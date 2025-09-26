Microsoft टैबलेट खरीदने पर ₹15199 वाला कीबोर्ड एकदम फ्री, शुरू हुए प्री-ऑर्डर
माइक्रोसॉफ्ट की ओर से नया टैबलेट सरफेस प्रो 12 इंच (2025) भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया है। इसे प्री-ऑर्डर करने पर ग्राहकों को 15 हजार रुपये से ज्यादा कीमत वाला कीबोर्ड एकदम फ्री मिलेगा।
सम्बंधित सुझाव
23% OFF
Urban Armor Gear UAG Surface Pro 12" Case, Scout Feather-Light Rugged Heavy Duty Protection Case/Cover Designed for Surface Pro 1st Edition 12" (2025) with Handstrap & Surface Pen Holder - Black
- Urban Armor Gear UAG Surface Pro 12" Case
- Scout Feather-Light Rugged Heavy Duty Protection Case/Cover Designed for Surface Pro 1st Edition 12" (2025) with Handstrap & Surface Pen Holder - Black
₹5399₹6999
खरीदिये
12% OFF
Microsoft New Surface Pro (11Th Edition) - Windows 11 Home Copilot + Pc - 13" LCD Pixelsense Touchscreen - Qualcomm Snapdragon X Plus (10 Core,Wi-Fi) - 16Gb Ram - 256Gb Ssd - Platinum - Zhx-00014
- Microsoft New Surface Pro (11Th Edition) - Windows 11 Home Copilot + Pc - 13" LCD Pixelsense Touchscreen - Qualcomm Snapdragon X Plus (10 Core
- Wi-Fi) - 16Gb Ram - 256Gb Ssd - Platinum - Zhx-00014
₹104990₹118999
खरीदिये
12% OFF
2025 New Microsoft Surface Dock Triple Displays Dual HDMI+VGA with Power Adapter, 12 in 1 Surface Docking Station for Surface Pro 11/10/9/8/X/7/6/5/4/3,Surface Laptop 7/6/5/4/3/2/1,Surface Book Go
- 2025 New Microsoft Surface Dock Triple Displays Dual HDMI+VGA with Power Adapter
- 12 in 1 Surface Docking Station for Surface Pro 11/10/9/8/X/7/6/5/4/3
- Surface Laptop 7/6/5/4/3/2/1
₹28914₹32914
खरीदिये
1% OFF
Microsoft New Surface Pro 12" - Windows 11 Home Copilot+ PC - LCD PixelSense Touchscreen - Qualcomm Snapdragon X Plus (8 Core) - 16GB RAM - 256GB SSD - Platinum - EP2-27654 with Type Cover Slate Color
- Microsoft New Surface Pro 12" - Windows 11 Home Copilot+ PC - LCD PixelSense Touchscreen - Qualcomm Snapdragon X Plus (8 Core) - 16GB RAM - 256GB SSD - Platinum - EP2-27654 with Type Cover Slate Color
₹89990₹90999
खरीदिये
1% OFF
Microsoft New Surface Pro 12" - Windows 11 Home Copilot+ PC - LCD PixelSense Touchscreen - Qualcomm Snapdragon X Plus (8 Core) - 16GB RAM - 512GB SSD - Platinum - EP2-27670 with Type Cover Slate Color
- Microsoft New Surface Pro 12" - Windows 11 Home Copilot+ PC - LCD PixelSense Touchscreen - Qualcomm Snapdragon X Plus (8 Core) - 16GB RAM - 512GB SSD - Platinum - EP2-27670 with Type Cover Slate Color
₹98990₹99999
खरीदिये
टेक कंपनी Microsoft की ओर से इसके नए प्रीमियम टैबलेट Surface Pro 12 inch (2025) के लिए भारत में प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं। इन डिवाइस को कंपनी ने अपने Copilot+PC लाइनअप का हिस्सा बनाया है और इसमें कॉम्पैक्ट बिल्ड के साथ 2-इन-1 डिजाइन दिया गया है। खास बात यह है कि 165 डिग्री फुल फ्रिक्शन किकस्टैंड और डिटैचेबल Surface Keyboard की मदद से इसे टैबलेट के अलावा लैपटॉप की तरह भी यूज किया जा सकता है।
सम्बंधित सुझाव
23% OFF
Urban Armor Gear UAG Surface Pro 12" Case, Scout Feather-Light Rugged Heavy Duty Protection Case/Cover Designed for Surface Pro 1st Edition 12" (2025) with Handstrap & Surface Pen Holder - Black
- Urban Armor Gear UAG Surface Pro 12" Case
- Scout Feather-Light Rugged Heavy Duty Protection Case/Cover Designed for Surface Pro 1st Edition 12" (2025) with Handstrap & Surface Pen Holder - Black
₹5399₹6999
खरीदिये
12% OFF
Microsoft New Surface Pro (11Th Edition) - Windows 11 Home Copilot + Pc - 13" LCD Pixelsense Touchscreen - Qualcomm Snapdragon X Plus (10 Core,Wi-Fi) - 16Gb Ram - 256Gb Ssd - Platinum - Zhx-00014
- Microsoft New Surface Pro (11Th Edition) - Windows 11 Home Copilot + Pc - 13" LCD Pixelsense Touchscreen - Qualcomm Snapdragon X Plus (10 Core
- Wi-Fi) - 16Gb Ram - 256Gb Ssd - Platinum - Zhx-00014
₹104990₹118999
खरीदिये
12% OFF
2025 New Microsoft Surface Dock Triple Displays Dual HDMI+VGA with Power Adapter, 12 in 1 Surface Docking Station for Surface Pro 11/10/9/8/X/7/6/5/4/3,Surface Laptop 7/6/5/4/3/2/1,Surface Book Go
- 2025 New Microsoft Surface Dock Triple Displays Dual HDMI+VGA with Power Adapter
- 12 in 1 Surface Docking Station for Surface Pro 11/10/9/8/X/7/6/5/4/3
- Surface Laptop 7/6/5/4/3/2/1
₹28914₹32914
खरीदिये
1% OFF
Microsoft New Surface Pro 12" - Windows 11 Home Copilot+ PC - LCD PixelSense Touchscreen - Qualcomm Snapdragon X Plus (8 Core) - 16GB RAM - 256GB SSD - Platinum - EP2-27654 with Type Cover Slate Color
- Microsoft New Surface Pro 12" - Windows 11 Home Copilot+ PC - LCD PixelSense Touchscreen - Qualcomm Snapdragon X Plus (8 Core) - 16GB RAM - 256GB SSD - Platinum - EP2-27654 with Type Cover Slate Color
₹89990₹90999
खरीदिये
1% OFF
Microsoft New Surface Pro 12" - Windows 11 Home Copilot+ PC - LCD PixelSense Touchscreen - Qualcomm Snapdragon X Plus (8 Core) - 16GB RAM - 512GB SSD - Platinum - EP2-27670 with Type Cover Slate Color
- Microsoft New Surface Pro 12" - Windows 11 Home Copilot+ PC - LCD PixelSense Touchscreen - Qualcomm Snapdragon X Plus (8 Core) - 16GB RAM - 512GB SSD - Platinum - EP2-27670 with Type Cover Slate Color
₹98990₹99999
खरीदिये
नए Surface Pro में 12 इंच का PixelSense LCD टच-स्क्रीन डिस्प्ले 2196x1464 पिक्सल रेजॉल्यूशन और 240ppi पिक्सल डेंसिटी दी गई है। इसमें 3:2 आस्पेक्ट रेशियो, 90Hz रिफ्रेश रेट, 400nits की ब्राइटनेस और 1200:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है। इस टैबलेट का वजन केवल 696 ग्राम है और मोटाई महज 7.8mm है। यह पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए Qualcomm Snapdragon X Plus 8-core चिपसेट इसका हिस्सा है।
सम्बंधित सुझाव
75% OFF
ARMOUR GUARDS 9H Screen Protector Compatible with MICROSOFT Surface Pro 7/6 / 5/4 TABLETs (12.3 inch) [TRANSPARENT] (It’s Unbreakable & Flexible Not a Tempered Glass) [Pack Of 2]
- ARMOUR GUARDS 9H Screen Protector Compatible with MICROSOFT Surface Pro 7/6 / 5/4 TABLETs (12.3 inch) [TRANSPARENT] (It’s Unbreakable & Flexible Not a Tempered Glass) [Pack Of 2]
₹572₹2299
खरीदिये
83% OFF
OJOS Screen Protector for Surface Pro 7 plus/Surface Pro 7/Surface Pro 6/Surface Pro 5/Surface Pro 4, Anti-scratch, Bubble-Free, Full Coverage (Clear)
- OJOS Screen Protector for Surface Pro 7 plus/Surface Pro 7/Surface Pro 6/Surface Pro 5/Surface Pro 4
- Anti-scratch
- Bubble-Free
₹249₹1499
खरीदिये
10% OFF
Urban Armor Gear UAG Surface Pro 12" Case, Plasma Feather-Light Rugged Protective Case/Cover Designed for Surface Pro 1st Edition 12" (2025) with Built-in Kickstand Hand & Shoulder Strap - Ice/Black
- Urban Armor Gear UAG Surface Pro 12" Case
- Plasma Feather-Light Rugged Protective Case/Cover Designed for Surface Pro 1st Edition 12" (2025) with Built-in Kickstand Hand & Shoulder Strap - Ice/Black
₹8999₹9999
खरीदिये
[2 Pack] MEGOO Tempered Glass Screen Protector for Microsoft Surface Pro X 13 inch, Bubble Free Installation, Anti-Scratch, Friendly Touching Screen Protector
- [2 Pack] MEGOO Tempered Glass Screen Protector for Microsoft Surface Pro X 13 inch
- Bubble Free Installation
- Anti-Scratch
₹4218
खरीदिये
15% OFF
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green
- OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
- Dolby Atmos Quad Speakers
- Wi-Fi Connectivity Tablet
₹16999₹19999
खरीदिये
56% OFF
Lenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey
- Lenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey
₹7990₹18000
खरीदिये
51% OFF
Samsung Galaxy Tab S9, S Pen in-Box, 27.81 cm (11 inch) Dynamic AMOLED 2X Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi Tablet, Gray
- Samsung Galaxy Tab S9
- S Pen in-Box
- 27.81 cm (11 inch) Dynamic AMOLED 2X Display
₹39999₹81900
खरीदिये
53% OFF
Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 128 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey
- Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM
- 128 GB ROM| 11.5 Inch
- 2K
₹14999₹32000
खरीदिये
47% OFF
Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e
- Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM
- 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e
₹25990₹48999
खरीदिये
30% OFF
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi Connectivity, Aero Blue
- OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
- Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback
- 6GB RAM 128GB Storage
₹13999₹19999
खरीदिये
24% OFF
Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch,2.5K Display, 500 Nits Brightness|8GB RAM + 256GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos,Grey
- Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch
- 2.5K Display
- 500 Nits Brightness|8GB RAM + 256GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos
₹18990₹25000
खरीदिये
56% OFF
Lenovo Tab| 10.1 Inch Display| Wi-Fi Only| 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB)| Metal Body| Dual Speakers with Dolby Atmos| Android 14| Color: Polar Blue
- Lenovo Tab| 10.1 Inch Display| Wi-Fi Only| 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB)| Metal Body| Dual Speakers with Dolby Atmos| Android 14| Color: Polar Blue
₹7990₹18000
खरीदिये
40% OFF
Samsung Galaxy Tab S9 FE [Smartchoice], RAM 6 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, Gray
- Samsung Galaxy Tab S9 FE [Smartchoice]
- RAM 6 GB
- ROM 128 GB Expandable
₹26999₹44999
खरीदिये
इन फीचर्स के चलते खास है Surface Pro
सुरक्षा के लिए नए टैबलेट में Microsoft Pluton TPM 2.0, Windows 11 Secured-PC, Windows Hello Face Authentication और Microsoft Defender सब मिलते हैं। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 1080p फुल HD Surface Studio फ्रंट कैमरा और 10MP अल्ट्रा HD प्राइमरी कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें Dolby Atmos सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर्स और डुअल स्टूडियो माइक्रोफोन दिए गए हैं।
ढेरों कनेक्टिविटी ऑप्शंस वाले Surface Pro में मिलने वाली दमदार बैटरी के साथ 16 घंटे तक का लोकल वीडियो प्लेबैक और 12 घंटे तक का वेब ब्राउजिंग बैकअप मिल जाता है।
इतनी है Surface Pro की कीमत
Surface Pro 12 inch (2025) के लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं और Amazon.in के अलावा Vijay Sales और Croma से 5 अक्टूबर तक डिवाइस प्री-ऑर्डर करने वालों को 15,199 रुपये कीमत वाला Surface Pro Keyboard एकदम फ्री दिया जाएगा। इसके 16GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत 90,999 रुपये रखी गई है। वहीं, 16GB रैम के साथ 512GB स्टोरेज वेरियंट 99,999 रुपये कीमत पर मिलता है।