AI पर अरबों डॉलर का निवेश, अब Microsoft के 4800 कर्मचारियों की अचानक गई नौकरी
Microsoft ने करीब 4,800 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है, जिसमें Xbox डिवीजन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। कंपनी AI निवेश बढ़ाने के साथ अपने गेमिंग और सेल्स बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रही है।
दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक Microsoft ने एक बार फिर बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है। कंपनी करीब 4,800 कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने जा रही है, जो उसके कुल ग्लोबल वर्कफोर्स का लगभग 2.1 प्रतिशत है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर कंपनी के कॉमर्शियल सेल्स और Xbox डिवीजन पर पड़ेगा। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब Microsoft आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर भारी निवेश कर रहा है।
कंपनी के नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ यह छंटनी शुरू की गई है। Microsoft का कहना है कि यह फैसला बदलती बिजनेस नीड्स और ऑर्गनाइजेशन के ढांचे को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए लिया गया है। कंपनी ने साफ किया है कि कर्मचारियों को सीधे AI से रिप्लेस नहीं किया जा रहा, बल्कि बिजनेस स्ट्रक्चर को नए दौर के हिसाब से बदला जा रहा है।
Xbox बिजनेस पर सबसे ज्यादा असर
छंटनी का सबसे बड़ा असर Microsoft के गेमिंग बिजनेस Xbox पर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक Xbox डिवीजन से करीब 1,600 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। इतना ही नहीं, पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान Xbox वर्कफोर्स में लगभग 20 प्रतिशत तक की कटौती किए जाने की भी खबरें हैं। Microsoft Xbox बिजनेस को बड़े स्तर पर रीस्ट्रक्चर कर रही है जिससे इसे ज्यादा फायदेमंद बनाया जा सके।
Xbox के इस ओवरहॉल के तहत कंपनी कुछ गेम स्टूडियो बेच सकती है, कुछ गेम प्रोजेक्ट्स को बंद कर सकती है और मार्केटिंग समेत कई अन्य डिपार्टमेंट्स में खर्च कम कर सकती है। Microsoft का टारगेट अपने गेमिंग बिजनेस को ज्यादा फोकस्ड और फाइनेंशियली मजबूत बनाना है। कंपनी भविष्य में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहती है, जिनसे बेहतर कमाई की संभावना हो।
इसलिए लेना पड़ रहा है ये बड़ा फैसला
Microsoft के Human Resources प्रमुख Amy Coleman ने कर्मचारियों को भेजे मेसेज में कहा कि कंपनी का बिजनेस तेजी से बदल रहा है। ऐसे में संगठन में बदलाव जरूरी हो गए हैं जिससे कंपनी भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार रह सके।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि Microsoft इस समय AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर और नई AI सेवाओं पर अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। इन बड़े निवेशों के बीच लागत को कंट्रोल करना भी कंपनी की प्राथमिकता बन गया है। यही वजह है कि वह अपने अलग-अलग विभागों में कर्मचारियों की संख्या कम कर रहा है और उन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जहां भविष्य में बेहतर ग्रोथ की संभावना है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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