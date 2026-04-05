'Copilot केवल मनोरंजन के लिए, अपने रिस्क पर यूज करें', जानिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों कहा ऐसा

Microsoft ने अपने Copilot AI टूल्स के इस्तेमाल की शर्तें बदल दी हैं। कंपनी का कहना है कि Copilot को सिर्फ मनोरंजन के मकसद से बनाया गया है। और आपको कोपायलट का इस्तेमाल अपने रिस्क पर करना चाहिए। कंपनी ने क्यों कहा ऐसा, सामने आई वजह

Microsoft ने अपने Copilot AI टूल्स के इस्तेमाल की शर्तें बदल दी हैं। कंपनी का कहना है कि Copilot को "सिर्फ मनोरंजन के मकसद से" बनाया गया है। और आपको "कोपायलट का इस्तेमाल अपने रिस्क पर करना चाहिए।" दरअसल, कोपायलट एक ऐसा टूल है जिसका मकसद माइक्रोसॉफ्ट के 365 ऐप्स जैसे एक्सेल और पावरपॉइंट में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। कंपनी ने पहले कोपायलट को खास तौर पर एंटरप्राइज यूजर्स के लिए प्रमोट किया था, साथ ही इसे आम यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कराया था। हाल ही में पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट के पास कोपायलट नाम वाले 78 अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं। कहा जा रहा है कि अपडेट की गई शर्तें माइक्रोसॉफ्ट को AI द्वारा दी गई गलत जानकारी के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी दावे से सुरक्षित रखेंगी।

माइक्रोसॉफ्ट ने यह बदलाव क्यों किया? हालांकि ऐसा लगता है कि उपयोग की नई शर्तों का उद्देश्य कोपायलट द्वारा की गई संभावित गलतियों की जिम्मेदारी को स्थानांतरित करना हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, उपयोग की शर्तों में यह बदलाव पिछले साल अक्टूबर में किया गया था।

OpenAI के GPT या Anthropic के Claude जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) में 'हैलुसिनेशन' (भ्रम) की संभावना होती है; यानी, AI असल जानकारी देने के बजाय मनगढ़ंत बातें बता सकता है। हालांकि यह समस्या अब कुछ कम हुई है, फिर भी यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। माइक्रोसॉफ्ट की अपडेटेड 'Terms of Use' (इस्तेमाल की शर्तें) से भी यह हिंट मिलता है कि कंपनी अभी भी AI द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता को लेकर सतर्क है।

अपडेट की गई शर्तें माइक्रोसॉफ्ट को AI द्वारा दी गई गलत जानकारी के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी दावे से सुरक्षित रखेंगी।

आप अभी भी काम के लिए Copilot का इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट आपसे यह नहीं कह रहा है कि आप काम के लिए कोपायलट का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दें। असल में, कंपनी का कहना है कि AI द्वारा की गई किसी भी गलती के लिए वह जवाबदेह नहीं होगी।

इसके बजाय, कंपनी चाहती है कि आप कोपायलट का इस्तेमाल एक टूल के तौर पर करें, न कि कोई फैसला लेने वाले के तौर पर। कंपनी चाहती है कि यूजर्स किसी भी जरूरी काम के लिए कोपायलट पर भरोसा करने से पहले, उसके द्वारा दी गई जानकारी को फैक्ट-चेक कर लें।

कृपया ध्यान दें कि अधिकांश AI मॉडल्स संभावित अशुद्धियों और गलतियों के संबंध में डिस्क्लेमर के साथ आते हैं।

Microsoft ज्यादा Copilot बेच रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट को एक वर्क प्रोडक्टिविटी टूल के तौर पर प्रमोट करना भी बंद नहीं किया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट के CEO जडसन अल्थॉफ ने हाल ही में एक इंटरनल मीटिंग में बताया कि कंपनी ने पिछली तिमाही में कोपायलट की बिक्री के लिए "कुछ बहुत बड़े और साहसी लक्ष्य" हासिल किए हैं।

जनवरी में, कंपनी ने पुष्टि की थी कि 31 दिसंबर, 2025 तक उसके केवल 3 प्रतिशत ग्राहक ही कोपायलट के लिए भुगतान कर रहे थे।

इस साल की शुरुआत में, कंपनी ने AI की मदद से प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए कोपायलट कोवर्क पेश किया। कोपायलट कोवर्क, एंथ्रोपिक के Claude Cowork पर आधारित है, यह वह टूल है जिसने TCS और Infosys जैसी SaaS कंपनियों को हिलाकर रख दिया था।