आपका जॉब खतरे में? Microsoft ने जारी की 40 ऐसी नौकरियों की लिस्ट जिसे AI साल 2026 में खत्म कर देगा

संक्षेप: Microsoft के एक अध्ययन में 2026 तक 40 जॉब्स की पहचान की गई है, जिनके मुख्य कार्य आज की AI तकनीक कर सकती है। जानिए कौन-सी 40 जॉब्स पर असर पड़ सकता है:

आजकल हर जगह AI (Artificial Intelligence) की चर्चा हो रही है। मोबाइल फोन से लेकर ऑफिस तक, AI हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। इसी बीच Microsoft की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसने नौकरी करने वालों की चिंता थोड़ी बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2026 तक करीब 40 तरह की नौकरियों के कई काम AI कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी नौकरी कल ही चली जाएगी, लेकिन यह जरूर है कि काम करने का तरीका बदलने वाला है। Microsoft ने साफ कहा है कि AI उन कामों को आसानी से कर सकता है जो रोज-रोज एक जैसे होते हैं, जैसे डेटा देखना, रिपोर्ट बनाना, ई-मेल लिखना या ग्राहक के सवालों के जवाब देना।

यह रिपोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज लाखों लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनमें कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे में सवाल उठता है क्या AI इंसान की जगह ले लेगा? और क्या हमारी नौकरी खतरे में है?

AI आखिर है क्या और इतना चर्चा में क्यों है? AI यानी Artificial Intelligence, मतलब ऐसी मशीन या सॉफ्टवेयर जो इंसानों की तरह सोच-समझ कर काम कर सके। आज AI ई-मेल लिख रहा है, फोटो बना रहा है, सवालों के जवाब दे रहा है और यहां तक कि कोड भी लिख रहा है। Microsoft ने देखा कि अब AI सिर्फ मदद नहीं कर रहा, बल्कि कई जगह खुद पूरा काम करने लगा है। इसी आधार पर उन्होंने यह रिपोर्ट तैयार की।

Microsoft की रिपोर्ट क्या कहती है? Microsoft के अनुसार, 2026 तक 40 तरह की नौकरियों के काम ऐसे हैं जो AI आसानी से कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि: नौकरी खत्म होना जरूरी नहीं है, लेकिन काम का तरीका जरूर बदलेगा। AI उन कामों में ज्यादा तेज है जहां: लिखना-पढ़ना होता है, डेटा देखना होता है, एक जैसा काम बार-बार करना होता है।

कौन-सी नौकरियां ज्यादा असर में हैं? रिपोर्ट के मुताबिक इन क्षेत्रों के पेशेवरों को सबसे अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। Translators, Editors, Journalists, Customer Support Specialists, Data Analysts और Web Developers जैसे कार्य पहले ही AI-टूल्स के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, और यह रुझान आगे भी बढ़ेगा।

कंटेंट राइटर / लेखक: AI अब खबर, आर्टिकल और पोस्ट लिख सकता है। इसलिए सिर्फ कॉपी-पेस्ट करने वालों को खतरा है।

कस्टमर केयर जॉब आजकल Chatbot ही पहले जवाब देता है। आगे चलकर इंसान की जरूरत कम हो सकती है।

अनुवादक (Translator) भाषा बदलने का काम AI बहुत तेजी से कर रहा है।

डेटा से जुड़ी नौकरियां: रिपोर्ट बनाना, नंबर समझना, ग्राफ बनाना ये सब AI जल्दी कर सकता है।

वेब और सॉफ्टवेयर से जुड़े काम: AI कोड लिखने और गलती पकड़ने लगा है।