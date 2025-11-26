Hindustan Hindi News
WhatsApp यूजर्स कोलगेगा बड़ा झटका, 15 जनवरी से होने वाला है बड़ा बदलाव, बंद होगी यह खास सर्विस

संक्षेप:

माइक्रोसॉफ्ट ने मंगलवार को ऐलान किया है कि उसका Copilot AI चैटबॉट अब वॉट्सऐस से अलग होने वाला है। यह कदम वॉट्सऐप की रिवाइज्ड बिजनेस एपीआई पॉलिसी के अनुरूप बताया जा रहा है। आइए जानते हैं डीटेल।

Wed, 26 Nov 2025 10:15 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। माइक्रोसॉफ्ट ने मंगलवार को ऐलान किया है कि उसका Copilot AI चैटबॉट अब वॉट्सऐस से अलग होने वाला है। यह कदम वॉट्सऐप की रिवाइज्ड बिजनेस एपीआई पॉलिसी के अनुरूप बताया जा रहा है। यह एआई चैटबॉट प्रोवाइडर्स और डिवेलपर्स को वॉट्सऐप बिजनेस सॉल्यूशन तक पहुंचने या उसका यूज करने से रोकता है। इस फैसले के साथ माइक्रोसॉफ्ट वॉट्सऐप से अपने एआई चैटबॉट को हटाने वाला दूसरा बड़ा एआई प्रोवाइडर बन गया है। इससे पहले अक्टूबर में ओपनएआई ने भी ऐसा ही किया था।

15 जनवरी 2026 को वॉट्सऐप और कोपायलट होंगे अलग

माइक्रोसॉफ्ट के ब्लॉगपोस्ट के अनुसार कोपायलट चैटबॉट 15 जनवरी 2026 को वॉट्सऐप से अलग हो जाएगा। वॉट्सऐप की पॉलिसी चेंज इसी तारीख से लागू होंगी और इसीलिए कोपायलट की सर्विस भी वॉट्सऐप पर इसी डेट से बंद हो जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह यूजर्स के लिए एक स्मूद ट्रांजिशन प्रोसेस सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे यूजर्स को मोबाइल, वेब और पीसी पर कोपायलट ऐक्सेस करने में मदद मिल सके।

चैट सेव रखने के लिए यूज करें वॉट्सऐप का एक्पोर्ट टूल

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वॉट्सऐप पर कोपायलट के साथ हुई कन्वर्सेशन कोपायलट के दूसरे सर्फेस पर ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि ये अनऑथेंटिकेडेट होंगी। यूजर अगर इन कन्वर्सेशन को अपने पास रखना चाहते हैं, तो उन्हें चैटबॉट के डिस्कंटिन्यू होने से पहले वॉट्सऐप के एक्सपोर्ट टूल की मदद से उसे एक्सपोर्ट करना होगा।

इन जगहों पर रहेगा उपलब्ध

कोपायलट वेब पर, copilot.microsoft.com के साथ iOS और ऐंड्रॉयड डिवाइसेज के लिए कोपायलट मोबाइल ऐप में उपलब्ध रहेगा। कंपनी के अनुसार कोपायलट ऐप और वेबसाइट, वॉट्सऐप पर उपलब्ध मेन फीचर ऑफर करते हैं और साथ ही कुछ अडिशनल कैपेबिलिटी भी देते हैं, जो वॉट्सऐप इंटीग्रेशन सपोर्ट नहीं करते हैं।

बताते चलें कि वॉट्सऐप की अपडेटेड पॉलिसीज के अनुसार 15 जनवरी, 2025 के बाद वॉट्सऐप पर चैटजीपीटी भी उपलब्ध नहीं रहेगा। कंपनी ने कहा कि यूजर अपने चैटजीपीटी अकाउंट को वॉट्सऐप से लिंक कर सकते हैं और उनकी पिछली बातचीत चैटजीपीटी ऐप के हिस्ट्री सेक्शन में दिखाई देगी।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
