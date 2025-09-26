Microsoft टैबलेट खरीदने पर ₹15199 वाला कीबोर्ड एकदम फ्री, शुरू हुए प्री-ऑर्डर Microsoft Surface Pro 12 Inch 2025 with Snapdragon X Plus up for pre-orders offering free keyboard worth 15199 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Microsoft टैबलेट खरीदने पर ₹15199 वाला कीबोर्ड एकदम फ्री, शुरू हुए प्री-ऑर्डर

माइक्रोसॉफ्ट की ओर से नया टैबलेट सरफेस प्रो 12 इंच (2025) भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया है। इसे प्री-ऑर्डर करने पर ग्राहकों को 15 हजार रुपये से ज्यादा कीमत वाला कीबोर्ड एकदम फ्री मिलेगा। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 03:05 PM
टेक कंपनी Microsoft की ओर से इसके नए प्रीमियम टैबलेट Surface Pro 12 inch (2025) के लिए भारत में प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं। इन डिवाइस को कंपनी ने अपने Copilot+PC लाइनअप का हिस्सा बनाया है और इसमें कॉम्पैक्ट बिल्ड के साथ 2-इन-1 डिजाइन दिया गया है। खास बात यह है कि 165 डिग्री फुल फ्रिक्शन किकस्टैंड और डिटैचेबल Surface Keyboard की मदद से इसे टैबलेट के अलावा लैपटॉप की तरह भी यूज किया जा सकता है।

नए Surface Pro में 12 इंच का PixelSense LCD टच-स्क्रीन डिस्प्ले 2196x1464 पिक्सल रेजॉल्यूशन और 240ppi पिक्सल डेंसिटी दी गई है। इसमें 3:2 आस्पेक्ट रेशियो, 90Hz रिफ्रेश रेट, 400nits की ब्राइटनेस और 1200:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है। इस टैबलेट का वजन केवल 696 ग्राम है और मोटाई महज 7.8mm है। यह पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए Qualcomm Snapdragon X Plus 8-core चिपसेट इसका हिस्सा है।

ये भी पढ़ें:वाह! Big Billion Days की बेस्ट टैबलेट डील, सबसे पतला 5G मॉडल ₹12999 में

इन फीचर्स के चलते खास है Surface Pro

सुरक्षा के लिए नए टैबलेट में Microsoft Pluton TPM 2.0, Windows 11 Secured-PC, Windows Hello Face Authentication और Microsoft Defender सब मिलते हैं। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 1080p फुल HD Surface Studio फ्रंट कैमरा और 10MP अल्ट्रा HD प्राइमरी कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें Dolby Atmos सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर्स और डुअल स्टूडियो माइक्रोफोन दिए गए हैं।

ढेरों कनेक्टिविटी ऑप्शंस वाले Surface Pro में मिलने वाली दमदार बैटरी के साथ 16 घंटे तक का लोकल वीडियो प्लेबैक और 12 घंटे तक का वेब ब्राउजिंग बैकअप मिल जाता है।

ये भी पढ़ें:GST में कटौती से Samsung Smart TV सस्ते! केवल ₹9891 से शुरू; टॉप डील्स

इतनी है Surface Pro की कीमत

Surface Pro 12 inch (2025) के लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं और Amazon.in के अलावा Vijay Sales और Croma से 5 अक्टूबर तक डिवाइस प्री-ऑर्डर करने वालों को 15,199 रुपये कीमत वाला Surface Pro Keyboard एकदम फ्री दिया जाएगा। इसके 16GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत 90,999 रुपये रखी गई है। वहीं, 16GB रैम के साथ 512GB स्टोरेज वेरियंट 99,999 रुपये कीमत पर मिलता है।

