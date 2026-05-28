'सिरदर्द' बना Microsoft, करोड़ों यूजर्स खतरे में, सरकार ने कहा- तुरंत करें यह काम

Microsoft के करोड़ों यूजर्स पर इस समय बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वाले यूजर्स और ऑर्गनाइजेशन्स के लिए एक नई हाई-रिस्क वॉर्निंग जारी की है।

अगर आप भी Microsoft के रेगुलर यूजर हैं, तो सावधान हो जाने की जरूरत है। माइक्रोसॉफ्ट के करोड़ों यूजर्स पर इस समय बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वाले यूजर्स और ऑर्गनाइजेशन्स के लिए एक नई हाई-रिस्क वॉर्निंग जारी की है। सरकारी एजेंसी ने 27 मई को यह एडवाइजरी जारी की है, जिसकी सीवियरिटी रेटिंग बहुत ज्यादा है और यह माइक्रोसॉफ्ट के कई बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर असर डालती है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट, एज्योर रिसोर्स मैनेजर, एज्योर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ID, एज्योर स्टैक HCI और माइक्रोसॉफ्ट पावर पेजेज शामिल हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं इससे आम यूजर्स को क्या खतरा है और इससे कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है।

सिस्टम का पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं हैकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) के तहत काम करने वाली साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा, “माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स में कई कमजोरियां रिपोर्ट की गई हैं, जिनसे अटैकर्स को प्रभावित सिस्टम पर मनमाने ढंग से कोड चलाने, इनपुट वैलिडेशन करने, खास अधिकार बढ़ाने, सेंसिटिव जानकारी बताने या सर्विस देने से मना करने की इजाजत मिल सकती है।”

साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने इस रिस्क को 'हाई' रेटिंग दी है, क्योंकि सफल एक्सप्लॉइटेशन से डेटा एक्सपोजर, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, प्रिविलेज एस्केलेशन और सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है।

इसका मतलब है कि ये सिक्योरिटी कमियां बहुत गंभीर हैं। अगर हैकर्स इनका फायदा उठाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वे सेंसिटिव डेटा चुरा सकते हैं, ज्यादा एक्सेस या कंट्रोल पा सकते हैं, और यहां तक ​​कि जिन डिवाइस या सर्विस पर असर पड़ा है, उन पर कब्जा भी कर सकते हैं।

यह चेतावनी उन सभी ऑर्गनाइजेशन और लोगों के लिए है जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रभावित सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच और अपडेट जल्द से जल्द इंस्टॉल कर लें।

साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा, “ये कमजोरियां माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स और आइडेंटिटी सर्विसेज में गलत इनपुट वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन की कमजोरियों, ऑथराइजेशन की दिक्कतों और कमांड हैंडलिंग की कमियों की वजह से हैं।”

माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कैसे अपडेट करें: एजेंसी ने यह भी चेतावनी दी है कि सॉफ्टवेयर अपडेट को नजरअंदाज करने से सिस्टम साइबर अटैक के लिए कमजोर हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ऑफिशियल सिक्योरिटी अपडेट गाइड के जरिए बताई गई कमजोरियों के लिए पहले ही फिक्स जारी कर दिए हैं। यूजर्स अपने Windows PC या माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स पर अपडेट सेक्शन में जाकर और नए अपडेट चेक करके लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं।

Windows PC के लिए: सेटिंग्स खोलें, विंडोज अपडेट पर जाएं, 'अपडेट के लिए चेक करें' पर क्लिक करें और लेटेस्ट उपलब्ध अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉल करें।

Microsoft 365 ऐप्स के लिए: वर्ड या एक्सेल जैसा कोई भी ऑफिस ऐप खोलें, अकाउंट पर जाएं, अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर 'अपडेट नाउ' चुनें।