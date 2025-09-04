कम बिजली खर्च में बिना गैस फटाफट बना देंगे टेस्टी खाना, ये Microwave करेंगे पूरी मदद Microwave On Amazon With Great Deal From Samsung To Godrej to cook and reheat food, Gadgets Hindi News - Hindustan
कम बिजली खर्च में बिना गैस फटाफट बना देंगे टेस्टी खाना, ये Microwave करेंगे पूरी मदद

Microwave: घर पर खाना बनाना हो या फिर रीहीट करना हो, तो माइक्रोवेव के अलावा और क्या ही ऑप्शन हो सकता है। यहां हम आपको इसी के कुछ ऑप्शन्स की जानकारी दे रहे हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान Thu, 4 Sep 2025 10:30 AM
Microwave: आज हर घर का जरूरी किचन अप्लायंस माइक्रोवेव बन चुका है। इसकी मदद से खाना बनाना, गर्म करना और बेकिंग करने जैसे काम काफी आसान हो गया है। माइक्रोवेव न सिर्फ समय बचाता है बल्कि खाना भी हेल्दी तरीके से बनाने में मदद करता है। यह खासतौर पर बिजी लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगा। चाहें पिज्जा हो या के या पॉपकॉर्न, इसमें हर काम आसान हो जाता है।

कम बिजली खर्च में बिना गैस फटाफट बना देंगे टेस्टी खाना, ये Microwave करेंगे पूरी मदद
इसकी कीमत 10,790 रुपये है। सैमसंग 21 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन उन लोगों के लिए सही रहेगा, जो घर पर ही टेस्टी और हेल्दी खाना बनाने चाहते हैं। इसकी 21 लीटर कैपेसिटी छोटे और मीडियम परिवारों के लिए एकदम सही है। इसमें कन्वेक्शन कुकिंग, प्री-हीट, पावर डिफ्रॉस्ट और ऑटो कुक मेन्यू जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसका सिरेमिक इनेमल कैविटी न केवल साफ करने में आसान है बल्कि इसमें 10 साल की वारंटी भी मिलती है। साथ ही इको मोड बिजली की खपत कम करता है।

Specifications

क्षमता
21 लीटर
कुकिंग मोड्स
ऑटो कुक, प्री-हीट, पावर डिफ्रॉस्ट
बॉडी
ब्लैक फिनिश, सिरेमिक इनेमल कैविटी (10 साल वारंटी)

क्यों खरीदें

...

मल्टी-फंक्शनल कन्वेक्शन कुकिंग

...

कम बिजली की खपत वाला इको मोड

...

साफ करने में आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

21 लीटर कैपेसिटी बड़े परिवार के लिए कम

इसकी कीमत 7930 रुपये है। यह 24 लीटर सोलो माइक्रोवेव है, जो एक स्मार्ट और पावर-सेविंग विकल्प है। यह आपके किचन को और भी एडवांस बना देता है। इसमें 69 ऑटो कुक मेन्यू दिए गए हैं, जिनमें भारतीय और कॉन्टिनेंटल रेसिपीज शामिल हैं। इसमें मल्टी स्टेज कुकिंग, चाइल्ड-लॉक प्रोटेक्शन, डिओडराइज फंक्शन और डिले स्टार्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसका पावर सेव मोड बिजली की खपत कम करता है।

Specifications

क्षमता
24 लीटर
ऑटो कुक मेन्यू
69 इंडियन और कॉन्टिनेंटल
फीचर्स
मल्टी-स्टेज कुकिंग, डिओडराइज, डिले स्टार्ट, पावर सेव मोड
सुरक्षा
चाइल्ड लॉक प्रोटेक्शन

क्यों खरीदें

...

69 ऑटो कुक मेन्यू से आसान

...

डिओडराइज फंक्शन

...

चाइल्ड लॉक से बच्चों के लिए सुरक्षित

क्यों खोजें विकल्प

...

ग्रिल या कन्वेक्शन मोड नहीं

इसकी कीमत 9,900 रुपये है। इसे 26% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा, जिसके बाद इसकी कीमत 7,340 रुपये हो जाती है। इसकी 900 वॉट की हाई पावर तेज और समान रूप से खाना पकाने में मदद करती है, जिससे हर डिश टेस्टी और परफेक्ट बनती है। इसमें री-हीट और डीफ्रॉस्ट मोड दिए गए हैं, जो खाने को जल्दी और सही तरीके से गर्म करने या डीफ्रॉस्ट करने में मदद करते हैं। इसके 85 ऑटो कुक मेन्यू स्नैक्स से लेकर डेजर्ट तक हर तरह का खाना बनाने में मदद करता है।

Specifications

क्षमता
25 लीटर
पावर
900 वॉट हाई पावर
मोड्स
ऑटो री-हीट और डीफ्रॉस्ट
ऑटो कुक मेन्यू
85 प्रीसेट रेसिपीज

क्यों खरीदें

...

900W हाई पावर से फास्ट और समान कुकिंग

...

85 ऑटो कुक मेन्यू

...

डीफ्रॉस्ट और री-हीट मोड्स सुविधाजनक

क्यों खोजें विकल्प

...

इसमें ग्रिलिंग और बेकिंग फीचर नहीं दिया गया

...

बड़े परिवारों के लिए क्षमता कम

इसे 15% डिस्काउंट के साथ 6,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह आई-वेव टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें इवन रीहीट और डिफ्रॉस्ट की सुविधा मौजूद है। इसमें हेल्थ प्लस मेन्यू और इंडियन क्यूजीनऑटो कुक मेन्यू जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें एंटी-बैक्टीरियल कैविटी फीचर मौजूदहै, जो बैक्टीरिया को रोकता है। साथ ही स्टीम क्लीन फीचर भी दिया गया है।

Specifications

क्षमता
20 लीटर
तकनीक
I-Wave Technology
मेन्यू
हेल्थ प्लस मेन्यू और इंडियन क्यूजीनऑटो कुक मेन्यू
फीचर्स
ईवन रीहीट और डिफ्रॉस्ट, एंटी-बैक्टीरियल कैविटी

क्यों खरीदें

...

हेल्थ प्लस मेन्यू और इंडियन क्यूजीनऑटो कुक मेन्यू से आसान कुकिंग

...

I-Wave Technology से हेल्दी कुकिंग

...

स्टीम क्लीन से आसान सफाई

...

एंटी-बैक्टीरियल कैविटी से स्वच्छ खाना

क्यों खोजें विकल्प

...

इसमें ग्रिल और कन्वेक्शन फीचर्स नहीं दिए गए

...

20 लीटर क्षमता सिर्फ छोटे परिवारों या सिंगल यूज के लिए सही

इस माइक्रोवेव में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो न केवल खाना जल्दी पकाती है बल्कि बिजली की भी बचत करती है। इसका डिजाइन कहीं भी आसानी से फिट होने के लिए बनाया गया है। साथ ही, स्टीम क्लीन फीचर ओवन को अंदर से चमकदार और हाइजेनिक बनाए रखता है। इसमें 5 पावर लेवल्स और आसान नॉब कंट्रोल दिया गया है, जिससे हर बार परफेक्ट रीहीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग की जा सकती है।

Specifications

क्षमता
19 लीटर
तकनीक
इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
क्लीनिंग
स्टीम क्लीन फीचर
कंट्रोल टाइप
ड्यूल नॉब- पावर लेवल और टाइमर

क्यों खरीदें

...

कॉम्पैक्ट और हल्का

...

इन्वर्टर टेक्नोलॉजी

...

स्टीम क्लीन फीचर से आसान मेंटेनेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल सोलो मॉडल

...

19 लीटर क्षमता बड़े परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं

यह एक किफायती ऑप्शन कहा जा सकता है। इसे 5,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन है, जो छोटे परिवारों, सिंगल्स या कपल्स के लिए सही रहेगा। इसमें रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और सिंपल कुकिंग जैसी जरूरतों के लिए सभी सॉल्यूशन मौजूद हैं। इसकी पाउडर कोटेड कैविटी ओवन को ड्यूरेबल बनाती है। साथ ही, चाइल्ड लॉक और ऑटो डिफ्रॉस्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications

क्षमता
20 लीटर
प्रोग्राम्स
5 पावर लेवल + ऑटो डिफ्रॉस्ट
कैविटी टाइप
पाउडर कोटेड कैविटी, पुल हैंडल डोर
विशेष फीचर्स
पावर सेविंग, मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चाइल्ड लॉक

क्यों खरीदें

...

कॉम्पैक्ट और पावर सेविंग डिजाइन

...

मल्टी डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम

...

चाइल्ड लॉक फीचर

...

आसान ऑटो डिफ्रॉस्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल सोलो ओवन

...

टच पैनल की जगह नॉब/बेसिक बटन ऑपरेशन

इस माइक्रोवेव की कीमत 10,790 रुपये है। इसकी क्षमता 21 लीटर की है। इसमें न सिर्फ रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और कुकिंग, बल्कि बेकिंग और ग्रिलिंग जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। इसका सिरेमिक एनामेल कैविटी 10 साल की वारंटी के साथ आती है, जो इसे ड्यूरेबल, स्क्रैच-रेसिस्टेंट और साफ करने में आसान बनाती है। इसमें इको मोड और पावर डिफ्रॉस्ट दिया गया है, जो बिजली बचाने में मदद करते हैं।

Specifications

क्षमता
21 लीटर
कुकिंग मोड्स
ऑटो कुक मेन्यू, प्री-हीट, पावर डिफ्रॉस्ट
स्पेशल फीचर्स
इको मोड, वायर रैक, सिरेमिक एनामेल कैविटी

क्यों खरीदें

...

कन्वेक्शन फीचर

...

सिरेमिक एनामेल कैविटी

...

इको मोड

...

पावर डिफ्रॉस्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

टच पैनल के बजाय बेसिक कंट्रोल

...

21L कैपेसिटी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

