सिंपल कुकिंग जैसी जरूरतों के लिए सभी सॉल्यूशन मौजूद हैं। इसकी पाउडर कोटेड कैविटी ओवन को ड्यूरेबल बनाती है। साथ ही, चाइल्ड लॉक और ऑटो डिफ्रॉस्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं।

इस माइक्रोवेव की कीमत 10,790 रुपये है। इसकी क्षमता 21 लीटर की है। इसमें न सिर्फ रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और कुकिंग, बल्कि बेकिंग और ग्रिलिंग जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। इसका सिरेमिक एनामेल कैविटी 10 साल की वारंटी के साथ आती है, जो इसे ड्यूरेबल, स्क्रैच-रेसिस्टेंट और साफ करने में आसान बनाती है। इसमें इको मोड और पावर डिफ्रॉस्ट दिया गया है, जो बिजली बचाने में मदद करते हैं।

