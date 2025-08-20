Microsoft के करोड़ों यूजर्स पर बड़ा खतरा, हैक हो सकता है पूरा सिस्टम, सरकार ने किया अलर्ट microsoft users in danger indian government issues security warning check how to stay safe, Gadgets Hindi News - Hindustan
microsoft users in danger indian government issues security warning check how to stay safe

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 07:04 PM
अगर आप भी Microsoft के यूजर्स तो सावधान हो जाइए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने सभी माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स को एक उच्च जोखिम वाली कमजोरियों के बारे में चेतावनी जारी की है। माइक्रोसॉफ्ट के कई प्रोडक्ट्स में ये खामियां सामने आई हैं, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स सिस्टम को हैक कर सकते हैं और उसका पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हैकर्स इन खामियों को फायदा उठाकर यूजर्स की संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, सुरक्षा प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकते हैं, सर्विस की शर्तों को अस्वीकार कर सकते हैं, रिमोट कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सिस्टम सेटिंग्स में बदलाव कर सकते हैं और यहां तक कि स्पूफिंग अटैक भी कर सकते हैं।

खतरे में माइक्रोसॉफ्ट के इतने सारे प्रोडक्ट्स

जहां तक कमजोरियों की बात है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में से हैं। लिस्ट में सबसे पहले आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और अगर आप हर बार अपडेट में देरी करते हैं, तो ऐसा करना बंद कर दें क्योंकि इससे आपके क्रेडेंशियल्स लीक हो सकते हैं या सिस्टम बार-बार क्रैश हो सकता है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो प्रोफेशनल्स द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम सॉफ्टवेयर है।

रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर भी इन कमजोरियों से प्रभावित है। अन्य प्रभावित सॉफ्टवेयर्स में माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स, डेवलपर टूल्स, डिवाइस, SQL सर्वर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐप्स, एज्योर, लीगेसी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट (ESU), सिस्टम सेंटर और डिवाइस शामिल हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इन अटैक का निशाना सिक्योरिटी टीम्स और आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, जिनकी जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स को अपडेट और मेंटेन करना है। इसका प्रभाव काफी बड़ा है, क्योंकि पीड़ित को रैंसमवेयर हमले (फिरौती), सिस्टम क्रैश, डेटा एक्सफिल्टरेशन आदि का सामना करना पड़ सकता है।

सेफ रहने के लिए तुरंत करें ये काम

इसके सामाधान की बात करें तो, Microsoft ने सभी कमजोरियों के लिए अपडेटेड सिक्योरिटी पैच जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट मिलते ही उन्हें अपने डिवाइस पर इंस्टॉल करना होगा। पैच लिंक प्राप्त करने के लिए आप सीधे CERT-In की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट नोटिफिकेशन पर जा सकते हैं।

