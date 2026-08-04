होटल के Wi-Fi नेटवर्क को निशाना बना रहे रूसी हैकर्स, यात्रियों को रहना होगा सतर्क
Microsoft ने चेतावनी दी है कि रूसी हैकर होटल के Wi-Fi नेटवर्क के जरिए यूजर्स की लॉगिन जानकारी और संवेदनशील डाटा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। सार्वजनिक Wi-Fi इस्तेमाल करने वालों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है।
अगर आप अक्सर सफर करते हैं और होटल में मिलने वाले फ्री Wi-Fi का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। Microsoft ने चेतावनी दी है कि रूसी हैकर ग्रुप होटल्स के Wi-Fi नेटवर्क को निशाना बनाकर लोगों की पर्सनल जानकारी और लॉगिन क्रेडेंशियल चुराने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के अनुसार यह कोई सामान्य साइबर अटैक नहीं, बल्कि एक ऑर्गनाइज्ड साइबर जासूसी कैंपेन है, जिसका मकसद संवेदनशील जानकारी हासिल करना है।
Microsoft Threat Intelligence की रिपोर्ट के मुताबिक अटैकर्स होटल, कॉन्फ्रेंस सेंटर और अन्य पब्लिक प्लेसेज के Wi-Fi नेटवर्क का फायदा उठाकर यूजर्स को फेक लॉगिन पेज और नकली सॉफ्टवेयर अपडेट दिखाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इन पेजों पर अपना यूजरनेम और पासवर्ड एंटर करता है या अपडेट डाउनलोड करता है, उसके डिवाइस में मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है और हैकर्स को सिस्टम तक पहुंच मिल सकती है।
इन लोगों पर सबसे ज्यादा खतरा
रिपोर्ट में बताया गया है कि यह कैंपेन खास तौर पर उन लोगों को निशाना बना रहा है जो सरकारी विभागों, रक्षा क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय संगठनों या बड़ी कंपनियों से जुड़े हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आम लोग इससे पूरी तरह सुरक्षित हैं। होटल का पब्लिक Wi-Fi इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह के अटैक का शिकार बन सकता है।
Microsoft ने इस एक्टिविटी का संबंध रूसी राज्य-सपोर्टेड हैकर ग्रुप Storm-2945 से जोड़ा है, जिसे साइबर सुरक्षा वर्ल्ड में Midnight Blizzard (APT29/Cozy Bear) के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रुप पहले भी कई हाई-प्रोफाइल साइबर जासूसी अभियानों के लिए चर्चा में रह चुका है और दुनिया भर की सरकारी एवं निजी संस्थाओं को निशाना बना चुका है।
ऐसे दिया जाता है अटैक को अंजाम
अटैक में हैकर्स दो मेन मैलवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला CornFlake, जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर पर लंबे समय तक कंट्रोल बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा ChocoShell, जो ब्राउजर में सेव पासवर्ड, कुकीज, Microsoft 365 टोकन और अन्य सेंसिटिव जानकारी चुराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन मैलवेयर की मदद से हमलावर यूजर की डिजिटल ऐक्टिविटीज पर नजर रख सकते हैं और महत्वपूर्ण डाटा तक पहुंच सकते हैं।
साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पब्लिक Wi-Fi का इस्तेमाल करते समय एक्सट्रा सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। किसी भी होटल या एयरपोर्ट के Wi-Fi पर बैंकिंग, ऑफिस लॉगिन या बाकी सेंसिटिव काम करने से बचें। अगर पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करना जरूरी हो, तो भरोसेमंद VPN का इस्तेमाल करें।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।